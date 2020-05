6 мая 2020 г. Эндрю Рот | The Guardian Растет число российских медиков, ставших жертвами Covid-19, на фоне сомнений в общем количестве погибших "На протяжении недель фельдшер Дмитрий Серегин предупреждал об отсутствии тестирования на коронавирус и неадекватных средствах защиты, которые ему и его коллегам выдавали в городе Орёл, примерно в четырех часах езды к югу от Москвы. По его словам, если пациент четко не предупреждал, что у него коронавирус, команды медиков работали с потенциальными инфекциями в простых масках и перчатках", - пишет The Guardian. "Затем произошло неизбежное. Двое его коллег заболели коронавирусом, затем еще пятеро, и теперь, по словам Серегина, вирусом заразились более десяти медработников (...). У Серегина, который продолжает работать, мало иллюзий относительно безопасности. "Я знаю, что у меня за работа. Вопрос не в том, боюсь ли я заболеть, это просто вопрос того, когда это произойдет", - говорит он. "Число инфекций в России стремительно растет: последние три дня в стране регистрируется по более чем 10 тыс. новых случаев коронавируса в день, что является самым высоким показателем распространения заражения в Европе (...)", - подчеркивается в статье. "Пустые койки в реанимации - это не снижение количества заболевших тяжелой формой, это чьи-то ушедшие жизни", - сказала главный врач московской 52-й больницы Марьяна Лысенко в видеообращении с призывом к россиянам не выходить на улицу во время майских праздников. "Российские медики пострадали особенно сильно. (...) Сотни работников российского здравоохранения были помещены на карантин вместе со своими пациентами, и власти Санкт-Петербурга на этой неделе обнаружили 111 инфекций среди работников скорой помощи в одной больнице. В Москве были мобилизованы студенты медицинских вузов, и некоторые из них сообщили The Moscow Times, что их заставили выйти на борьбу с болезнью, отчасти для подмены обученного медицинского персонала, который заболел". "Сотрудники нескольких крупных больниц подали в отставку в знак протеста против плохих условий труда. Фельдшеры и персонал больниц в четырех городах, с которыми связался The Guardian, жаловались на нехватку масок или на необходимость повторного использования СИЗ", - говорится в статье. "Мы наблюдаем массовое инфицирование среди медицинских работников, - сказал Андрей Коновал, сопредседатель независимого профсоюза медицинских работников "Действие", членом которого также является Серегин. - Из всего, что мы видели, больницы, похоже, являются одним из ключевых векторов распространения заболеваемости". "Врачи начали подсчет своих погибших коллег, потому что думают, что они остаются незамеченными. В сети появился "Список памяти", в котором по состоянию на утро вторника были перечислены имена 97 врачей из России и четырех из соседней Беларуси, которые умерли с симптомами заболевания", - передает издание. "Неофициальная статистика вызывает вопросы о том, как в России подсчитывают количество граждан, умерших от этой болезни. The Guardian на этой неделе собрал доклады о 150 смертях среди работников здравоохранения в Великобритании, в то время как всего в стране было зарегистрировано более 28 тыс. смертей от этой болезни. Когда Италия сообщила, что погибло 100 медицинских работников, число погибших в стране только что превысило 18 200 человек. В российском списке насчитывается 97 имен всего на 1451 случай смерти от коронавируса, что указывает на то, что либо российские работники здравоохранения умирают чаще, либо что общее число погибших в результате коронавируса в стране может быть занижено, или и на то, и другое вместе", - отмечает The Guardian. "Мы видим, что многие наши коллеги болеют, многие погибают, - сказал один из врачей, стоящих за созданием списка, российскому новостному сайту. - И нет никаких попыток ни посчитать, ни узнать более подробно, что происходит. Поэтому появилась идея это сделать". (...) Источник: The Guardian