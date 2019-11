6 ноября 2019 г. Дэвид Киркпатрик | The New York Times Российские снайперы, ракеты и боевые самолеты пытаются изменить ход войны в Ливии "(...) Ранее пострадавшие поступали в полевой госпиталь Азизия к югу от Триполи с зияющими ранами и раздробленными конечностями (...). Однако теперь, по словам медиков, они видят нечто новое: узкие отверстия в голове и туловище от пуль, которые мгновенно убивают и не покидают тела", - сообщает газета The New York Times. "По словам ливийских боевиков, это работа российских наемников, среди которых - опытные снайперы. Отсутствие выходного отверстия - это характеристика боеприпасов, которые используются российскими наемниками и в других местах, - пишет автор статьи Дэвид Киркпатрик. - Эти снайперы входят в контингент, состоящий примерно из 200 российских бойцов, которые прибыли в Ливию за последние 6 недель, и являются частью широкой кампании Кремля по утверждению своего влияния по всему Ближнему Востоку и в Африке". "Спустя четыре года закулисной финансовой и тактической поддержи авторитарного ливийского претендента на власть, сейчас Россия действует гораздо более открыто, чтобы повлиять на исход запутанной гражданской войны в Ливии. Страна предоставила усовершенствованные самолеты Sukhoi Superjet, занималась координацией ракетных ударов, высокоточной артиллерии, а также снайперов - следуя той же схеме, которая сделала Москву главным действующим игроком в гражданской войне в Сирии", - говорится в статье. "(...) Российское вмешательство уже дало Москве фактическое вето на любое разрешение конфликта, - считает газета. - Россияне осуществляют вмешательство в поддержку лидера ополченцев Халифы Хафтара, который обосновался на востоке Ливии и также получает поддержку Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Саудовской Аравии и временами Франции. Его сторонники считают его своей главной надеждой на сдерживание влияния политического ислама, подавление боевиков и восстановление авторитарного порядка", - подчеркивается в публикации. "(...) Российские снайперы относятся к группе Вагнера, частной компании, связанной с Кремлем, которая также возглавляла вмешательство России в Сирии, по сообщениям трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, внимательно следящих за военными действиями, - передает The New York Times. - В обоих конфликтах соперничающие региональные державы занимаются вооружением местных клиентов. И, как и в Сирии, местные партнеры, которые объединились с США для борьбы с "Исламским государством" (эта террористическая организация запрещена в РФ - Прим. ред.), теперь чувствуют себя брошенными и преданными". "ООН, безуспешно пытавшаяся примирить враждующие стороны в обеих странах, наблюдает за тем, как введенное ей 8 лет назад эмбарго на поставки оружия в Ливии превращается в "циничную шутку", как недавно заметил специальный представитель ООН", - отмечается в статье. "(...) Этот конфликт стал биполярной комбинацией примитивного и футуристического. Турция и Эмираты превратили Ливию в первую войну, которая ведется преимущественно путем столкновений флотилий дронов, оснащенных вооружениями. (... ) Но на земле война идет между группировками, и в каждый данный момент обычно задействовано менее 400 бойцов с обеих сторон. Боевые действия ведутся почти исключительно в нескольких заброшенных районах на южных окраинах Триполи (...)", - передает издание. "Налицо огромное несоответствие между ливийскими боевыми действиями на земле и воздушными передовыми технологиями, привносимыми вмешивающимися иностранными державами, - говорит Эмад Бади, ливийский ученый из Института Ближнего Востока (...). - Это как будто разные миры". "(...) Появление российских снайперов уже трансформирует войну, отмечает Мухаммад эль-Делави, представитель ополчения в Триполи, рассказывая о смерти 9 своих бойцов за день до этого. Одному из них пуля попала в глаз", - говорится в статье. "По словам одного европейского чиновника в сфере безопасности, - сообщает The New York Times, - отсутствие выходного отверстия, свойственное экспансивным боеприпасам, соответствует ранениям, наносимым российскими снайперами на Украине". "(...) Чиновники правительства в Триполи говорят, что сейчас Россия каждую неделю ввозит новых наемников. "Совершенно ясно, что Россия идет ва-банк в этом конфликте", - утверждает генерал Усама аль-Джуваили, главнокомандующий силами, связанными с правительством Триполи. Он пожаловался, что Запад ничего не делает для защиты правительства от иностранных сил, которые намерены помочь Хафтару получить власть", - подчеркивается в публикации. "(...) Ранее Россия оставалась в тени, в то время как ОАЭ и Египет играли лидирующие роли в военной поддержке Хафтара. Однако к сентябрю его наступление на Триполи, похоже, застопорилось, и Россия, судя по всему, увидела в этом возможность", - отмечает Киркпатрик. "Учитывая любительский характер боевых действий, по словам некоторых дипломатов, прибытие 200 российских профессиональный бойцов может оказать огромное влияние, - указывает газета. - (...) Штурм Триполи может потребовать гораздо больше российской поддержки, чем пара сотен наемников, учитывая кровавую природу боев в городских условиях, которые ведутся от квартала к кварталу. Однако, по словам дипломатов, поддержав Хафтара, Москва уже затребовала себе значимое право голоса в любых переговорах о будущем Ливии. (...)" Источник: The New York Times