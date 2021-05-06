Лысые мужчины в 2,5 раз чаще болеют Covid-19 в тяжелой форме, чем мужчины с полным волосяным покровом на голове

"Тяжелое течение COVID-19 в 2,5 раза чаще встречается у мужчин с облысением по мужскому типу, чем у мужчин с полным волосяным покровом, предупреждают ученые. Облысение по мужскому типу - или "андрогенная алопеция" - это распространенная генетически обусловленная форма облысения, от которой страдают около 50% мужчин в возрасте старше 50 лет. Обычно такое облысение начинается с истончения волос на височных участках кожи головы, а затем продвигается на макушку", - передает Daily Mail.

"Исследователи обнаружили, что пациенты мужского пола с общим биомаркером, связанным с выпадением волос, оказались значительно более восприимчивыми к тяжелым коронавирусным инфекциям. В частности, эти мужчины были более чувствительны к мужским гормонам, известным как андрогены, которые также обнаруживаются у пациентов с андрогенной алопецией, - говорится в статье. - По словам ученых, результаты исследования могут открыть новые возможности для новых методов терапии - и, возможно, даже лечения - COVID-19".

"Облысение по мужскому типу контролируется вариациями гена андрогенного рецептора (AR), который регулирует чувствительность организма к андрогенам - так называемым "мужским гормонам", включающим тестостерон и андростендион. Андрогенные реакции также связаны с ферментом, известным как TMPRSS2, который, как считается, играет роль в коронавирусных инфекциях. Исследователи были особо заинтересованы в изучении связи между геном AR и тяжелым течением COVID-19 после того, как заметили, что с коронавирусом госпитализируется непропорционально большое количество мужчин с андрогенетической алопецией", - отмечается в статье.

"В частности, команда сообщила, что этим заболеванием страдали около 79% мужчин с тяжелой формой COVID-19 по сравнению с 31-53%, которые можно было бы ожидать от мужчин той же возрастной группы", - передает газета.

"В своем исследовании ученые измерили длину области полиглутаминового повтора (или повтора CAG) в гене AR, который связан как с чувствительностью к андрогенам, так и с облысением по мужскому типу, у 65 мужчин, которые были госпитализированы с COVID-19. Они обнаружили, что мужчины, чей CAG-повтор был короче 22 нуклеотидов (молекул, которые составляют ДНК), значительно реже попадали в реанимацию с COVID-19, чем те пациенты, у которых этот показатель составлял 22 и выше", - говорится в публикации.

"Наши данные показывают, что более длинные повторы CAG в AR связаны с более тяжелым течением COVID-19", - отметил медицинский исследователь Энди Горен из калифорнийской компании Applied Biology, Inc. Результаты, продолжил он, "указывают на то, что длину CAG-повтора в AR можно использовать в качестве биомаркера для выявления пациентов мужского пола с COVID-19, наиболее подверженных риску госпитализации в отделение интенсивной терапии".

"Идентификация биомаркера, связанного с рецептором андрогенов, является еще одним свидетельством, подчеркивающим важную роль андрогенов в тяжести заболевания COVID-19", - заключил он.

"Доктор Горен и его команда также ведут исследования по многообещающей новой терапии для пациентов с COVID-19, в которой используется так называемый антагонист андрогенного рецептора для регулирования экспрессии TMPRSS2, что может привести к выработке лечения коронавируса. Полные результаты этого исследования будут представлены на весеннем симпозиуме 2021 года Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV), который проходит в этом году с 6 по 7 мая", - пишет Daily Mail. (...)