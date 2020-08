6 августа 2020 г. Себастьян Херрманн | Süddeutsche Zeitung Депрессия из-за Facebook? "Соцсети зачастую обвиняются в том, что они наносят удар по психике и самочувствию. Новые исследования свидетельствуют, что это, вероятно, преувеличено - и интернет-платформы на самом деле лучше, чем их репутация", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. "(...)Соцсети манят нас и обещают развлечь, - отмечает журналист Себастьян Херрманн. - Поэтому мы листаем опубликованные в Facebook фотографии с отпуска каких-то дальних знакомых, рассматриваем в Instagram пугающе одинаковый мир блогерш в пастельных тонах или читаем гневные сообщения какого-нибудь активиста в Twitter. И вот время снова потрачено впустую, а настроение на нуле. (...) Действительно ли целые поколения теряют свое психическое здоровье из-за разрушительной силы соцсетей? Предположительно, нет: с высокой долей вероятности влияние Facebook, Twitter, Instagram и Co. преувеличивается, а лежащие в основе этого утверждения исследования зачастую ошибочны, пишут нидерландские психологи Ольга Ставрова и Яп Дениссен в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Social Psychological and Personality Science. По словам ученых, существует очень мало доказательств причинно-следственной связи между использованием соцсетей и сильным ухудшением самочувствия". "Некоторые исследования создали мрачную картину влияния соцсетей", - говорят Ставрова и Дениссен. (...) Так, одним из главных критиков влияния смартфонов и соцсетей стала американский психолог Жан Твенж из Университета штата Сан-Диего. В 2018 году совместно с коллегами она опубликовала большую работу в научном журнале Clinical Psychologcal Science с драматичными выводами, согласно которым, использование Facebook и Co. связано с депрессиями и даже суицидами. СМИ подхватили эту тему и разнесли беспокойство по миру (...)", - пишет издание. "То, что другие ученые вскоре резко раскритиковали методику и выводы исследования, в итоге не было услышано, ведь это было гораздо менее захватывающим. Также и такие работы, как метаанализ Кэндис Оуэнс из Калифорнийского университета в Дейвисе, привлекли скорее мало внимания: проведенный ею анализ 40 отдельных исследований показал, что предупреждения о негативном психическом влиянии цифровых медиа сильно преувеличены", - говорится в статье. "Большинство исследований сравнивают людей, пользующихся Facebook и Co., с людьми, которые не пользуются ими вовсе или делают это гораздо реже. Но это не позволяет сделать выводов о причине и следствии, аргументируют Ставрова и Дениссен. Ведь может быть, что одинокие, несчастные, интровертированные люди более склонны к тому, чтобы проводить время в соцсетях. То есть, говоря утрированно, депрессивное расстройство является в таком случае не следствием использования Facebook, а фактором, который делает использование этой соцсети особенно привлекательным". "Для своей работы нидерландские психологи оценили данные репрезентативной выборки с участием более 10 тыс. жителей Нидерландов. При этом обнаружилось, что измененное поведение в соцсетях отдельных людей не оказывало никакого влияния на их дальнейшее самочувствие. У того, кто убивал больше времени, пребывая в соцсетях, позднее не проявлялось значительных изменений в психическом здоровье. (...) Исследователи также не нашли убедительных подтверждений того, что расстройство психики особенно приковывает людей к соцсетям". "Тем не менее можно возразить, что после попусту потраченного в Facebook времени настроение действительно плохое. Как это соотносится с результатами исследования? Ставрова и Дениссен в этой связи предполагают, что влияние использования соцсетей может быть лишь краткосрочным. Возможно, настроение и самочувствие страдают пару часов или, может быть, дней. Но это, очевидно, не переходит в явные долгосрочные последствия", - передает Süddeutsche Zeitung. Источник: Süddeutsche Zeitung