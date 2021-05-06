После войны в Нагорном Карабахе судьба армянских военнопленных остается неизвестной

"Несколько десятков задержанных все еще находятся в руках Азербайджана, который отказывается освободить их, расценивая их как "террористов". Однако трое из них только что были освобождены", - пишет журналистка Le Monde Фостина Венсан.

"(...) 71-летняя армянская пенсионерка Саша Караханян и ее 44-летний сын Арсен, ушедший на фронт добровольцем, были схвачены, а затем доставлены на центральную площадь Гадрута. (...) "Мой отец видел, как нескольким людям перерезали горло, затем его жестоко били по ногам, спине, шее и по голове, - рассказывает Le Monde дочь Саши Караханян Марина, сидя в своем доме в Степанакерте, столице сепаратистского анклава. - У него были сломаны ребра. Потом они порезали ему руку, привязали ее к ноге и подвесили так, пока он не потерял сознание".

"Когда старик пришел в сознание, он увидел, что находится в камере в Баку с пятью другими задержанными. Никаких известий о сыне. Прошло почти два месяца, прежде чем его посетил Международный комитет Красного Креста (МККК). Вскоре после этого, 14 декабря, мужчину освободили и отправили в Ереван вместе с 43 другими военными и гражданскими пленными. В тот же день Армения вернула в Баку 12 задержанных азербайджанцев, захваченных во время войны, в соответствии с обязательствами о прекращении огня, подписанными 9 ноября 2020 года, которые закрепили унизительное поражение Армении и предусматривали обмен пленными между двумя странами, согласно принципу "все для всех", - говорится в статье.

"(...) Арсен Караханян снова появился только через три недели, 6 января, в видеотрансляции на TikTok. (...) На видео, с которым удалось ознакомиться Le Monde, азербайджанские солдаты требовали, чтобы он повторял "Прощай, Шуши", "Карабах азербайджанский", "Азербайджанцы лучшие" и "Пашинян [премьер-министр Армении] подонок".

"(...) Поэтому, когда через 12 дней Марине позвонили из министерства чрезвычайных ситуаций и попросили опознать тело брата в морге, она подумала, что это ошибка. В конце очереди сотрудник извиняющимся тоном сказал: "Вы знаете, азербайджанцам нельзя доверять". На стальном столе она узнала истерзанное тело своего брата. Дело Арсена Караханяна теперь является одним из 264 дел, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Одного пытают и отправляют домой, другого пытают и убивают. За что?" - рыдает Марина Караханян.

"Спустя почти шесть месяцев после окончания войны в Нагорном Карабахе главным камнем преткновения в урегулировании конфликта стала судьба военнопленных и мирных жителей Армении, захваченных в ходе 44-дневных боевых действий. Прежде всего, из-за того, как с ними обходились. НПО Human Rights Watch осудила "пытки" и "бесчеловечное", "жестокое" и "унизительное" обращение с ними со стороны азербайджанских военных в нарушение международного гуманитарного права", - отмечает автор статьи.

"Баку заявляет, что выполнил свои обязательства, вернув армянам более 70 пленных, и отказывается освободить еще десятки, которые все еще находятся в его руках. Их точное число неизвестно, оно колеблется от 72, по официальным данным Азербайджана, до почти 200, по подсчетам в Армении. С точки зрения Азербайджана, эти задержанные не военнопленные, а "террористы", которые прибыли на его территорию через две недели после прекращения огня", - говорится в публикации.

"(...) Однако под международным давлением Баку 4 мая освободил троих заключенных, некоторых из них он расценивал как "террористов", - сообщает Венсан. - Сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Россия, Франция, США) приветствовали это освобождение и призвали "обе стороны полностью и быстро завершить процесс обмена всеми заключенными (...) и соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с заключенными".

"(...) В конце апреля пленные впервые смогли отправить видеообращение своим семьям через МККК, который пытается регулярно навещать их, чтобы следить за условиями их содержания. Однако перспектива скорого освобождения всех задержанных остается неопределенной", - говорится далее.

"Этот вопрос сильно политизирован, - утверждает адвокат Сирануш Саакян, представляющая интересы армянских пленных в ЕСПЧ. - Азербайджан использует его как рычаг, чтобы заставить армянскую сторону добиться вывода армянских вооруженных сил из Карабаха, возвращения определенных территорий и предоставления прав в отношении Сюника [стратегического региона на юге Армении]". Эта тема должна снова стать предметов обсуждения во время визита в Ереван 5 и 6 мая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который также 10 и 11 мая отправится в Баку", - резюмирует Фостина Венсан.