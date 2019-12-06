Странное прошение о предоставлении убежища во Францию от предполагаемого убийцы грузина из Берлина

"(...) Франция, конечно же, не ожидала такого запроса от профессионального убийцы, подозреваемого в работе на секретные службы. Некто Вадим Соколов, арестованный 23 августа в Берлине через несколько мгновений после убийства Зелмихана Хангошвили, известного как "Торнике К.", грузина и бывшего чеченского полевого командира во время второй войны в Чечне (1999-2000), подал заявление с просьбой о предоставлении убежища, на которое должна ответить Франция. Уже 26 августа власти Германии направили это заявление во французское консульство в Москве, на том основании, что этот россиянин в начале августа въехал в Шенгенскую зону через Париж. Так, Дублинская конвенция предусматривает, что именно страна, которая первой приняла просителя убежища, должна рассматривать это досье", - пишет журналист Le Monde Жак Фоллору.

"Мы далеки от дел, обычно рассматриваемых французским ведомством по защите беженцев и лиц без гражданства. Однако расследование, проведенное Берлином, показало, что паспорт подозреваемого был действительным, но содержащаяся в нем информация была ложной. На самом деле, 54-летний Вадим Красиков был объявлен в международный розыск за убийство российского бизнесмена в 2013 году в Москве. Федеральная прокуратура Германии рассмотрела дело в среду, 4 декабря, уточнив, что преступление было совершено "либо от имени субъектов Российской Федерации, либо от имени Чеченской автономной республики", - передает Le Monde.

"(...) В конце августа сайт журналистских расследований Bellingcat удостоверился, что домашний адрес Соколова в Санкт-Петербурге по указанному паспорту не существует и что визовая анкета была заполнена лишь частично, в частности, в ней не было упоминания о работодателе. Официальный французский дипломатический источник, с которым мы связались в четверг, 5 декабря, опроверг это утверждение. Согласно сообщениям Le Monde, Вадим Соколов, который представляется как 49-летний холостяк, написал, что он работал инженером в петербургской строительной фирме ЗАО "Руст". Он задекларировал ежемесячный доход в размере 80 тыс. рублей и предоставил справку от работодателя".

"Между тем, согласно данным немецкого правосудия, в 2018 году в Зао "Руст" был только один сотрудник, и с 10 апреля 2019 года, по его утверждению, компания находилась в процессе "реорганизации". По данным федеральной прокуратуры, номер факса Зао "Руст" также использовался двумя другими компаниями, работающие на Министерство обороны России", - пишет Le Monde.

"(...) Среди других документов, предоставленных французскому консульству в Москве - копии бронирования, сделанного в отеле Pratic, расположенном в 4-м округе Парижа, и его обычный паспорт с номером 6556-72-227. К его заявлению была приложена копия его отпечатков пальцев", - говорится в статье.

"(...) Данные отпечатки пальцев не вызывали тревоги. Однако этот человек уже был известен под своим настоящим именем, Вадим Красиков. В 2014 году Россия объявила его в международный розыск за еще одно убийство, совершенное в 2013 году, тогда Москва распространила, в том числе в Германии, данные, позволяющие его арестовать. При сравнении фотографий Соколова, сделанных в 2019 году, с фотографиями Красикова 2014 года, отправленными Москвой в Берлин, германское правосудие сумело установить связь между этими двумя личностями", - поясняет автор статьи.

"Может ли заявление о предоставлении убежища иметь шансы на успех? Запустит ли Франция, соблюдая формальности, процедуру рассмотрения этого досье? - задумывается Фоллору. - Министерство иностранных дел не пожелало ответить на наши вопросы. На условиях анонимности один из его чиновников сказал: "Актуальной перспективой убежища для этого господина скорее является тюремная камера".