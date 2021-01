6 января 2021 г. Дэвид Сэнджер и Джулиан Барнс | The New York Times Хакерский взлом, "вероятно", был предпринят Россией, утверждают США в запоздалом заявлении "Американские разведывательные агентства формально назвали Россию "вероятным" источником широкомасштабного взлома американского правительства и частных компаний и заявили, что операция "продолжается" почти через месяц после ее обнаружения", - передает The New York Times. "Заявление, обнародованное во вторник совместно четырьмя правительственными агентствами США, cтало явным упреком попыток президента Трампа - предпринятых в постах в Twitter - предположить, что за взломом стоит Китай. Внутри разведывательных агентств мало кто сомневается в том, что ответственность несет Россия. По словам людей, знакомых с материалами, нет никакой собранной информации, указывающей на Китай, - пишет издание. - (..) Разведывательные агентства с высокой степенью уверенности пришли к выводу, что ответственность за взлом несет Россия, сообщили источники, ознакомленные с анализом". "Это заявление является самым определенным обвинением в адрес России, какое только делали Соединенные Штаты, и перекликается с другими заявлениями 2016 года о вмешательстве Кремля в выборы того года. В том случае разведывательным агентствам потребовалось несколько дополнительных месяцев, чтобы связать атаки с приказами, данными президентом Владимиром Путиным, - утверждает газета. - Путин и его ведущее разведывательное агентство СВР в заявлении, сделанном во вторник, не упоминаются. Но генеральный секретарь СШС Майк Помпео и тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр уже озвучивали общие выводы о том, что вероятным источником проникновения в американские системы является Россия". "Вторничное заявление было осторожно сформулировано, памятуя о личном скептицизме Трампа по поводу российской виновности. Но каким бы рассудительным ни был его язык, этот формальный вывод создает почву для возмездия, которое будет предпринято, скорее всего, избранным президентом Джозефом Р. Байденом-младшим после того, как он вступит в должность. Байден, в отличие от Трампа, заявил, что кто бы ни стоял за операцией, заплатит высокую цену", - говорится в статье. "Высокопоставленный конгрессмен-демократ, сенатор Марк Уорнер от Вирджинии, раскритиковал заявление за то, что потребовалось слишком много времени для его появления и за излишнюю осторожность, добавив, что он хотел бы видеть более жесткую политику администрации в отношении такого иностранного проникновения. "Очень жаль, что после известий о вторжении, столь значительном для этой администрации, потребовалось более трех недель, чтобы, наконец, выступить с осторожной атрибуцией, - сказал Уорнер, заместитель председателя сенатского комитета по разведке. - Мы должны дать понять России, что любое неправомерное использование скомпрометированных сетей для причинения деструктивных или вредоносных последствий неприемлемо и вызовет надлежащую решительную реакцию". "В совместном заявлении агентств говорится, что до сих пор неустановленный киберигрок - "вероятно, имеющий российское происхождение, несет ответственность за большую часть или все недавно обнаруженные продолжающиеся кибер- компрометации как правительственных, так и негосударственных сетей. В настоящее время мы считаем, что это была и остается попытка сбора разведданных. Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы понять весь масштаб этой кампании и ответить соответствующим образом ". "Характеристика вторжения как "усилий по сбору разведданных" значима, так как показывает, что пока нет никаких указаний на то, что россияне внедрили вредоносное ПО в американские системы, которое предназначено для подрыва энергосистем или изменения данных в государственных или частных базах данных. Однако в интервью в последние две недели как правительственные, так и частные чиновники заявили, что они все еще оценивают масштабы вторжений, и могут потребоваться месяцы, чтобы выяснить, могут ли Россия или другие более злонамеренно использовать бэкдоры которые они разместили в системах". "Заявление Управления директора национальной разведки США, Агентства национальной безопасности, ФБР и министерства внутренней безопасности выглядело очень похожим по формулировке на то, что Белый дом готовился обнародовать почти две недели назад. Но его обнародование было отменено после того, как Трамп взорвался на своих разведывательных брифингах и заявил, что у них нет доказательств, связывающих эту операцию с Россией". (...) "В совместном заявлении во вторник было объявлено о создании целевой группы из представителей ФБР, Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и разведывательных агентств, которая будет известна как Объединенная координационная кибергруппа (Cyber Unified Coordination Group). (...) Это является признанием того, что для того, чтобы разобраться во всем объеме хакерского взлома атак, потребуется время, и это выходит за рамки возможностей любого отдельного правительственного агентства, - подчеркивается в статье. - (...) Но ее создание не гарантирует, что эти агентства (...) решат центральный вопрос: стремились ли русские сделать нечто больше, чем просто украсть секреты?" "Часть хакерского взлома, которую правительство понимает лучше всего, заключалась в попытке России проникнуть в код программы под названием Orion, созданной техасской фирмой SolarWinds, - отмечается в статье. - Orion предназначен для управления сложными сетями и используется министерствами финансов, торговли и энергетики, а также другими правительственными учреждениями США. (...) Взломанную систему Orion использовали в общей сложности 18 тыс. организаций - в основном, частные корпорации. Хотя оценки разнятся, согласно последним данным, около 250 из них были выбраны русскими для более глубоких взломов. Для достижения этой цели российские хакеры создали командно-контрольные сети внутри Соединенных Штатов (...). Управляя этими командно-контрольными системами, они обходили некоторые сенсоры Агентства национальной безопасности, одного из главных американских сборщиков иностранных радиоэлектронных разведданных. Агентству запрещено работать внутри США". (...) Источник: The New York Times