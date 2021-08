6 августа 2021 г. Джулиан Барнс | The New York Times Российская дезинформация нацелена на вакцины и администрацию Байдена "На карикатуре, размещенной на крайне правом дискуссионном форуме, были изображены полицейские с логотипами кампании Байдена-Харрис на бронежилетах и выбивающие дверь большим шприцем. (...) Карикатура, по-видимому, является примером новой попытки дезинформации, связываемой с Россией: кампании, которая использует скептицизм и опасения по поводу вакцинации от коронавируса, чтобы не только подорвать усилия по иммунизации людей, но и попытаться ложно связать администрацию Байдена-Харрис с идеей принудительных прививок. Эта картинка является одной из нескольких, обнаруженных Graphika, компанией, отслеживающей кампании по дезинформации", - сообщает The New York Times "По данным Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, и Россия, и Китай работают над продвижением своих собственных вакцин с помощью информации, которые подрывающей американские и европейские программы вакцинации. Но в дополнение к открытым сообщениям, продвигающим ее собственные вакцины, Москва также распространяет теории заговора. В прошлом году Госдепартамент начал предупреждать о том, что Россия использует периферийные веб-сайты, чтобы посеять сомнения в вакцинации", - говорится в статье. "По словам правительственных чиновников и сторонних экспертов, трудно количественно оценить объем дезинформации, производимой в любой данный момент россиянами или другими недружественными силами. Но рост распространения варианта коронавируса Дельта - и смена научных рекомендаций о том, как защититься от более заразного штамма и необходимости бустерных уколов или масок - создали атмосферу для более легкого распространения дезинформации, считают эксперты", - отмечает издание. "В информационном вакууме дезинформация процветает, - говорит Лиза Каплан, исполнительный директор Alethea Group, которая помогает корпорациям защищаться от дезинформации. - Вот когда действительно может прижиться дезинформация. И зная, как русские обычно разыгрывают такие ситуации, меня не удивляет, что они пытаются этим воспользоваться". "По словам американских официальных лиц, проинформированных об усилиях по дезинформации, целью различных российских групп по-прежнему является обострение напряженности в западных обществах, что является ключевой целью внешней политики Москвы. Российская и китайская дезинформация пытаются преувеличить потенциальные побочные эффекты вакцин Pfizer и Moderna, заставляя предположить, что технология мРНК, на которой они основаны, непроверена или опасна, заявили на этой неделе чиновники Госдепартамента". "Как отметили некоторые чиновники и внешние эксперты, в последние недели характер российской дезинформации также начал меняться. Недавние посты, распространяющие ложную информацию, предполагают, что администрация Байдена намерена обязать американцев получить вакцины, которые неэффективны против коронавируса", - говорится в статье. (...) "Администрация Байдена активно отслеживает российскую дезинформацию и пытается противодействовать ей, поощряя население проходить вакцинацию и пропагандируя безопасность и эффективность западных вакцин, по словам чиновника администрации, который побеседовал о потенциально конфиденциальной информации на условиях анонимности". "В то время как часть сообщений, публикуемых в социальных сетях, из аккаунтов российских государственных СМИ, нацелена на потенциально широкую аудиторию, а некоторые из самых дерзких дезинформационных сообщений были нацелены на гораздо меньшую, крайне правую аудиторию. Graphika отслеживала дезинформацию, которая, вероятно, распространяется группой, связанной с людьми, которые раньше работали в санкт-петербургском Агентстве интернет-исследований, которое распространяло дезинформацию во время выборов 2016 года. Группа размещала карикатуры на Patriots.win, доске объявлений, связанной с крайне правой политикой", - пишет газета. "По словам Джека Стаббса, директора по расследованиям в Graphika, недавняя волна карикатур, направленных против вакцинации, похоже, распространялась теми же людьми, которые были вовлечены в фейковое издание, связанное с ветеранами Агентства интернет-исследований. Хотя группа продвигает стратегические нарративы Москвы, неясно, какие именно связи, если таковые имеются, она имеет с российским правительством", - отмечает издание. "В другой карикатуре, которая, по-видимому, является делом рук этой организации, группа людей, которые, как следует из подписи, могут быть законодателями-демократами из Техаса, угрожающе обращаются к вице-президенту Камале Харрис. "Мы просто ищем немного демократии", - говорит один из участников группы. *Кашель*. "Не беспокойтесь! Мы сделали прививки Pfizer", - говорит другой. "К черту ваши прививки Pfizer, - отвечает Харрис, - я не хочу заболеть". "Название карикатуры на ультраправом дискуссионном форуме предполагает, что техасские демократы заразили Харрис вирусом, несмотря на то, что она была вакцинирована. Техасцы отправились в Вашингтон в прошлом месяце, пытаясь заблокировать закон о голосовании, который, по их словам, лишит избирательных прав группы меньшинств. Находясь в столице, группа встретилась с Харрис, и у нескольких из них был положительный результат на коронавирус, но нет никаких доказательств того, что вице-президент заболела", - поясняет газета. "Грамматические ошибки на карикатуре, по мнению Graphika, аналогичны тем, которые иногда допускают носители русского языка, пишущие на английском. А метод нацеливания на аудиторию путем подстрекательских сообщений о существующей социальной напряженности и расколах давно стал отличительной чертой групп, связанных с Агентством интернет-исследований. "Это именно то, что они, кажется, опять делают в отношении Covid, - отмечает Стаббс. - Вместо того, чтобы продвигать российскую вакцину или очернять западную вакцину, они используют это как возможность, в первую очередь, критиковать Байдена и заявлять, что администрация Байдена терпит неудачу и не справляется с пандемией должным образом". (...) "Измерить влияние усилий по дезинформации сложно, учитывая глубокие разногласия по поводу вакцинации, которые уже существуют в Соединенных Штатах и Европе; использование расколов среди американцев - типичная российская тактика. Даже на крайне правых дискуссионных форумах некоторые пользователи сочли карикатуры российскими по происхождению, хотя публикации продолжились", - говорится в статье. The New York Times также указывает на изменения в том, что производят российские государственные СМИ. Ранее такие форумы, как RT, поддерживаемый Кремлем англоязычный сайт, были сосредоточены на продвижении российской вакцины и очернении западных вакцин. (...) "Россия использует RT и другие контролируемые государством СМИ, чтобы усилить позиции американских и международных скептиков в отношении вакцин и требований к маскам, указал американский чиновник". (...) В написании статьи приняла участие Шерил Гей Столберг Источник: The New York Times