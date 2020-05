5 мая 2020 г. Анна Немцова | The Daily Beast Елена Малышева: российский доктор Оз, коронаскептик, к которой прислушивается Путин "Елена Малышева читает лекции россиянам о здоровом образе жизни уже 23 года. Она, как и доктор Оз в Соединенных Штатах, ведет телевизионную передачу, которая пытается сделать медицину увлекательной и доступной, хотя наука здесь и уступает ведущее место шоуменству (...). Подобно доктору Озу, к которому прислушивается американский президент, к Малышевой прислушивается российский. И, как и доктор Оз, она никогда не была более опасной, чем сейчас, в разгар пандемии Covid-19", - пишет The Daily Beast. "Передача Малышевой "Здорово жить!", транслируемая по государственному телевидению, не раз на протяжении многих лет оказывалась в центре многочисленных ошеломляющих скандалов. Например, она расстроила матерей детей с ограниченными интеллектуальными возможностями, назвав их детей "кретинами" в передаче, которую назвала "Мой ребенок - идиот". Она разозлила миллионы женщин, призвав к увеличению их пенсионного возраста с 55 до 67 лет. Но ее передачи продолжали выходить", - перечисляет издание. Сегодня, когда новый коронавирус выявлен у более чем 120 тыс. россиян, а официальная статистика свидетельствует о более 1200 умерших, среди которых десятки врачей, Малышева стала символом невежества, дезинформации, коррупции и лицемерия, - утверждается в статье. - (...) Малышева - не просто бывший врач, ведущий передачу о здоровье; она является членом Центрального штаба Общероссийского народного фронда, политической группы, лояльной Путину. Шоу Малышевой приглашает ведущих педиатров, гинекологов и кардиологов страны. Президент доверяет ей, как и миллионы домохозяек, которые смотрят ее шоу". "Так, 12 февраля, когда Малышева объявила, что пандемии нет, в России нет больных коронавирусом, и за пределами Китая нет распространения инфекции; и Россия расслабилась. Но спустя несколько недель, когда коронавирус распространялся по всей России, комментарий Малышевой прозвучал не столько как попытка подбодрить людей или как-то подсластить плохие новости, сколько как преднамеренная дезинформационная кампания. "По всем внешним признакам грипп выглядит как гораздо более тяжелая инфекция... ", - сказала Малышева своим телезрителям 13 марта. "Россиянам улыбающееся лицо 59-летнего доктора знакомо так же, как и лица всех остальных на телевидении. Она превращает почти любой медицинский вопрос в забавное шоу с актерами, переодетыми в разные человеческие органы, объясняющими и театрально демонстрирующими функции частей человеческого тела. Ее сын Юрий, в настоящее время доктор в Нью-Йорке, несколько лет назад прославился в России благодаря своему причудливому выступлению на передаче своей мамы в роли яичка, производящего сперму", - напоминает издание. "Малышева продолжила улыбаться и шутить, когда люди начали умирать в Москве, Санкт-Петербурге и регионах по всей стране. Она только махнула рукой. "Коронавирус по финалу будет обычной сезонной инфекцией. Весь ажиотаж сейчас во многом связан не с тем, что это какая-то супер-смертельная инфекция и супер-чума", - сказала она с широкой улыбкой 19 марта. "К середине апреля до 90% нововыявленных случаев Covid-19 среди москвичей были случаями заболевания лиц младше 65 лет, а 5% были детьми. Заболел главный врач московской больницы, лечившей коронавирус. Никто, даже в Кремле, не утверждал, что это не ужасно. Подписчики Малышевой в Instagram начали задаваться вопросом, почему их любимый врач преуменьшает масштабы распространения вируса. Но Малышева не изменила свою линию. 17 апреля, когда за один день было выявлено более 4 тыс. новых случаев вируса среди россиян, Малышева в ироничном посте в Instagram сообщила более 1 млн своих подписчиков:"(...) Я и сейчас считаю, что этот вирус - чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70-80-90 лет - спросите у любого врача, это именно так". "(...) Подход, выбранный Малышевой для освещения пандемии коронавируса, соответствовал генеральной линии Кремля: наша страна успешно борется с вирусом, в то время как Европа и США совершают беспорядочные и хаотичные ошибки, которые приводят к массовым смертям. "В нашей стране ситуация (...) спокойная и под контролем (...)", - заявила Малышева в своей передаче 26 марта, почти дословно повторив слова президента Путина, произнесенные несколькими днями ранее. "Обычные врачи, борющиеся с эпидемией в российских больницах, категорически не согласны. Вирус убил десятки их коллег, заразившихся во время оказания медицинской помощи. Трагический список жертв коронавируса среди медицинских работников называется просто: "Мы помним". (...) В то время как Малышева по телевидению пыталась преуменьшить опасность распространения коронавируса, врачи в Санкт-Петербурге, Пскове, Москве и других регионах просили лучших защитных средств. Пациенты поступали в больницы один за другим, машины скорой помощи с пациентами ждали в очередях, так как все койки были заняты", - говорится в статье. "Между кремлевской элитой и простыми россиянами существует огромная дистанция. Большинство российских врачей и медсестер выживают на шокирующе скромную зарплату; очень немногие медицинские работники могут позволить себе поездку в США. Но Малышева живет по-другому. На прошлой неделе российский борец с коррупцией и оппозиционный лидер Алексей Навальный сообщил о двух гигантских квартирах Малышевой на Манхэттене. Согласно документам, полученным Навальным, там проживают два сына Малышевой, Юрий, в прошлом - танцующее яичко, и Василий. (...) Расследование Навального показывает, что теледоктор, которая также управляет бизнес-империей в сфере российской недвижимости, владеет недвижимостью на сумму около 11 млн в США", - напоминает газета. "The Daily Beast подала список вопросов, касающихся этих различных вопросов, помощнику Малышевой, который сказал, что они будут переданы. Но ответа не последовало. Сегодня главные вопросы к доктору Малышевой связаны не с источником ее богатства или размером ее ипотеки в США. Главный вопрос заключается в том, почему ведущая "Здорово жить!" так последовательно преуменьшала пандемию COVID-19, придерживаясь позиции, которая, вероятно, будет стоить многим тысячам россиян жизни, и еще многим сотням тысяч - здоровья", - заключает автор публикации Анна Немцова. Источник: The Daily Beast