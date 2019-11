5 ноября 2019 г. Эндрю Фоксолл | The Telegraph Путин осуществляет захват власти в Арктике. Западу необходимо поумнеть и подготовиться к конфликту "Арктика - один из самых холодных регионов с точки зрения климата, но в настоящий момент геополитически она оказывается среди наиболее горячих точек. На прошлой неделе Россия провела тестовый запуск межконтинентальной ракеты "Булава" (...) от Белого моря, находящегося на западе страны, до Камчатки на Дальнем Востоке. В то же время Норвегия заявила об обнаружении 10 подлодок Северного флота России, направляющихся через Арктику к Атлантическому океану - это крупнейшая подобная операция со времен холодной войны", - пишет Эндрю Фоксолл, директор Центра изучение России и Евразии в Обществе Генри Джексона в газете The Telegraph. "Оба эти инцидента служат яркой иллюстрацией военной угрозы, которую Россия представляет для Запада. Они также освещают более широкий вопрос: судя по всему, в ближайшие годы произойдет обострение соперничества великих держав в Арктике", - уверен Фоксолл. "(...) В течение минувших 10 лет Россия стремительно продвинулась в планах по открытию в Арктике как старых военных баз, существующих с советских времен, так и совершенно новых. В марте российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что только с 2013 года было создано 475 баз", - говорится в статье. "(...) Запад, напротив, долгое время игнорировал Арктику в военном отношении. В нынешней Стратегической концепции НАТО даже не содержится этого слова (...)", - отмечает автор, добавляя, что "во многих западных столицах в течение последних двадцати лет считалось, что Арктика защищена от геополитической напряженности, которую можно видеть в прочих местах". "(...) У США есть лишь два пригодных для выхода в море ледокола, которые можно было бы направить в Арктику, но один из них списан уже более 10 лет назад. У России же 40 ледоколов, и она строит новые, оснащенные крылатыми ракетами", - подчеркивает Фоксолл. (...) На рабочем совещании НАТО на высшем уровне, состоявшемся в Норвегии в сентябре, "среди участников царило общее согласие, что Россия считает Арктику средством возвращения себе звания великой державы, восстановления военного могущества и обеспечения статуса энергетической сверхдержавы - и что когда Владимир Путин говорит о намерении использовать российскую армию, чтобы защитить то, что он считает национальными интересами своей страны в регионе, то это серьезно. (...) Непростая ситуация сложилась и вокруг договоров о контроле над вооружениями между Москвой и Вашингтоном", - пишет Фоксолл, напоминая, что ранее в этом году США вышли из ДРСМД, ссылаясь на частые нарушения со стороны России, а в 2021 году закончится срок действия СНВ-3, ограничивающего число стратегических ядерных боезарядов, которые могут развертывать Россия и США. "Хотя перспектива гонки вооружений сейчас может казаться далекой, она ставит тревожащие вопросы о готовности Запада к конфликту в Арктике - и роли, которую в ней будет играть Великобритания. На фоне того, как Россия продолжает милитаризировать Арктику, растет геостратегическая важность Соединенного Королевства, - подчеркивается в статье. - Воды северо-западного побережья Шотландии входят в Фареро-Исландский рубеж, основной критический участок между Северным флотом России в Арктике и ее стратегическими интересами в Северной Атлантике. (..) Сегодня поведение Кремля означает, что он снова становится значимым". Источник: The Telegraph