6 января 2020 г. Мелани Эдгар | The Mirror Путинский календарь на 2020 год стал абсолютным хитом в Японии по странной причине "Календарь на 2020 год с изображениями российского президента Владимира Путина, над выпусками которого за предыдущие годы иронизировали в связи с тем, что там показано слишком много плоти, становится хитом в Японии по совершенно иной причине", - передает британский таблоид The Mirror. "Ранее ежегодный календарь с изображениями Владимира Путина привлекал международное внимание в связи со снимками, запечатлевшими его рыбачащим с обнаженным торсом или опускающимся в ледяную прорубь, и теперь он глобальным продуктом, появления которого с нетерпением ожидают. Однако путинский календарь на 2020 год набирает популярность по совершенно другой причине. Меньше тела, больше Трампа, прощай маскарад и привет Меркель... В 2020 году Путин позиционирует себя как серьезный международный лидер. (...) В настенном календаре ключевые изображения включают совместные фото с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Но отнюдь не созерцание Синдзо Абэ подпитывает аппетит на японском рынке", - поясняет издание, а одна из альтернативных версий, разработанных Кремлем. "Это четвертый год с тех пор, как наш магазин, LOFT, начал продавать календарь с Путиным. В этом году есть 3 разных версии", - сообщает японский магазин, обладающий правами на продажу этого продукта. "Мы думаем, что причина, по которой его календарь популярен, заключается в том, что можно видеть, как он играет с животными, или какие-то изображения президента Путина, которые отличаются от обычных", - пояснил менеджер по продажам Юи Такахаши. Одна из трех версий, выпущенных на японский рынок - это "версия с животными", пишет газета: "здесь Путин изображен ласкающим кошку, стоящим рядом с величественным северным оленем, играющим с тигренком, а также борющимся или заботящимся о значительном количестве крупных собак". "Уже не в первый раз животные становятся ли поворотным моментом в продажах путинского календаря в Японии. Благодаря снимку в календаре за 2017 год, на котором президент играет со своим щенком акита-ину, подаренным губернатором префектур в северной Японии, продажи календаря в стране резко взлетели", - сообщается в статье. "Предполагается, что интерес к календарю на 2020 год в целом проистекает от более молодой демографической группы, чем в предыдущие годы", - отмечается в публикации. "Если говорить о возрасте и поле тех, кто купил [календарь], то он популярен, в основном, среди молодежи как мужского, так и женского пола, - указал LOFT. - Но точно мы не знаем, почему путинский календарь так популярен в Японии". "Независимо от того, относятся к этому продукту серьезно или нет, все идет к тому, что в 2020 году в Японии он станет бестселлером, - предполагает газета. - Помимо интереса японцев к отношениям президента с животными, британская газета The Guardian в 2018 году предполагала, что также речь идет о сохраняющемся восхищении "непревзойденной" мужественностью президента. А The Moscow Times сообщает, что изображение Путина, идущего перед Дональдом Трампом в календаре 2020 года было добавлено специально, чтобы российский президент выглядел выше, чем он есть". Источник: The Mirror