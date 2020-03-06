9 из 10 человек в мире имеют гендерные предрассудки в отношении женщин

"(...) Около 90% населения мира обоих полов имеет предубеждения в отношении женщин, показывает исследование, опубликованное в четверг, 6 марта, Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) за несколько дней до Международного дня борьбы за права женщин", - пишет Le Monde.

"Являются ли мужчины лучшими политическими или деловыми лидерами, чем женщины? Важнее ли для мужчины поступить в университет, чем для женщины? Должны ли мужчины иметь приоритет на рынке труда, когда предложение ограничено? На эти вопросы 9 из 10 человек в мире, включая женщин, отвечают "да" хотя бы на один вопрос, согласно безоговорочным выводам агентства ООН, опиравшегося на базу данных из 75 стран, представляющих более 80% населения мира - данные брались из исследовательского проекта "Всемирный обзор ценностей" и собирались в период с 2005 по 2014 год", - говорится в статье.

"(...) Исследование показало, что половина людей в мире "считают, что мужчины становятся лучшими политическими лидерами", и "более 40% считают, что когда рабочих мест мало, приоритет следует отдавать мужчинам", - говорится в статье.

ПРООН упоминает о том, что "несмотря на десятилетия прогресса", существуют "незримые барьеры" между мужчинами и женщинами. "Сегодня борьба за гендерное равенство требует устранения предрассудков", - заявил в коммюнике руководитель ПРООН Педро Консейсао.

"Усилия, которые оказались столь успешными при устранении различий в области здравоохранения или образования, теперь должны развиваться и смело атаковать гораздо более сложные проблемы: глубоко укоренившиеся предрассудки - как среди мужчин, так и среди женщин - противостоящие истинному равенству", - поддерживает своего коллегу администратор ПРООН Ахим Штайнер.

"Агентство ООН призывает правительства и социальные институты "применять новый политический подход для изменения этих дискриминационных взглядов и практики". И способствовать снижению самого пугающего статистического показателя своего доклада: 28% людей в мире считают, что когда муж бьет свою жену, то это нормально", - резюмирует издание.