Почему женщины подвержены большему риску заражения на работе

"Анализ данных показывает: чем больше доля женщин в профессии, тем выше опасность заражения", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"В борьбе с Sars-CoV-2 на плечах женщин лежит огромный груз - будь то сиделки, медсестры или врачи. Именно женщины в большинстве случаев каждый день сидят за кассами в супермаркетах или следят за детьми в группах дневного пребывания".

"То, что женщины подвержены большему риску в сравнении с мужчинами, показывает и анализ данных. Основой для него послужили данные министерства труда США. Ведомство ведет базу данных более чем по тысяче профессий. Для каждой профессии имеются два показателя: риск контакта с болезнью во время работы и физическая близость к другим людям".

"Анализ показывает, что чем больше женщин в профессии, тем выше подверженность заболеваниям и соответственно заражению. Риск для женщин на четверть превышает риск для мужчин. К тому же, как правило, большему риску подвержен тот, кто меньше зарабатывает", - отмечает издание.

Особому риску подвержены типичные женские профессии с низким доходом, в частности, младший и средний медперсонал, говорится в статье.

Данные были собраны до коронакризиса - это общие показатели по рискам в разных профессиях, однако сейчас они актуальны как никогда, пишет издание. Хотя во время пандемии и принимаются более строгие защитные меры, персонал испытывает повышенную нагрузку, женщинам с хроническими заболеваниями приходится ходить на работу, средства защиты становятся дефицитными.

То, что женщины находятся в более рискованном положении, показывают и официальные данные Федерального ведомства по здравоохранению Швейцарии. "Согласно им, 53% всех зараженных в Швейцарии - это женщины. Вполне возможно, что это связано с уязвимыми профессиями. Почему, однако, умирает больше мужчин, до конца неясно. Согласно одной из гипотез, женщины имеют более сильную иммунную систему, а у мужчин наблюдается больше сопутствующих заболеваний, так как они ведут менее здоровый образ жизни, употребляют больше алкоголя и больше курят. (...) К тому же, согласно одному исследованию, женщины больше зависят от общественного транспорта. Это также является фактором риска", - передает Tages-Anzeiger.