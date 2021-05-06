Борис Джонсон перед лицом взрывного действия "Брекзита" на единство королевства

"Выйдя из Евросоюза, Соединенное Королевство поколебало свои собственные основы, мотивируя стремление к независимости в Шотландии и обостряя напряженность в Северной Ирландии", - пишет журналист Le Figaro Арно де Ла Гранж.

"Некоторые видят в нем скорее разрушителя системы, нежели строителя, и иногда сомневаются, что он способен просто укрепить здание. Борису Джонсону удалось преуспеть в разрыве связи между Великобританией и Европой, но теперь перед ним стоит вызов - укрепить другую связь, объединяющую четыре автономии страны. В случае явной победы сепаратистов на выборах в местный парламент в четверг, теперь уже шотландцы будут требовать большего, чтобы "вернуть контроль", как скандировали сторонники "Брекзита", - говорится в статье.

"Первый министр Шотландии во вторник снова предупредила Лондон о своей решимости. Никола Стёрджен заявила, что только суды могут предотвратить референдум. "Если Борис Джонсон захочет его остановить, ему придется обратиться в суд. В противном случае это будет законный референдум", - сказала она. Борис Джонсон ответил ей в среду, подтвердив свое несогласие с "безрассудным и безответственным" повторным референдумом. Пытаясь разжечь встречный огонь накануне выборов, премьер-министр недавно посетил Шотландию, рекламируя там достоинства союза. Опираясь на кризис, связанный с коронавирусом, он выставил в выгодном свете финансовую поддержку Лондона в виде пособия при частичной безработицы и мобилизацию британской армии для помощи в кампании вакцинации", - отмечает автор статьи.

"Как и ожидалось, "Брекзит" потряс основы союза, обостряя напряженность в Северной Ирландии и, прежде всего, мотивируя стремление к независимости в Шотландии. В 2016 году многие консерваторы, преследовавшие цель разрыва с ЕС, рассматривали риски шотландской фронды лишь в качестве сопутствующего ущерба. Спустя пять лет у подножия стены Адриана возникла нешуточная ситуация, - комментирует журналист. "Чувство британской идентичности, которое когда-то связывало страну, распадается", - недавно предупредила газета The Sunday Times в ходе крупного расследования, проведенного в четырех автономиях".

"(...) На Даунинг-стрит по вопросу о союзе противостоят друг другу несколько позиций. "Есть три тенденции, - объясняет профессор Майкл Китинг из Университета Абердина, - жесткая фракция, которая не хочет слышать о референдуме и считает, что сепаратистам нужно дать возможность утомиться; другая фракция хочет обольстить шотландцев, показывая им то, что для них делает Лондон, это поборники "бомбардировки любовью", к которой принадлежит Майкл Гоув; и наконец, есть люди, но они в меньшинстве, которые думают, что Шотландии уже предоставлена значительная часть суверенитета и что, уж если приходится, можно было бы двигаться в сторону федеральной модели".

"(...) Борис Джонсон тщетно старается утвердиться у власти, его отказ от дальнейших консультаций вряд ли останется в силе в случае избирательного давления со стороны сепаратистов. (...) Он скорее выступает за конституционные реформы, чтобы связать Шотландию с Соединенным Королевством", - говорится в публикации.

"Конечно, закон может быть на стороне Бориса Джонсона; но без согласия Шотландии такую позицию отказа трудно поддерживать в долгосрочной перспективе", - считает Майкл Китинг, подчеркивая, что "предотвращение осуществления демократических прав неизбежно наносит ущерб".

"(...) Каким бы ни был исход парламентских выборов в Шотландии и реакция Бориса Джонсона, проблема не исчезнет. Я даже ожидаю, что она будет в центре предстоящих всеобщих выборов в Великобритании", - указывает Никола МакИвен, содиректор Центра конституционных изменений при Эдинбургском университете.

"(..) Но трещины появляются и в других местах, в частности в Северной Ирландии. Опрос показал, что большинство жителей Северной Ирландии (51%) теперь хотят референдума о разрыве с Лондоном в течение следующих пяти лет. Юнионисты по-прежнему лидируют, но их отрыв сокращается, и с учетом процентной доли неопределившихся, для Лондона ситуация становится некомфортной", - пишет Le Figaro.

"(...) Борис Джонсон в тревожном положении. Он, несомненно, счастлив, что сумел оставить свой след в истории как тот, кто вывел Соединенное Королевство из Европы, но он был бы гораздо менее счастлив, если бы оказался тем, кто ускорил распад королевства", - резюмирует Арно де Ла Гранж.