6 марта 2019 г. Нико Хайс | The Daily Beast Ведущего европейского парламентария от Партии зеленых Хейди Хауталу обвиняют в том, что она находится "на поводке у Кремля", в связи с блокированием антипутинской санкционной резолюции "Высокопоставленный представитель европейской Партии зеленых ведет тайную кампанию против антикоррупционной резолюции в Европейском парламенте, которая будет нацелена против президента Путина. Хейди Хаутала, вице-президент Европейского парламента, закулисно настаивает на том, что Европейский Союз страдает от антипутинской "одержимости" и парламентарии "хотят нацелиться на Россию", о чем свидетельствуют электронные письма, которые оказались в распоряжении The Daily Beast. "Российский президент неоднократно выражал свое ненавистное отношение к ряду антикоррупционных санкционных законов, которые были приняты во всем мире в память о Сергее Магнитском, юристе, скончавшемся в тюрьме после того, как он раскрыл мошенничество на сумму 230 млн долларов, совершенное и покрываемое российским государством, - напоминает газета. - Первый закон такого рода был подписан президентом Обамой в 2012 году и с тех пор был использован для введения санкций в отношении 49 российских чиновников и союзников Путина. ЕС готовится ввести собственную версию закона, однако активисты - большинство из которых работают непублично - преуспели в том, чтобы из закона было исключено имя Магнитского. Группа парламентариев в Европейском парламенте работает над резолюцией, которая потребует от Европейского совета восстановить его имя в законе". Ранее финский политик Хаутала была известным активистом по борьбе с коррупцией в России, но в последние годы она заняла радикально отличающуюся позицию, говорится в статье. The Daily Beast указывает на ее близкую связь с российским режиссером Андреем Некрасовым - его называют ее "бойфрендом" или "гражданским мужем". Некрасов выступил режиссером фильма "Закон Магнитского. За кулисами". На апрель 2016 года благодаря содействию Хауталы был намечен показ "этого пропагандистского фильма в Брюсселе. Показ был отменен в последнюю минуту после ожесточенных споров на встрече Партии зеленых. В то время этот фильм привлек относительно немного внимания, однако позднее, через два месяца, он приобрел печальную известность: он оказался в центре миссии Натальи Весельницкой в США, которая включала как встречу в Башне Трампа в Нью-Йорке с высокопоставленной командой избирательного штаба Трампа, так и организацию показа этого же фильма в Newseum в Вашингтоне (музей журналистики и новостей - Прим. ред). "В том же месяце во время противоречивого визита в Москву "любимый конгрессмен Путина" (репс) Дана Рорабахер и глава его канцелярии Пол Бехрендс получили копию фильма от генеральной прокуратуры России. Канцелярия Рорабахера помогла Весельницкой провести в США показ этого фильма, в котором продавливается путинская точка зрения, согласно которой Закон Магнитского - это мошенничество. Спустя день после того, как The Daily Beast сообщила, что Рорабахер и Берхендс причастны к продвижению фильма на Капитолийском холме, в июле 2017 года Берхендса отстранили от работы в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам", - отмечается в статье. Три источника в Европарламенте сообщили The Daily Beast, что "страстная" оппозиция Хауталы закону Магнитского сохраняется по сей день. Блок Партии зеленых, как ожидается, в ближайшие дни проведет голосование по резолюции Европарламента, которая призовет к восстановлению имени Магнитского. Высокопоставленный источник в парламенте сообщил, что Хаутала яростно агитирует за то, чтобы имя Магнитского не использовалось в законе, и, по словам источника, она привлекла на свою сторону других членов Парии зеленых, которые считают, что будет лучше не вычленять коррупцию в России и это может облегчить введение в действие нового санкционного инструмента", - передает газета. "Ясно, что госпожа Хаутала - ключевой активист, выступающий против закона Магнитского", - заявил источник в Европейской народной партии. Хаутала не ответила на вопросы, направленные The Daily Beast. Как сообщается в статье, "в понедельник вечером брюссельский инсайдер сообщил, что накануне голосования среди членов Партии зеленых была распространена информация о связях с некрасовским фильмом, направленным против Магнитского. The Daily Beast также узнала, что 7 парламентариев от Партии зеленых, в прошлом месяце направили внутреннее письмо сопрезидентам группы, призвав зеленых отвергнуть кампанию Хауталы. "Некоторые коллеги утверждают в настоящий момент, что мы в Европейском парламенте должны избегать отсылки к делу Магнитского? потому что некоторые государства-члены не расположены критиковать Россию. Мы не думаем, что это правильный путь? Мы считаем упоминание Сергея Магнитского важным, потому что это напоминает нам о причинах, по которым нам нужен подобный закон", - писали они. Как заявил изданию Индрек Таранд, эстонец-ветеран Европейского парламента и последовательный сторонник включения имени Магнитского в закон, "те, кто выступает против упоминания имени Магнитского, либо наивные идиоты, либо сознательно находятся на поводке у Кремля". "Вероятно, среди членов группы Зелёные - Европейский свободный альянс будет проведено голосование до следующего пленарного заседания Европарламента, которое начинается 11 марта, с целью выработки формальной позиции группы", - передает издание. "Хаутала еще раз подчеркнула силу своих настроений 13 февраля, когда, отвечая на внутреннее партийное электронное письмо, она случайно нажала "ответить всем". Письмо, предназначенное одному из ее коллег, было разослано примерно по 300 электронным адресам из списка рассылок блока Зелёные - Европейский свободный альянс", - сообщает The Daily Beast. "Между нами говоря, на самом деле я буду в достаточной степени довольна, если не придется подписывать эту резолюцию из-за этой "одержимости" Магнитским. Снова и снова защитники резолюции доказывают, что они намеренно хотят сделать мишенью Россию", - писала она в электронном письме, переданном The Daily Beast. Она также пожаловалась, что Билла Браудера, на которого работал Магнитский во время своей смерти, в прошлом месяце пригласили в Брюссель, чтобы провести агитацию в поддержку включения имени Магнитского. "Он в прямом смысле повсюду", - писала она. "Браудер, который в прошлом был самым крупным иностранным инвестором в России, а сейчас выступает против коррупции в стране, сообщил, что его удивило превращение Хауталы в союзницу России по этому вопросу", - указывает газета. "Единственная причина, по которой я в начале согласился сотрудничать с Некрасовым по его фильму, заключалась в том, что я понимал, что он бойфренд Хейди Хауталы, а на - большой сторонник кампании Магнитского в Европарламенте, - сообщил он The Daily Beast. - В первый раз я встретился с ними обоими, когда они приезжали в Нидерланды в 2010 году". Сейчас он обеспокоен тем, что кампания Хауталы может привести к цели и расстроить европейские усилия по противодействию Путину. "Нам нужны четыре основных политических партии на борту. Зеленые могут фактически заблокировать употребление имени Магнитского в законе ЕС". Источник: The Daily Beast