Макрон перед лицом мечтаний и подводных камней открытости в отношении России

"Макрон утверждает, что абсурдно считать Россию противником. При этом в Москве на телевидении Запад каждый день изображается в качестве врага", - пишет журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

"Как и многие президенты до него, Эммануэль Макрон решил протянуть руку России во имя "долгосрочной перспективы" и наших "стратегических интересов". Наш президент даже призвал "глубинное государство" - состоящее из наших дипломатов и спецслужб - выйти за пределы своих интуитивных ощущений и поддержать открытость, которую он готов проявить по отношению к Владимиру Путину, желающему выйти из изоляции, вызванной санкциями", - говорится в статье.

"Вторя предписаниям Генри Киссинджера, Макрон хочет вернуть Россию в Европу, полагая, что ее интерес сосредоточен здесь, а не в Китае. Теоретически нечего возразить. Очевидно и то, что французы имеют больше возможностей чем другие, чтобы начать диалог с большим российским соседом, учитывая наши старые и близкие связи", - анализирует журналистка.

"(...) Однако в преддверии переговоров по Украине 9 декабря в "нормандском формате" подобный подход французского президента представляется несколько "беспочвенным" и невразумительным. Он словно решил игнорировать откровенную очевидность реальности во имя "realpolitik", что является парадоксальным. А реальность заключается в поведение России, в ее аннексии Крыма, в ее ползучем вторжении в Донбасс, где она ведет необъявленную горячую войну. В поддержке, которую она оказывает всем движениям и сепаратистам, способным ослабить Европу, как это происходит в Каталонии, а также в ее вмешательстве в американские выборы", - отмечает Мандевиль.

"И еще, конечно, в деле Скрипаля, спецоперации на британской территории, в ходе которой были убиты невинные мирные посредством боевого отравляющего вещества. Несмотря на мигающие красные сигналы, Эммануэль Макрон утверждает, что абсурдно рассматривать Россию как противника, как будто отказ от такой позиции мог бы стереть следы вновь назревающей холодной войны. Однако ему не следует забывать о том, что в Москве по телевидению Запад каждый день изображается как враг, чьи слабости постоянно высмеиваются", - указывает автор публикации.

"Для Владимира Путина "холодная война никогда не прекращалась", отмечает Алексей Венедиктов в своей книге воспоминаний, опубликованной год назад в Москве ("Мое особое мнение. Записки главного редактора "Эхо Москвы"). В этой увлекательной книге, являющейся результатом тридцатилетнего наблюдения за машиной власти, автор заявляет, что Путин одержим навязчивой идеей вернуться к таким геополитическим рамкам, где Россия возобновит контроль над "русским миром" посредством восстановление "зон влияния", короче говоря, речь идет о своеобразной версии Ялтинской конференции XXI века", - передает журналистка.

"(...) Безусловно, все это не мешает установлению "жесткого диалога", как утверждает бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин. Возможно произойдет какой-то огромный сюрприз, однако сейчас ментальные и политические рамки Путина четко очерчивают границы и ловушки, подстерегающие макроновскую мечту об открытости", - резюмирует Лора Мандевиль.