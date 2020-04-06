Анастасия Васильева: российские врачи не имеют ни средств, ни ресурсов

"(...) На федеральной автомобильной дороге М11, ведущей из Москвы в Новгородскую область, к северо-западу от российской столицы, полиция остановили четыре автомобиля, управляемые членами независимого профсоюза работников здравоохранения "Альянс врачей". Это было в четверг. В одной из машин находилась председатель этого альянса доктор Анастасия Васильева, которая крайне критически настроена к политике правительства в области здравоохранения. Еще в машинах были средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки и т. д.), предназначенные для медперсонала провинциальных больниц, очень плохо снабженных ими для борьбы против эпидемии коронавируса, которая усиливается в стране. Доктор Васильева провела в отделении полиции 19 часов, в конечном итоге ее оштрафовали за нарушение карантинных мер, а затем освободили. Однако этот неприятный инцидент был широко освещен в СМИ, поэтому у нее образовалась международная аудитория, которая стала без устали изобличать нищету российских врачей перед лицом эпидемии", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Используя против меня силу, власти хотят скрыть свою беспомощность и некомпетентность", - сказала доктор Васильева, с которой в воскресенье связался по телефону корреспондент Le Figaro. "В отделении полиции полицейские хотели убедить меня, что я не помогаю врачам, а только создаю проблемы. Они хотели сломать меня, чтобы я отказалась от своей миссии", - сказала 36-летняя женщина с решительным взглядом и густой шевелюрой светлых волос. В 2006 году Васильева получила медицинский диплом по специальности "офтальмология", она близка к оппозиционеру Алексею Навальному, который в апреле 2018 года поддерживал ее во время создания "Альянса". Когда активиста облили зеленкой во время митинга и для него возникла угроза потерять один глаз, именно она занялась его лечением", - говорится в статье.

"(...) Принятых правительством мер недостаточно. Нужно запретить выезд из Москвы, города, наиболее пострадавшего от эпидемии. Но в нерабочие дни москвичи продолжают ездить на свои дачи. В регионах система здравоохранения находится в плачевном состоянии, и я не вижу, чтобы предпринимались какие-то меры. Если вирус распространится в провинции, то это будет катастрофа", - предупреждает Анастасия Васильева.

Доктор проявляет большую активность в YouTube, в прошлом месяце она критиковала власти за то, что те маскируют реальное положение с заражением коронавирусом, выдавая такие случаи за пневмонию, - указывает журналист. "Собранные нами деньги позволили нам купить дополнительные средства индивидуальной защиты для врачей. Мы не собираемся сдаваться", - говорит доктор Васильева. "Завтра мы отправимся в другой регион, - утверждает она. - Но на этот раз я стану заранее указывать, куда именно".