Как экономические санкции США наносят скрытый урон российским олигархам

Теперь активы Дерипаски оказались "под угрозой из-за нестабильной политической ситуации, продемонстрированной последним раундом санкций", писала бухгалтерская фирма. Вернуть больше, чем небольшую часть от 200 млн долларов, заключила компания, "будет сложно, если не невозможно, - сообщает The Washington Post. - Это означало потерю десятков миллионов долларов на фоне того, как влияние санкций затронуло скрытый угол того, что критики называют российской клептократией". (...) Детали долга Дерипаски раскрываются в "Досье Пандоры", включающем огромное количество финансовых отчетов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и переданных The Washington Post и другим новостным организациям, говорится в статье. Они "дают представление о масштабах санкций США и Европы в отношении ряда российских элит в то время, когда эти карательные меры служат превалирующим оружием выбора в воинственных отношениях Вашингтона с Москвой", пишет издание. "Досье Пандоры" показывает, что санкции не только достигают своих целей в России, но и приводят к убыткам, которые распространяются по их взаимосвязанным финансовым сетям, - утверждает издание. - В документах есть материалы как минимум о 46 российских олигархах, фигурирующих в списке миллиардеров Forbes. Среди них - Дерипаска и Геннадий Тимченко, нажившие состояние на торговле нефтью. Есть также люди, исключительно близкие к президенту России Владимиру Путину, в том числе Петр Колбин, друг детства, которого официальные лица США и другие подозревают в хранении для него активов на сотни миллионов долларов. "Досье Пандоры" показывает, что после введения санкций Тимченко и Колбин внесли изменения в зарегистрированную собственность офшорных компаний". "Но эти документы также указывают и на пределы санкций, давая понять, что огромные объемы российских денег продолжают просачиваться через секретные глобальные счета, в то время как действия Москвы за ее пределами кажутся непоколебимыми. Россия по-прежнему контролирует Крым, в прошлом году был отравлен известный критик Путина, а разведывательные службы США обвинили Москву в организации новой атаки на президентские выборы в США", - говорится в публикации. "Действующие и бывшие официальные лица США заявили, что потери и реакции, отраженные в документах, демонстрируют масштаб финансового арсенала Запада. По словам официальных лиц, эти карательные меры влияют на расчеты Кремля, если не всегда меняют его курс", - отмечается в статье. "Это показывает, что эти сети не чувствуют себя неприкасаемыми, - указала Джулия Фридлэндер, занимавшая руководящие должности в Министерстве финансов США и в Белом доме во время правления Обамы и Трампа. - Хотя санкции часто не достигали более крупных политических целей", они подрывают противников, которые "полагаются на наши финансовые рынки как на элемент своей власти". (...) Издание напоминает, что "53-летний Дерипаска был в числе семи российских олигархов, в отношении которых в 2018 году были введены санкции Министерства финансов США. В попытке оказать большее давление на Кремль мишенями стали также несколько его компаний, в том числе "Русал", один из крупнейших в мире алюминиевых конгломератов. (...) В 2016 году Дерипаска использовал компанию под названием A-Finance Ltd. для выпуска долгового обязательства на 200 млн долларов, согласно записям, относящимся к этой транзакции, в "Досье Пандоры". В документах не объясняется, почему российский миллиардер взял на себя этот долг, который требовал выплаты процентов в размере 10 млн долларов в год. Пресс-секретарь Дерипаски (...) Лариса Беляева заявила в ответе по электронной почте на письменные вопросы The Washington Post, что ни одно из выдвинутых против него обвинений в незаконной деятельности... никогда не было поддержано в суде. Она заявила, что Дерипаска действительно владел A-Finance Limited, но отрицает утверждения, которые предполагают какую-либо незаконную деятельность этой компании", - сообщается в статье. "Данные Пандоры показывают, что долговое обязательство принадлежало Saffron International Assets Ltd., подставной компании, контролируемой в то время другим российским олигархом, миллиардером Евгением Новицким, который владел акциями одной из крупнейших сетей сотовой связи в России. Но оно поменяло владельцев в 2017 