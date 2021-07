6 июля 2021 г. Ян Тэлли | The Wall Street Journal Байден намерен сдержать применение оружия санкций, утверждают американские чиновники "Администрация Байдена пересматривает то, как США используют карательные санкции с тем, чтобы остановить масштабные кампании давления, избежать побочного экономического ущерба и действовать совместно с союзниками, а не в одностороннем порядке, по словам людей, вовлеченных в процесс планирования", - передает The Wall Street Journal. "Администрация почти завершила обширный обзор политики США в отношении санкций, который, как ожидается, будет обнародован к концу лета, сообщил один из чиновников. Пока детали все еще прорабатываются, и чиновники администрации Байдена предвосхитили элементы новой стратегии в ряде действий, включая запланированное ослабление экономических санкций против Ирана", - говорится в статье. (...) "Пересмотр этой политики знаменует резкий отход от администрации Трампа, которая вводила санкции в качестве инструмента внешней политики чаще, чем предыдущие администрации США, для нацеливания на широкие секторы экономики Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и других стран в попытке оказать экономическое давление на противников, - напоминает газета. - Усилия, связанные с санкциями, помогли подтолкнуть Иран и Венесуэлу к экономическому спаду и подорвать связи Северной Кореи с глобальными финансовыми и торговыми сетями, достигнув краткосрочных целей. Однако давление США не привело к новым серьезным дипломатическим соглашениям или существенным изменениям в поведении противников, что вызвало вопросы об их ценности как отдельного инструмента". "Администрация Байдена и ее новые чиновники предполагают, что применение санкций должно быть частью более широких дипломатических усилий, предполагающих сотрудничество со стороны союзников и соответствующие формы убеждения для достижения внешнеполитических целей, - подчеркивается в статье. - (...) Представители бывшей администрации Трампа говорят, что администрация Байдена растрачивает дипломатические рычаги воздействия, накопленные за последние четыре года, особенно в отношении ядерной программы Ирана, ослабляя санкции без достаточных обязательств со стороны Тегерана и других правительств. Эти чиновники говорят, что обеспокоены тем, что опора на международный консенсус и необходимость дожидаться союзников часто требует компромиссов в политике, которые могут подорвать национальную безопасность США. Это мнение было основанием для того, чтобы США действовали в одиночку при реализации многих из своих наиболее важных внешнеполитических решений". (...) Но нынешние и новые официальные лица заявляют, что скоординированные действия, основанные на международном консенсусе, усилят предполагаемое политическое давление санкций за счет расширения их глобального применения и увеличения количества голосов порицания. "Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы переходим от односторонних действий, которые определяли политику США на протяжении последних четырех лет, к реальной работе с нашими партнерами", - сказал The Wall Street Journal высокопоставленный чиновник администрации. (...) "Некоторые принципы санкционной политики администрации Байдена уже проявляются по мере того, как официальные лица претворяют их в жизнь. Некоторые из ранних санкционных шагов администрации были скоординированы с западными союзниками", - пишет издание, указывая в первую очередь на "(...) план снятия ключевых санкций против Ирана в обмен на возврат к соблюдению ядерной сделки 2015 года. (...) Однако удаление администрацией Байдена нескольких бывших правительственных чиновников Ирана из черных списков в последние недели вызвало критику в связи с тем, что она спешит отменить санкции, используемые для давления на Тегеран". (...) "Сторонники администрации Байдена говорят, что этот шаг является сигналом о том, что карательные меры направлены на "принуждение цели к изменению таким образом, чтобы это было на пользу международному сообществу, а ... не просто попыткой запугать или наказать человека", отмечает Джейсон Барлетт из вашингтонского Центра новой американской безопасности". "Администрация Байдена также стремится к сотрудничеству с союзниками в отношении санкций против Китая за нарушения прав человека в Гонконге и его западных провинциях, против российских официальных лиц за атаки на политических оппонентов и диссидентов и внесения белорусских чиновников в черный список за эскалацию политических репрессий, - пишет The Wall Street Journal. - (...) Аналитики говорят, что администрация Байдена ослабила дипломатическую напряженность с союзниками, приняв решения по санкциям в отношении Ирана, а также по другим вопросам. В апреле союзники одобрили решение администрации Байдена исключить чиновников Международного уголовного суда из черного списка санкций, куда они были помещены администрацией Трампа. В мае немецкие чиновники были воодушевлены решением США не вводить санкции против "Северного потока-2" - многомиллиардного газопровода, строящегося европейскими и российскими компаниями. Решение о трубопроводе вызвало критику со стороны законодателей-республиканцев и демократов, которые заявили, что оно укрепило стратегические позиции Москвы в Европе, в то время как некоторые бывшие американские чиновники заявили, что оно помогло культивировать дипломатический капитал, необходимый администрации Байдена для обеспечения европейской поддержки совместных действий против России и Китая". "Администрация Байдена также продвигается к расширению санкций против коррупции и нарушителей прав человека", - добавляет газета. (...) Источник: The Wall Street Journal