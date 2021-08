6 августа 2021 г. Стефани Соул | The New York Times Россия запрещает Бард-колледж, и другие университеты задаются вопросом, то будет дальше "Бард-колледж, известный своим буколическим кампусом на берегу реки Гудзон в Нью-Йорке, своим творческим и свободомыслящим духом и акцентом на сценическое искусство, теперь оказался в странном положении: вынужденным защищаться от российского правительства", - пишет The New York Times. "Колледж свободных искусств, в котором обучается около 2500 студентов, этим летом борется с решением России включить Бард в список "нежелательных" организаций, что фактически исключает колледж из его аффилиации с Санкт-Петербургским государственным университетом", - пишет газета, добавляя, что Бард-колледж поддерживал партнерство с университетом с1990-х. "Это неожиданное включение в список нежелательных организаций делает любую связь с программой Бард-колледжа потенциальным преступлением", - указывает издание. (...) "Если это не исправить - потому что это ошибка - это окажет разрушительное воздействие на любой вид научного, культурного или образовательного сотрудничества", - считает президент Бард-колледжа Леон Ботстайн, добавляя, что Бард-колледж считает себя невиновным в отношении любых утверждений о его "нежелательности", что он охарактеризовал как жесткое решение, принятое без соблюдения надлежащей правовой процедуры. "Поймали не того, - заявил он. - Нет никакого преступления". "Расторжение партнерства, к которому подтолкнуло правительство, произошло в один из самых напряженных моментов в отношениях между Соединенными Штатами и Россией со времен холодной войны (...). Бард (...) является первым учебным заведением, внесенным в российский список нежелательных неправительственных организаций. Одним из возможных факторов может быть давняя и глубокая связь Бард-колледжа с Джорджем Соросом, миллиардером-финансистом и филантропом. Сорос (...) является противоречивой фигурой в России, где его считают прогрессивным противовесом растущим националистическим настроениям правого толка. Аналогичная оппозиция Соросу привела к переезду финансируемого Соросом Центрально-Европейского университета из Будапешта в Вену в 2019 году", - говорится в статье. "Джонатан Беккер, вице-президент Бард-колледжа по академическим вопросам, считает, что связь с Соросом и его фондом - который уже находится в списке нежелательных на территории РФ - была одним из возможных факторов в шаге Российской Федерации, но не главным. Вместо этого доктор Беккер обвинил в этом ухудшившиеся отношения между Россией и США, а также с Западом в целом. "Не случайно объявление о том, что Бард становится нежелательной организацией, прозвучало сразу после саммита Байдена и Путина и новых санкций США в отношении России", - указывает доктор Беккер. Возможно также, что Бард-колледж усилил напряженность, пытаясь превратить свою программу в Санкт-Петербурге в отдельный университет. Дмитрий Саймс, президент Center for the National Interest, вашингтонского аналитического центра, известного своими связями с Россией, назвал этот план "перебором" для российских сил безопасности, особенно с учетом связи Барда с Соросом, сообщается в статье. (...) "Госдепартамент призвал российское правительство пересмотреть свои действия против Бард-колледжа (...). Генеральная прокуратура России, сделавшая заявление 21 июня, не ответила на запросы о комментариях", - говорится в статье. "Майкл К. Киммейдж, бывший чиновник Госдепартамента, специализирующийся на американо-российских отношениях, сказал, что действия в отношении Бард-колледжа являются пугающим сигналом для ученых. "Я не могу представить себе ответственного администратора американского колледжа или программы обмена, который бы не отнесся к этому серьезно и не забеспокоился бы", - сказал доктор Киммейдж, ныне профессор Католического университета Америки в Вашингтоне. Газета отмечает, что Россия предприняла несколько шагов, которые уменьшают образовательный обмен между двумя странами, даже в то время, когда она пытается наладить образовательные партнерства в других странах и улучшить качество своих национальных государственных университетов. Так, в 2014 году правительство России вышло из Future Leaders Exchange program, финансируемой Государственным департаментом программы по продвижению обучения в США иностранных старшеклассников после того, как российский подросток, обучающийся в Мичигане, попросил политического убежища. В последнее время сократившиеся услуги в консульствах сделали более сложным для российским студентов получение визы для учебы в США". "Подозрительность усилилась и в Соединенных Штатах. В 2019 году программа Американского университета в Вашингтоне подверглась критике как слишком мягкая по отношению к России, а российский посол Анатолий Антонов обвинил СМИ в русофобии, в то же время призвав к расширению культурного обмена между странами", - сообщается в статье. (...) В написании статьи приняли участие Эндрю Креймер и Олег Мацнев Источник: The New York Times