году, согласно данным, когда Saffron был приобретен известным российским финансистом Кириллом Андросовым в рамках того, что в одном документе описывается как компенсационное соглашение между Андросовым и Новицким. Андросов был высокопоставленным помощником Путина во время его пребывания на посту премьер-министра с 2008 по 2012 год, а затем покинул правительство, учредил инвестиционные фонды и присутствие в Сингапуре", - передает газета. "Транзакции регистрируются во внутренних файлах сингапурской фирмы Asiaciti Trust, которая помогала 49-летнему Андросову и другим клиентам создавать компании, в том числе на Британских Виргинских островах, где была зарегистрирована Saffron. В ноябре 2018 года Андросов выразил обеспокоенность сопутствующим ущербом от санкций против Дерипаски. Андросов через посредника сообщил Asiaciti, что долговое обязательство Дерипаски создает определенный репутационный риск для всей структуры его офшорных компаний, согласно внутреннему отчету Asiaciti о звонке, - говорится в статье. - В то время Saffron входил в группу компаний, которые Андросов контролировал в рамках взаимосвязанной структуры, согласно диаграммам в "Досье Пандоры". Его представитель попросил Asiaciti удалить Saffron из этой сети и переместить "все выпущенные акции Saffron на его личное имя", как свидетельствуют документы. Официальные лица Asiaciti поначалу были скептичными, называя запрос "слегка резким", но в конечном итоге согласились с тем, что "было бы разумно" изолировать Saffron от других компаний Андросова, согласно записям внутреннего обсуждения официальных лиц Asiaciti. В письменном заявлении Asiaciti отрицает какие-либо нарушения, но отказывается обсуждать свои взаимодействия с Андросовым, ссылаясь на свое желание "сохранить конфиденциальность и защитить личные данные". "Месяц спустя, в декабре, Abacus Capital, финансовая компания из Сингапура, опубликовала мрачную оценку этого проблемного актива (...). В своем отчете Abacus отметила, что стоимость долгового обязательства уже была существенно снижена, поскольку Saffron не получила какого-либо обеспечения или гарантии возврата от Дерипаски. Затем Abacus углубляется в проблемное состояние его активов, с диаграммами, показывающими, что акции его компаний, включая En Plus Group, резко упали на мировых биржах после вступления в силу санкций. В конце концов, Abacus приходит к выводу, что Андросов и Saffron вряд ли когда-либо соберут больше, чем 10% от суммы долга. Всего через два года после выпуска долгового обязательства на 200 млн долларов он стоил чуть больше 18 млн долларов. Компания Abacus не ответила на запросы о комментариях", - сообщает The Washington Post. "(...) На заседании правления Asiacity в апреле 2019 года руководство решило (...) разорвать отношения с Saffron и другими компаниями Андросова. В документе указывается, что Asiaciti также планировала направить властям "отчеты о подозрительных операциях". (...) "Беляева, пресс-секретарь Дерипаски, отвергла любые предположения о том, что в сделках, связанных с A-Finance, была скрытая или злонамеренная цель. (...) Андросов, в резюме которого указана степень магистра бизнеса Чикагского университета, не ответил на запросы о комментариях. (...)" "В недавнем интервью Australian Broadcasting Corporation Андросов отрицал, что санкции препятствовали его бизнес-перспективам, и преуменьшал их общее влияние. По его словам, эти меры являются в гораздо меньшей степени экономическим инструментом и в гораздо большей степени политическим инструментом. Большинство российских компаний довольно успешно работают, даже в условиях санкций, в других частях мира, таких как Китай и Юго-Восточная Азия, указал он", - говорится в статье. (...) Другой случай из "Досье Пандоры" касается двух близких соратников Путина, которые знают его не одно десятилетие. 