5 октября 2021 г. Дэн Эвери | Daily Mail Количество людей, погибающих во время селфи, утроилось после окончания локдаунов "По мере того, как мир выходит из изоляции, обусловленной COVID-19, резко возросло количество смертельных случаев, связанных с селфи. Уже зарегистрировано 24 случая смерти смельчаков, находившихся в поисках идеального селфи, в то время как в 2020 году их было 7", - передает Daily Mail. "Наиболее частой причиной смертельных случаев в результате селфи являются падения с высоты - на них приходится треть всех смертей, согласно данным, собранным британской фирмой по оценке рисков и безопасности Rhino Safety. За падениями следуют утопления - на них приходится примерно каждая пятая смерть. Мужчины (64%) более чем в два раза чаще умирают при попытке сделать селфи, чем женщины (30%)", - говорится в статье. "С тех пор, как в 2011 году исследователи начали отслеживать смертельные случаи, связанные с селфи, больше всего случаев было зарегистрировано в Индии - 184, при этом на втором месте США (25 случаев) и на третьем - Россия (19 случаев). В России были вынуждены опубликовать правила для селфи после того, как граждане ранили себя самопроизвольными выстрелами, вытаскивая чеку из гранат и касаясь проводов под напряжением", - пишет издание. "Чаще всего опасные селфи делают туристы, но эксперты указывают, что сотрудники, которые работают в условиях повышенного риска, также наносят себе вред. Так, в июле китайская крановщица Сяо Цюмэй упала с высоты 160 футов и умерла, снимая видео для своих 100 тыс. подписчиков в социальных сетях. В том же месяце, когда умерла 23-летняя Цюмей, туристка София Чунг разбилась насмерть, делая селфи на краю водопада в Гонконге. (...) Чунг, у которой на момент смерти было всего около 6000 подписчиков в Instagram, часто публиковала фотографии из опасных мест". "В том же месяце посетители Бирлинг Гэп в Восточном Суссексе были замечены фотографирующимися на быстро разрушающемся утесе. На одном кадре женщина держит мужчину за ноги, пока он смотрит через край, а на другом - другая женщина стоит в нескольких дюймах от края, а друг держит ее за куртку. Знаки в районе Бирлинг Гэп предупреждают, что нахождение на краю "невероятно опасно", поскольку в меловых породах имеются гигантские трещины, которые могут разойтись в любой момент", - говорится в статье. "Хотя 24 смертельных случая на данный момент этого года меньше рекордных 107 смертей в 2017 году, директор Rhino Safety Саймон Уолтер указал, что это число может продолжить расти в связи с токсичной комбинацией локдауновского феномена FOMO (fear of missing out - страх пропустить что-то) и смягчения мер, связанных с путешествиями. "Если последние 18 месяцев чему-то нас научили, так это тому, что возможность выходить наружу и исследовать жизненно важна для нашего физического и психического здоровья, - считает Уолтер. - Хотя платформы социальных сетей могут быть прекрасным местом для установления связей с людьми по всему миру, стремление выделиться может подтолкнуть людей к риску и созданию "захватывающего" контента, что, к сожалению, может закончиться катастрофой". Уолтерс отметил, что статистика не учитывает тысячи несмертельных травм, которые происходят каждый год в погоне за лайками. "Сейчас как никогда важно задуматься о рисках, на которые мы готовы пойти, и о том, действительно ли стоит ради селфи потерять жизнь", - подчеркивает он. (...) "Одобрение, исходящее от лайков и положительных комментариев в социальных сетях, является полезным, особенно для одиноких, изолированных или незащищенных людей, - отмечал психолог Майкл Уейголд из Университета Флориды в интервью The Conversation в 2016 году, когда в погоне за селфи погибло 103 человека. - Тем не менее, данные в целом (в сочетании с гибелью людей и животных!) заставляют предположить в отношении этого повального увлечения, что радоваться тут особо нечему". Источник: Daily Mail