6 апреля 2021 г. Джейсон Хоровиц | The New York Times Крохотная республика Сан-Марино, столкнувшись с невозможностью получить вакцины, обращается к старому другу - России "На первом этаже единственной больницы в Сан-Марино, крошечной независимой республике, расположенной высоко над раскинувшейся вокруг итальянской сельской местностью, медсестры готовят дозы вакцины против Covid-19 в стеклянных флаконах с надписями на кириллице, со щелчком набирают ее иглами и пытаются успокоить нервничающих жителей", - пишет The New York Times. "Вы заговорили по-русски после того, как вам сделали первый укол?" - спрашивает одна медсестра, заставив улыбнуться 32-летнюю Эрику Страньери, когда она вводит ей в предплечье российскую вакцину "Спутник". "Сан-Марино, древний анклав на севере Италии, увенчанный зубчатыми средневековыми стенами на горе у побережья Адриатического моря, наиболее известен - до той степени, до которой он известен вообще - как одна из самых маленьких стран на Земле. Но во время пандемии у страны появилось новое трагическое отличие - один из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире", - говорится в статье. "Всего шесть недель назад страна рисковала стать последней в Европе, начавшей делать прививки своему народу. В Сан-Марино рассчитывали на соглашение с Италией о поставках вакцины, но этого не произошло. В связи с ростом напряженности и угрозами со стороны врачей о прекращении работы отчаявшееся правительство обратилось к России и встретило теплый прием", - пишет издание. "У Сан-Марино и России давние связи, и государство с готовностью приняло более 7 тыс. доз вакцины "Спутник", которая не была санкционирована европейскими или итальянскими регулирующими органами. Для Сан-Марино поступить так показалось естественным", - пишет газета. "Россиян уже много лет тянет в эту страну с населением всего 33 тыс. человек, и они часто прилетают прямо из Москвы в итальянский пляжный город Римини, расположенный всего в 10 милях отсюда. В обычный год Сан-Марино посещают более 100 тыс. российских туристов, так много, что большинство магазинов начали нанимать русскоязычных продавцов". (...) "Признаки дружбы Сан-Марино с Россией усеивают покатые каменные улочки исторического центра города. В нескольких шагах от городских стен находится статуя перепуганного мальчика 2006 года, посвященная сотням детей, убитых чеченскими боевиками при осаде школы в Беслане в 2004 году. В национальном университете установлен бюст первого человека, побывавшего в космосе, советского космонавта Юрия Гагарина. Сан-Марино не поддержало санкции против России из-за вторжения в Крым. В 2019 году министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Сан-Марино без остановки в Италии", - напоминает издание. "В политическом плане существует сильная связь", - говорит 62-летний Серджио Рабини, директор больницы Сан-Марино, который сам был госпитализирован с Covid в октябре. (...) По его словам, это не первый случай, когда его страна не последовала примеру итальянских или европейских регулирующих органов. "Виагра, - говорит он с усмешкой. - Она была у нас до того, как ее разрешили европейцы". "Спутник" - это всего лишь последний инструмент, который Москва использовала, чтобы получить влияние в Европе, используя разногласия между Европейским союзом, вакцинация в котором разворачивается катастрофически медленным образом, и некоторыми государствами-членами. На прошлой неделе премьер-министр Словакии подал в отставку на фоне шумихи по поводу тайно организованной им доставки "Спутника", - отмечает The New York Times. "По словам Роберто Чиаватты, министр здравоохранения Сан-Марино, он понимает, что многие люди видят геополитику в российской вакцинной дипломатии, но для его страны вопрос звучит намного проще. "На тот момент единственной вакциной, доступной на рынке, была вакцина "Спутник", - замечает он, сидя в своем кабинете в больничном комплексе. "Производители вакцин заявили Сан-Марино, что ведут дела только с Европейским союзом, сообщил Чиаватта, и прямые обращения его правительства к администрации Байдена и консульству США в Италии ни к чему не привели". (...) "Так же, как Сан-Марино находится в Италии, но не является ее частью, страна расположена в самом сердце Европейского Союза, но не является членом клуба и его программы закупки вакцин. На фоне того, как усилия Европы по вакцинации существенно стопорились, у Сан-Марино был риск отстать еще больше. С помощью России положение изменилось. В Сан-Марино, по крайней мере, первый укол вакцины получили 26% населения, что более чем вдвое больше, чем в среднем в ЕС. Чиновники говорят, что сотни итальянцев пытались записаться на вакцинацию в Сан-Марино, а некоторые даже приехали, надеясь - тщетно - пройти вакцинацию в соседнем иностранном государстве", - отмечается в публикации. "Мы просили Италию о помощи, но не получили ее, - говорит 42-летняя учительница Дениса Грасси после того, как ей сделали прививку. - Теперь помощи у нас просят итальянцы". "Некоторые итальянцы видят в том, что Сан-Марино принимает "Спутник", лишь еще одно проявление его провокационного поведения во время пандемии. В ноябре, когда Италия ввела комендантский час для заведений общественного питания в 18 часов, бары и рестораны Сан-Марино были открыты до полуночи, заманивая итальянцев и их евро через невидимую границу к тому, что, как опасались итальянские власти, было рассадником вируса на вершине холмов". "Возможностью гулять по ночам пользовалась, в основном, молодежь, - рассказывает 50-летний Альдо Баччокки, чей ресторан Ristorante Bolognese недавно показывали на российском телевидении. Теперь рестораны Сан-Марино должны закрываться к 18-00, и, по словам Баччокки, бизнес идет плохо и что он не видит возможности вернуться к нормальной жизни, пока люди не вакцинируются. Его 77-летняя мать должна была получить вторую дозу "Спутника" в пятницу". "И не то что бы мы предпочитаем именно ее, - говорит он. - Дело в том, что она тут есть". (...) Источник: The New York Times