68-летний Тимченко обвинялся критиками в использовании кремлевских связей для накопления состояния на торговле нефтью, которое оценивается почти в 20 млрд долларов. Власти США утверждали, что Путин был тайным инвестором Gunvor Group Тимченко, которая стала одной из крупнейших нефтеторговых компаний в мире. Тимченко в 2014 году опроверг, что Путин имел собственность в Gunvor", - сообщает The Washington Post. "Колбин и Путин были друзьями детства, отцы которых познакомились в 1950-х годах, рассказал однажды Колбин-старший в интервью российской газете. Колбин-младший до стремительного роста своего капитала несколько лет работал мясником в петербургском гастрономе. По словам действующих и бывших американских чиновников, они подозревают, что Колбин служил для Путина одним из многих "кошельков" - доверенных соратников, которые тайно хранят деньги и имущество на свое имя от его имени", - говорится в статье. "Когда США подвергли Тимченко и Колбина санкциям, двое мужчин приступили к реконфигурации своих офшорных счетов, о чем свидетельствуют несколько документов из досье. Согласно документам, Тимченко и Колбин были связаны с нефтяным предприятием под названием LTS Holdings, базирующимся, по крайней мере, на бумаге, на Британских Виргинских островах. В течение многих лет владение LTS было разделено между двумя подставными компаниями. Одна из них под названием Lerma Trading была внесен в список Министерства финансов США в 2015 году как прикрытие для Тимченко. Другая компания, Southport Management Services Ltd., не упоминается в документах как компания Колбина, но последовательность событий, описанная в документах, заставляет предположить, что она находилась под его контролем. Эта договоренность о разделении собственности оставалась стабильной в течение почти десяти лет, пока в 2014 году Тимченко не попал под санкции за оказание финансовой, материальной или технологической поддержки российскому правительству при аннексии Крыма, согласно заявлению Министерства финансов США. Через несколько месяцев подставная компания Тимченко больше не числилась совладельцем LTS Holdings в "Досье Пандоры". Вместо этого внезапно всеми выпущенными акциями стала владеть Southport Management", - пишет издание, добавляя, что эта компания, вероятно, была подставной компанией Колбина, но "эти маневры не защитили ни LTS Holdings, ни Колбина. В следующем году на обоих были наложены санкции Министерства финансов США за их связь с Тимченко". (...) "Регистрационные документы, отдельно от "Досье Пандоры", показывают, что LTS Holdings была зарегистрирована на Кипре в 2017 году, единственным акционером является дочь Колбина, Татьяна Колбина. Некоторые эксперты по России и журналисты в Москве считают, что Петр Колбин умер в последние годы. Некролога не появлялось. Родственники Колбина не ответили на запросы о комментариях. Лондонская юридическая фирма, представляющая Тимченко, отказалась отвечать на вопросы о сделках с участием Колбина и LTS Holdings", - сообщается в статье. (...) "В 2014 году Министерство финансов США нацелилось на Аркадия Ротенберга, друга детства Путина, строительные компании которого выиграли контракты на сумму 7 млрд долларов на проекты, связанные с Зимней Олимпиадой 2014 года. Когда затем Ротенберг передал контроль над своими компаниями сыну Игорю, Министерство финансов отреагировало на это санкциями в отношении Ротенберга-младшего. Документы итальянского суда, предоставленные ICIJ в рамках проекта "Пандора", показывают, что компании сына внезапно столкнулись с трудностями в оплате счетов. В 2018 году подчиненные Ротенберга в Москве и Испании обменивались электронными письмами, в которых обсуждали пересмотр контрактов, чтобы поменять названия компаний, оказавшихся в поле зрения, и отправить счета новой компании, которая все еще может отправлять деньги", - сообщает газета. (...) (...) "Официальные лица и эксперты США считают, что санкции нанесли кумулятивный урон экономике России, сократив ее валовой внутренний продукт на целых 1,5% в год. (...) Администрация Байдена объявила о двух волнах санкций против России в течение нескольких месяцев после вступления в должность и пригрозила новыми санкциями. По словам официальных лиц и экспертов, тот факт, что к санкциям прибегают неоднократно, отражает веру в принудительную силу экономики и валюты США, а также отсутствие приемлемых альтернатив для конфронтации с другой ядерной державой", - пишет The Washington Post. "Санкции представляют собой "безопасный вариант" в меню ответных мер против Москвы, считает Джеймс Никси, руководитель программы Россия-Евразия в политическом институте Chatham House в Лондоне. "Нельзя игнорировать поведение России в откровенно средневековом духе", говорит Никси. Но "мы не хотим вторгаться. Мы не хотим начинать войну. Мы не хотим подвергать кого-либо опасности больше, чем должны". (...) Источник: The Washington Post



