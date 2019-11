6 ноября 2019 г. Грэм Боули | The New York Times Американский университет предоставил России слишком дружелюбную платформу? "В 2017 году, за год до того, как Мария Бутина была задержана за деятельность в качестве иностранного агента, она встретилась за завтраком с российским послом в США Сергеем Кисляком в его резиденции в Вашингтоне", - сообщает газета The New York Times. "В период ухудшения отношений, когда росли доказательства российского вмешательства в американские выборы, Бутина, будучи на тот момент студенткой магистратуры Американского университета, рассказала послу о программе в ее университете, знакомившей студентов с богатством истории и культуры России", - пишет репортер Грэм Боули со ссылкой на записи, сделанные Бутиной во время разговора с Кисляком и обнаруженные впоследствии ФБР. "Американка, создавшая программу, Сьюзан Кармел, отметила она, даже получила почетную награду из рук президента Владимира Путина. Ничто из этого не удивило посла: в конце концов, сообщил он Бутиной, идея этой программы родилась в его резиденции, также за завтраком, говорилось в ее записях. На протяжении 9 лет в должности посла (его полномочия завершились в 2017 году), он был инициатором ряда усилий, нацеленных на использование российской культуры в качестве инструмента дипломатии. (...) Однако эти усилия едва ли сопоставимы с инициативой, на которую он вдохновил Американский университет: речь идет о хорошо составленной программе в авторитетном университете США, которая прославляет российское искусство и совместную историю в качестве американского союзника", - говорится в публикации. "Программа под названием Институт российской культуры и истории Кармел разрабатывалась как миротворческая инициатива. Институт спонсировал мероприятия с участием таких знаменитых российских артистов, как джазовый музыкант Игорь Бутман и выдающийся пианист Денис Мацуев. Другие события были посвящены темам сотрудничества, например, кооперации России и США в период Второй мировой войны или во время исследований космоса. Мероприятия посетили сотни людей из разных кругов. Многие мероприятия ориентированы на студентов, которых привозят на автобусах из шести колледжей, угощают русской едой и показывают российские фильмы (...)", - сообщается в статье. "(...) Но критики полагают, что Институт показывает Россию в слишком выгодном свете, выдвигая на первый план достижения в искусства и историческую славу, пока Россия предпринимает агрессивные действия на Украине и вмешивается в выборы", - указывается в статье. "(...) Университет подобную критику отвергает, утверждая, что Институт представляет собой специализированную программу, в которой не затрагиваются современные политические дебаты в целях развития диалога и любви к культуре, свободных от текущей напряженности", - отмечается в статье. "Чем хуже отношения в политике, тем важнее видеть другую сторону врага", - утверждает Эрик Лор, университетский профессор истории, который управляет Институтом. Он признал, что "мы не показываем документальные фильмы о Pussy Riot" (...). "Но мы не показываем и панегирики Путину". "Институт Кармел (...) появился в 2011 году, когда попытки Кремля повлиять на американское мнение еще не подвергались такому пристальному изучению, как сегодня. Российское правительство признало проведение кампании мягкой силы с целью развивать представление о стране как о культурной, доброжелательной глобальной силе. Эти попытки подкреплялись в тот момент щедростью российских олигархов, которые действовали или независимо, или по просьбе Кремля. Они дарили подарки западным культурным организациям или финансировали выставки и выступления за рубежом", - передает The New York Times. "(...) Согласно данным Института, программы Кармел посетили более 20 тыс. человек. Студентам также оплачивают поездки в Россию, выплачивают стипендии на обучение там и оказывают поддержку российским студентам, приезжающим в США по обмену", - информирует автор публикации. "(...) Алиа Карлтон, студентка факультета политологии Американского университета, которая посещала мероприятия Института, отмечает, что Кармелская программа не кажется ей предвзятой. "Основной посыл заключается в открытости новому и единении, - говорит она. - Все, что я знала о России, было негативным. Я хотела выйти из своей зоны комфорта". В то же время, по мнению других студентов, - указывает Боули, - мероприятия Института игнорируют нынешнюю напряженность, концентрируясь на историческом образе России и русской культуре". Джесси Драго, студентка Американского университета, говорит, что хотя она считает университетские занятия по истории сбалансированными, она держится подальше от Института из-за его тесных отношений с российским посольством. "Сложилось впечатление, что Институт Кармел предпринимает огромные усилия, чтобы улучшить репутацию России среди студентов" (...). "Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета, международной исследовательской группы, выразил беспокойство относительно слишком тесного сотрудничества программы Американского университета с российским посольством, которая, по его мнению, представляет студентам материал однобоко". "(...) Представители университета указывают, что более широкий учебный план - предлагаемые курсы, приглашенные спикеры, нанимаемые преподаватели - представляет честный взгляд на Россию, который не лишен негативных впечатлений. На мероприятиях и лекциях, проводимых в разных частях кампуса, говорят они, обсуждались такие темы, "как использование ботов, троллей, фейковых новостей; манипуляция политическим процессом и роль иностранных правительств в выборах 2016 года и вне их". (...) "Институт Кармел привлек внимание в прошлом году после того, как ФБР задержало Бутину, российскую активистку, выступавшую за права на оружие. Она прилетела в США для обучения в магистратуре на факультете международных отношений в Американском университете. (...) Согласно записям, обнаруженным на ее компьютере, она приветствует такие культурные центры, как Институт Кармел, за их потенциал к смягчению американского общественного мнения в отношении России. Через несколько дней после завтрака с Кисляком Бутина присоединилась к другим студентам Американского университета из России, Украины, Белоруссии и Азербайджана в поездке в Колледж Геттисберга, где они обсуждали российско-американские отношения с американскими студентами. Ее отзыв о поездке был включен в статью, опубликованную на сайте Института Кармел. (..) После ее ареста, однако, кто-то удалил фотографию из поездки, где была запечатлена Бутина, и вымарал ее комментарий из статьи", - заключает автор публикации. Источник: The New York Times