Если бы мы воспитывали мальчиков как девочек, это обошлось бы государству дешевле

(...) Люсиль Пейтавен, автор книги"Цена мужественности: что могла бы сэкономить Франция, если бы мужчины вели себя как женщины", указывает на нашу слепоту. За пределами феминистских кругов общество (в частности, СМИ и политики) никогда не задумывается о насилии с учетом гендерной принадлежности и мужественности. Но если взглянуть на текущие новости, то трудно не увидеть проблему маскулинности, когда мы слышим о делах, связанных с "бандитскими разборками, пишет Slate.fr.

(...) "По словам Пейтавен, "некоторые политические партии хотели бы подчеркнуть этническое происхождение преступников; однако мы не слышим, чтобы они выделяли пол преступников в целом". На основании такого наблюдения и цифр, выясняется, что женщины составляют около 4% заключенных, а мужчины являются виновниками подавляющего большинства преступлений и правонарушений, которыми занимается система правосудия", - комментирует автор статьи журналистка и блогер Титью Лекок.

"Напрашивается логичный вывод: бюджет судебной системы и полиции в значительной степени расходуется на мужчин. Так во сколько же нам обходится мужественность? (...) Лично я бы добавила к этому то, что называется преступностью "белых воротничков", - отмечает журналистка.

"Тогда возникает каверзный вопрос: поскольку капиталистическая система глубоко патриархальна, создание богатства в этой системе также требует определенных мужских черт характера и поведения. Это немного похоже на змею, кусающую свой хвост. Как оценить цену мужественности в системе, основанной на этой самой мужественности? (...) Общим для различных аспектов мужественности является то, что они разрушают социальные нормы и, следовательно, приводят к издержкам для общества в целом. Безумнее всего оказывается то, что сам капитализм подталкивает к нарушению правил. И мужественность устроена так, что она тоже подталкивает к нарушению правил. (...) По сути, система говорит нам, что мы должны знать, как взломать правила, и при этом не попасться", - рассуждает журналистка.

"(...) Отсюда у нас возникают противоречивые ожидания в отношении мужчин. Предписание двоякое: чтобы показать, что вы умница, вы должны нарушить правила, но если вас поймают, то вас накажут", - продолжает Лекок.

"(...) Люсиль Пейтавен формулирует следующее наблюдение: "Мужественность, не знающая пощады, преследует наше общество и нашу экономику, тем не менее, идея о ней передается из поколения в поколение. Повинуясь тому же "шизофреническому" побуждению, мы продвигаем ее, выделяя при этом колоссальные средства для сдерживания ее негативных последствий". Она способствует приучению мальчиков к насилию (в том числе против самих себя посредством рискованного поведения), потому что мы воспитываем их в принципах жестокости и насилия, которые становятся частью их собственной культуры и идентичности", - говорится в статье.

"И все это не врожденное. Очевидно, что это вопрос воспитания. А значит, если мы будем чуть больше воспитывать мальчиков, как девочек, то это дешевле обойдется для государственного бюджета. Например, в мальчике ценится склонность к риску, а в девочке поощряется стремление к безопасности. Больше всего меня поражает безопасность дорожного движения. Среди предполагаемых виновников несчастных случаев со смертельным исходом на дорогах 84% мужчин. (...) Страховые компании не ошиблись, заставив женщин-водителей платить меньше", - отмечается в публикации.

"(...) Однако гендерный аспект преступности и насилия остается неосмысленным в нашем обществе. И снова возникает вопрос о направлении борьбы за равенство. До сих пор это делалось путем приравнивания девочек к мальчикам, однако теперь миру следует лишиться черт, свойственных мужчинам", - резюмирует Титью Лекок.