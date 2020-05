5 мая 2020 г. Робин Диксон | The Washington Post У России есть огромный фонд для кризисных времен. Но Путин все раздумывает насчет масштабного плана спасения "В основе каждого малого предприятия лежит мечта, и у Ильи Смирнова она безумнее, чем у большинства. Прямо сейчас эта мечта умирает. Состояние его бизнеса - "Котиссимо", крупнейшего котокафе в Москве - напоминает одного из его кошачьих новобранцев по кличке Костик, косматого серо-белого красавца, сбитого машиной, в результате чего у него остался только один глаз и бесполезная изуродованная челюсть", - пишет The Washington Post. "Это очень оптимистичный кот и очень дружелюбный", - говорит Смирнов, и эти слова он мог бы отнести и к себе. Чтобы начать этот популярный бизнес три года назад, он взял банковские кредиты на сумму 27 тыс. долларов. Кафе Смирнова - и, возможно, тысячи предприятий по всей России - пострадали от двойной катастрофы: карантина из-за Сovid-19 и обвала цен на нефть, кризиса для энергозависимой экономики России". "(...) И все же Путин выглядит странным образом отчужденным от катастрофы, которая топит малые и средние предприятия в России, составляющие до четверти экономики, - пишет издание. - Он сталкивается с тем, что многие политические аналитики называют его главной внутренней проблемой с момента возвращения на пост президента в 2012 году. Но он кажется отстраненным, изолировавшись в своем загородном поместье и довольствующийся делегированием дела спасения экономики чиновникам более низкого уровня. Это парадоксальный имидж для человека, чей главный политический смысл месседж заключается в том, что Россия нуждается в нем до 2036 года". "Это беспрецедентный шок, - заявил экономист Сергей Гуриев, профессор Парижского института политических исследований и бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. - Цены на нефть находятся на уровне, которого Путин никогда не видел, так что это что-то совершенно новое. Также есть пандемия и экономический кризис, тоже внутренний, а не только связанный с ценами на нефть". "Путин назвал период самоизоляции из-за коронавируса дополнительным оплачиваемым отпуском для работников, возложив бремя на владельцев малого бизнеса, которые также должны платить арендную плату и делать выплаты по кредитам, не получая дохода, - напоминает The Washington Post. - Смирнов, бывший менеджер по развитию бизнеса, обратился к своему арендодателю с просьбой отложить ежемесячный счет за аренду в размере 4 тыс. долларов за просторное кафе, оформленное так, чтобы выглядеть словно чей-то дом. "Но чуда я не жду", - сказал он. Хотя он и его жена управляют "Котиссимо" как бизнесом, они счастливы, когда им удается работать без убытка. То, что ими движет - это их страсть к кошкам. Кафе спасло 250 кошек и нашло дом для 180". "(...) Как и у 60 % россиян, у Смирнова нет сбережений. "У нас нет никакого запаса, - признается он (...).- У нас нет никаких денег на черный день". Он беспокоится за 63 кошки, которые живут в кафе. (...) Его жена работает главным юристом в рекламной фирме, и Смирнов сейчас ищет другую работу, чтобы попытаться удержать кафе на плаву", - говорится в статье. "Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП России сократится на 5,5%. Путин объявил о нескольких пока пробуксовывающих усилиях по спасению, включая выплаты семьям с детьми, отсрочку налогов и выплат по кредитам для малого бизнеса. Путин еще не задействовал столь же массивный пакет стимулирующих мер, как в США и Европе, чтобы быстро запустить в действие экономические двигатели. Недавно он приказал правительству предложить дополнительные меры. Он рассматривает строительную и автомобильную промышленность как драйверы, которые выведут страну из кризиса. Но после изоляции семьи могут быть настолько надломлены, что у них может не хватить денег на покупку новой машины или квартиры, предупредил Гуриев. Путин приказал государственным органам закупать отечественные машины, и быстро", - сообщается в публикации. "(...) Отличительной чертой его президентства являются его шаги по укреплению экономической независимости России с использованием нефтяных доходов для создания подушки безопасности в 157 млрд долларов, Фонда национального благосостояния и других суверенных резервов для покрытия дефицитного финансирования в условиях кризиса. В марте министр финансов Антон Силуанов заявил, что специальных резервов России хватит на 6-10 лет, достаточно для того, чтобы дождаться окончания войны цен на нефть и восстановления ценю Сейчас он говорит о 4 годах. Гуриев считает, что запасы могут иссякнуть гораздо раньше - возможно, к концу года", - говорится в статье. "Они боятся, что деньги у них кончатся деньги до того, как восстановятся цены на нефть, - отметил Гуриев. - Но прямо сейчас у многих россиян нет ни дохода, ни сбережений, поэтому им практически нечего есть, и в этом смысле правительство должно делать больше для поддержки малого бизнеса". (...) По словам Аси Гушанской, хозяйки салона красоты Milk на Арбате, "многие люди уже поняли, что не смогут пережить кризис. Этот бизнес - мой ребенок. Я вкладываю в него все свои деньги и свою душу. Я не уверена, осознают ли правительство или президент, с каким кризисом и с какими проблемами сейчас сталкивается малый бизнес". "Данил Махницкий, бывший сотрудник Министерства финансов, создал интерактивную карту, включившую более 2 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, находящихся на грани банкротства, - указывает издание. - Он также запустил петицию на Change.org, призывающую отменить налоги для российских малых и средних предприятий, которая собрала более 324 тыс. подписей. По его словам, крупные предприятия и производители получили реальную помощь от правительства. Большие компании, которые имеют возможность лоббировать кого-то в федеральном правительстве, успешно это сделали, а у малых предприятий нет единого голоса, который обратил приоритетное внимание федерального правительства на их проблемы (...)". (...) В написании статьи приняла участие Наташа Аббакумова Источник: The Washington Post