6 июня 2019 г. Адам Тейлор | The Washington Post Путин и Си цементируют альянс XXI века "На этой неделе западные союзники собираются в Британии и Франции, чтобы отметить крупнейшее морское вторжение в истории. Но вдали от Ла-Манша происходит еще одна важная встреча, целью которой является укрепление нового альянса этого столетия", - пишет обозреватель The Washington Post Адам Тейлор. Автор публикации напоминает, что на праздновании Дня высадки союзных сил в Нормандии 75 лет назад присутствуют представители разных стран, которые во время Второй мировой войны сформировали альянс, а также посланники из Германии. "(...) Однако лидеры России и Китая, двух стран, которые принесли собственные жертвы, помимо военных усилий союзников, присутствовать не будут. Они встречаются самостоятельно, за пределами восточного края Европы. В среду в Москве президент России Владимир Путин приветствовал президента Китая Си Цзиньпина, который начал свой трехдневный визит в Россию. Событие ознаменовало 70-летие дипломатических отношений между Москвой и Пекином, и обе стороны утверждают, что сейчас отношения лучше, чем когда-либо. (...) ", - говорится в статье. "Эти две международные встречи резко контрастируют: старое и новое, восточное и западное, демократическое и автократическое. Но эти различия не всегда были столь очевидными. Российский президент впервые посетил церемонии Дня высадки союзников в 2004 году. Хотя Москва не принимала непосредственного участия во вторжении, советские солдаты сыграли наиболее значительную роль в разгроме гитлеровской Германии на Восточном фронте и заплатили за это огромными потерями", - подчеркивает издание. - Присутствие Путина на праздновании Дня высадки союзников в 2014 году было напряженным и произошло на фоне попыток мировых лидеров изолировать Москву после аннексии Крыма. Российский лидер не был приглашен в этом году: французы сказали, что это потому, что были приглашены главы правительств, а не главы государств". "(...) Если церемонии Дня высадки союзников чествуют прошлую славу одного исторического союза, Путин и Си, возможно, надеются придать особое значение новому, - отмечается в статье. - Си сказал на этой неделе, что Путин - его ближайший иностранный коллега. По данным Кремля, с 2013 года они встречались 29 раз. Это похоже на изменение для обеих стран, которые были не в ладах на протяжении большей части XX века после того, как различные интерпретации коммунизма заставили Китай и Советский Союз разорвать дипломатические отношения. Они соседи, имеют общие границы и региональные интересы в Азии, и они оба повернули от коммунизма XX века к современному авторитаризму". "Но самое главное, они все больше расходятся с Соединенными Штатами. Россия и Китай в одно и то же время завязли в экономических конфликтах с Америкой. Москва сталкивается с потоком санкций со стороны Вашингтона, в то время как Пекин находится в разгарe экономической разрушительной торговой войны. (...) Путин и Си представляют себя поборниками свободной торговли и противниками протекционизма, и оба считают, что их ориентированные на экспорт экономики находятся под угрозой. (...) Взаимная враждебность к Вашингтону может стать самым большим связующим звеном между Пекином и Москвой. (...) И хотя эта новая холодная война остается в основном в экономической сфере, Пентагон предупредил, что Соединенным Штатам необходимо подготовиться к возможности конфликта с Китаем и Россией", - говорится в публикации. "Пока президент Трамп обдумывает подобное развитие событий в будущем на этой неделе, в Нормандии он должен подумать о прошлом. День высадки союзников часто вспоминают как, главным образом, американское предприятие, но реальность такова, что это были международные усилия - в высадке союзников 75 лет назад приняли участие британцы, канадцы, поляки, новозеландцы и другие. Опрос, проведенный в 1945 году, показал, что только 20% французов считали, что в победу в войне самый большой вклад внесли США, по сравнению с 57%, которые назвали Россию", - напоминает издание. "Такой многосторонний подход не вписывается как следует ни в риторику Трампа "Америка превыше всего", ни в привычку американского президента вести словесную и экономическую войну как против врагов, так и против союзников, - пишет Адам Тейлор. - Президентский историк Джон Мичем на этой неделе заявил газете The Washington Post (...), что День высадки союзников можно считать напоминанием о том, что этот подход - "Америка против мира" - не сработает. Пляжи Нормандии, сказал Мичем, "должны быть постоянным напоминанием о том, что мы не можем избежать истории". Тем не менее, американский президент не достиг согласия с президентом Франции Эммануэлем Макроном и большей частью Европы по политическим вопросам от Ирана до изменения климата". "Несмотря на политику администрации, Трамп, похоже, по-прежнему благоволит Путину и другим автократам, подобным ему. Позже в этом месяце он встретится с российским президентом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в ходе необычной трехсторонней встречи. Даниэль Шапиро, бывший посол США в Израиле, заявил, что Россия может использовать эту встречу, чтобы добиться ослабления санкций США в обмен на прекращение поддержки Ирана", - резюмирует автор. Вместо того, чтобы сплотить своих союзников, администрация Трампа рискует оттолкнуть их или, в худшем случае, превратить их в противников. В то же время его враги понимают, что враг их врага может быть их другом. Источник: The Washington Post