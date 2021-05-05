Банки чаще отклоняют заявки на кредит около 12 дня, так как у сотрудников наступает "усталость от принятия решений"

"Банковские специалисты по кредитам с большей вероятностью одобряют запросы на получение кредита в первой половине или в конце рабочего дня и отклоняют те, которые обрабатываются около полудня, показало исследование. Британские психологи изучили решения, принятые в течение месяца по 26 501 заявке на реструктуризацию кредита командой крупного банка, стоящей из 30 специалистов по кредитам", - передает Daily Mail.

"Они обнаружили, что примерно в середине дня у сотрудников, похоже, появлялась "усталость от принятия решений", в результате чего они с большей вероятностью выбирали более безопасный вариант - сказать "нет", - говорится в статье. - Обработка запросов, связанных с кредитами, включает сопоставление финансовых возможностей клиента с факторами риска и, следовательно, требует когнитивных усилий. Принятие неправильного решения может дорого обойтись, так как хотя реструктуризация часто приводит к убыткам по сравнению с первоначальным графиком платежей, прекращение платежей может быть хуже для банка".

"По словам ученых, результаты показывают, что регулярные перерывы на фоне длительных периодов интенсивной работы могут повысить продуктивность сотрудников в целом. "Кредитные специалисты с большей готовностью принимали трудное решение предоставить клиенту более мягкие условия погашения кредита в утреннее время, - указала психолог Симона Шналь из Кембриджского университета, один из авторов исследования. - Но к полудню у них проявлялась усталость от принятия решений и они с меньшей вероятностью соглашались на запрос о реструктуризации кредита".

"После обеда они, вероятно, почувствовали себя более отдохнувшими и снова могли принимать более качественные решения", - добавила она.

(...) "Изучая решения банка, команда ученых смогла предоставить первый расчет экономических последствий "усталости от принятия решений" в конкретном контексте. (...) Тенденция к отказу в большем количестве запросов в обеденное время приводила к финансовым потерям для банка, которых можно было бы избежать. Исследователи пришли к выводу, что банк мог бы получить дополнительные 500 тыс. долларов в счет погашения кредитов, если бы все решения принимались в ранние часы рабочего дня, до того, как наступала усталость", - пишет издание.

"Даже на те решения, которые мы можем считать очень объективными и обусловленными конкретными финансовыми соображениями, влияют психологические факторы, - указал психолог Тобиас Баер из Кембриджского университета, еще один автор исследования. - Это явное доказательство того, что регулярные перерывы в рабочее время важны для поддержания высокого уровня производительности".

"Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science, говорится в статье.