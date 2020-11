5 ноября 2020 г. Одиссей Патрик | The Washington Post Австралия почти ликвидировала коронавирус - доверившись науке "Сиднейский оперный театр вновь открылся. Гранд-финал городской лиги регби посетили почти 40 000 зрителей. Работников призывают вернуться в офисы Добро пожаловать в Австралию, историю успеха в борьбе с пандемией", - пишет The Washington Post. "Страна с населением в 26 млн человек близка к искоренению распространения коронавируса среди населения, победив вторую волну как раз в тот момент, когда в Европе и США снова наблюдается всплеск инфекций. В четверг на островном континенте не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, а с субботы - всего семь, за исключением путешественников, находящихся на карантине в отелях. Восемнадцать пациентов находятся в больнице с COVID-19. Один находится в отделении интенсивной терапии. В Мельбурне, эпицентре вспышки коронавируса в Австралии, который недавно вышел из локдауна, не было зарегистрировано ни одного случая с 30 октября", - передает газета. (...) "В то время как Северная Америка, Европа, Индия, Бразилия и другие регионы и страны изо всех сил пытаются взять под контроль десятки тысяч ежедневных инфекций, Австралия предоставляет демократическим странам дорожную карту по борьбе с пандемией в реальном времени. Наряду с Новой Зеландией, этот опыт также показывает, что успех в сдерживании вируса не ограничивается государствами Восточной Азии (Сингапур, Южная Корея, Тайвань) или странами с авторитарными лидерами (Китай, Вьетнам)", - говорится в статье. "Эксперты считают, что успеху Австралии способствовало несколько причин практического характера. Страна приняла решение быстро и плотно закрыть свои границы - на этот шаг некоторые другие страны, особенно в Европе, не пошли. Чиновники здравоохранения быстро собрали кадры для отслеживания и локализации вспышек. И, в отличие от подхода США, каждый из штатов Австралии либо закрыл свои внутренние границы, либо существенно ограничил передвижение между штатами, а в некоторых случаях и внутри штата", - указывает издание. "Возможно, самое важное, однако, то, что лидеры из разных частей идеологического спектра убедили австралийцев серьезно отнестись к пандемии и подготовили их к отказу от гражданских свобод, которых они никогда не теряли раньше, даже во время двух мировых войн. "Мы сказали общественности: "Это серьезно; нам нужно ваше содействие", - отмечает Мэрилуиза Маклоус, сиднейский эпидемиолог из Университета Нового Южного Уэльса и советник Всемирной организации здравоохранения. В интервью Маклоус отметила, что отсутствие партийных расколов повысило эффективность этого месседжа. "Консервативный премьер-министр Скотт Моррисон сформировал национальный кабинет с лидерами штатов от всех партий для координации решений. Политический конфликт был существенно приглушен, по крайней мере, на начальном этапе, и многие австралийцы видели, как их политики работают вместе, чтобы предотвратить кризис в области здравоохранения". (...) "Готовность австралийцев подчиняться - особенно в Мельбурне, жители которого пережили длительный локдаун по приказу государства - отражает иное политическое отношение по сравнению с некоторыми частями Соединенных Штатов. В стране, где в результате обязательного голосования появляются политические лидеры, традиционно являющиеся левоцентристскими или правоцентристскими, правительства, как правило, рассматриваются как решение проблем общества, а не как причина". (...) Правительство закрыло границы Австралии для путешественников из Китая 1 февраля, в тот же день, что и администрация Трампа в США. (...) "Мы закрыли границу и сосредоточились на тестировании, отслеживании и социальном дистанцировании, - отметил министр здравоохранения страны Грег Хант. - Мы нарастили наши возможности по борьбе с вирусом в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и помощи престарелым. Мы инвестировали в аппараты искусственной вентиляции легких, а также в исследования вакцин и методов лечения". (...) "После того, как заболевший врач в возрасте 70 лет осмотрел более 70 человек в городе до того, как ему поставили диагноз, Хант (...) включил в план видеоконсультации с врачами. В течение 10 дней почти любой житель Австралии мог обратиться к врачу через интернет в рамках хорошо субсидируемой системы здравоохранения Австралии, включая психиатров, - пишет газета. - Когда частные больницы заявили, что им грозит банкротство из-за отмены несрочных операций, правительство вмешалось, предоставив экстренное финансирование, обеспечив койки, которые можно было бы использовать для пациентов с коронавирусом". (...) "Хотя опросы говорят о твердой поддержке жестких мер, многие люди сильно пострадали. Австралия вступила в свою первую рецессию за 29 лет, малые предприятия закрылись, и появляется все больше сообщений о депрессиях. Во вторник протест против изоляции в Мельбурне перерос в насилие. Полиция задержала 404 человека", - констатирует издание. (...) "Какое-то время казалось, что ранний успех Австралии находится под угрозой, после того как слабая безопасность в отелях в Мельбурне, где разместились вернувшиеся путешественники, привела ко второй вспышке в июле. К августу диагностировали более 700 случаев в день. Казалось, Австралия может потерять контроль над вирусом. Практически вся общественная жизнь в Мельбурне остановилась. После 111 дней блокировки количество ежедневных случаев заболевания упало ниже пяти. 28 октября госчиновники разрешили жителям покидать свои дома по любой причине", - сообщается в статье. "В настоящее время Австралия запрещает своим гражданам и резидентам выезжать за границу, и это решение было особенно непростым для ее 7,5 млн иммигрантов. 16 октября Австралия открыла границу с Новой Зеландией, которая, несмотря на ограниченные вспышки, так и не столкнулась с полноценной второй волной. Правительство ожидает результатов четырех испытаний вакцин, в которые оно инвестировало. По словам Ханта, большинство австралийцев получат доступ к вакцине к середине следующего года, что станет важным шагом на пути к разрешению им путешествовать", - заключает газета. Источник: The Washington Post