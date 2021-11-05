Российский дипломат был найден мертвым на тротуаре у здания посольства

"При невыясненных обстоятельствах в Берлине погиб 35-летний секретарь дипломатического представительства России. По информации Der Spiegel, он, вероятно, имел связи со спецслужбой ФСБ".

"По информации Der Spiegel, 19 октября около 7.20 утра на тротуаре перед зданием посольства в Берлине сотрудники берлинской полиции, охранявшие объект, обнаружили безжизненное тело дипломата. Попытки реанимации, предпринятые службой спасения, оказались безуспешными", - сообщает издание.

"По всей видимости, мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на улице Беренштрассе в берлинском районе Митте. Согласно официальному дипломатическому списку, 35-летний мужчина был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако органы безопасности Германии считали его сотрудником российской службы внутренней разведки ФСБ, работающим под прикрытием", - говорится в публикации.

"Кроме того, сообщается, что он был связан с высокопоставленным сотрудником второй службы ФСБ. Это подразделение отвечает, среди прочего, за борьбу с терроризмом в России. Западные спецслужбы связывают его с так называемым убийством в Тиргартене, в результате которого летом 2019 года средь бела дня в Берлине был застрелен гражданин Грузии, живший в изгнании".

"Согласно расследованию Der Spiegel, платформ Bellingcat* и The Insider*, а также американского новостного канала CNN, сотрудники второй службы ФСБ также были причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального летом 2020 года".

"В случае с дипломатом, найденным мертвым, российское посольство, по информации Der Spiegel, не дало согласия на вскрытие тела. Источники в кругах служб безопасности сообщили, что обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти "неизвестны". Поскольку погибший обладал дипломатическим статусом, прокуратура ФРГ не смогла провести процедуры по выяснению обстоятельств смерти. Также остается неясным, имеются ли какие-либо признаки причастности к произошедшему другого лица".

"Российское посольство в ответ на запрос сообщило о "трагическом несчастном случае", который оно не может комментировать по "этическим соображениям", - передает Der Spiegel.