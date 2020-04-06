Рок-звезда Сергей Шнуров хочет уйти в политику - в качестве ковёрного клоуна

"Российская рок-звезда Сергей Шнуров хочет вместо музыки заняться политикой. 46-летний петербуржец, несомненно, популярен, тем не менее у него едва ли есть шанс изменить страну", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Бывший рок-певец с незаконченным теологическим образованием почти каждый день публикует политические стихотворения на своей странице в Instagram, на которую подписано 5,5 млн человек. А теперь он и сам занимается политикой: в конце февраля Шнуров вступил в умеренно либеральную "Партию Роста" и в июне хочет выступить кандидатом от нее на дополнительных выборах в петербургский парламент. Близкие к Кремлю политологи уже строят домыслы о том, не станет ли он главным кандидатом от "Партии Роста" на выборах в Госдуму в 2021 году", - передает журналист Штефан Шолль.

"В качестве рокера Шнур стал национальной культовой фигурой, в том числе благодаря своим нашпигованным ругательствами и зачастую социально-критическим текстам: "Прекрасна жизнь и есть успех, живот растет почти у всех. И есть на выбор много блюд, но скоро будет страшный суд", - цитирует его песню издание. - (...) Шнура многие россияне считают "настоящим".

"Раньше он часто стоял на сцене в трусах, теперь он носит костюмы. Его уже сравнивают с Владимиром Зеленским, бывшим телевизионным комиком, который теперь является украинским президентом. Шнур тоже высмеивает все и всех, он смеется как над русским сексом, так и над оппозиционным борцом с коррупцией Алексеем Навальным. Не застрахованы от его шуток и политические святыни, такие как аннексия Крыма и Владимир Путин, который, по его словам, "был красавчиком до того момента, пока не пошел в политику", - говорится в статье.

"Тем не менее считается, что рокер не станет политической силой. Тем более что "Партию Роста" не воспринимают всерьез, считая ее слабым кремлевским проектом. "Я не знаю, что у него в голове, - говорит петербургский политолог Дмитрий Травин, - но я уверен, что звезды культуры попадают в политику только по согласованию с Кремлем". Только так, по его словам, телеведущая Ксения Собчак получила право выдвинуть свою кандидатуру против Путина на президентских выборах 2018 года. Партия, которую она позднее основала вместе с более радикальным противником режима Дмитрием Гудковым, не получила допуска. По-видимому, в качестве утешения поступили прибыльные телевизионные предложения. Также и для Шнура государственная власть, кажется, предусмотрела только роль оппозиционного коверного клоуна", - пишет автор статьи.

"Он сам почти не строит иллюзий по поводу того, что сможет что-то изменить в России. "Я думаю, что те, кто пойдет на улицу, получат дубинкой по зубам, - сказал Шнуров в начале года в одном из интервью. - (...) А дальше обратно вернутся домой. Все", - передает Frankfurter Rundschau.