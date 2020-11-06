Телеработа и прогулка по лесу: счастлив как финн во времена Covid

"(...) При виде того, как повседневная жизнь внезапно замедляется, мы скорее тешим свой практицизм или испытываем удовольствие? Три четверти финнов с легкостью пережили ограничительные меры, введенные правительством весной для борьбы с пандемией Covid-19. Почти четверть из них (по сравнению с 9% французов) даже обнаружили, что качество их жизни улучшилось, согласно последнему опросу службы "Евробарометр", опубликованному в октябре и охватывающему 1028 интервью, проведенных онлайн в период с 17 июля по 4 августа", - пишет корреспондент Le Monde Анна-Франсуаза Ивер.

"Первое объяснение: по сравнению со многими европейскими странами, Финляндия выбрала облегченный карантин. Хотя школы и университеты были закрыты с 18 марта по 14 мая, 5,5 млн жителей никогда не запрещали покидать свои дома. Большинство магазинов оставались открытыми, а кафе и рестораны продолжали продавать еду на вынос", - указывает автор статьи.

"Такие меры были приняты очень рано, когда в стране было выявлено всего несколько случаев заболевания, что позволило быстро взять пандемию под контроль: по состоянию на 5 ноября было зарегистрировано только 17 119 случаев заражения и 361 смерть. Вторая волна, похоже, тоже пока находится под контролем: в Финляндии один из самых низких показателей заболеваемости в Европе (51,8 на 100 тыс. жителей за последние две недели)", - пишет Le Monde.

"На экономическом фронте стране также удалось ограничить ущерб: во втором квартале ВВП упал на 4,5%: лучший результат для ЕС. Жители не скрывают свой радости: согласно опросу, опубликованному в середине июня аналитическим центром Eva, 86% из них заявили, что "гордятся тем, что они финны" в контексте пандемии - после того, как в марте ООН третий год подряд назвала их страну самой счастливой в мире", - говорится в статье.

"(...) Журналист и писатель Филип Тейр упоминает о культурных причинах: "Возможно, это стереотип, но мы приверженцы социального дистанцирования. Мы не целуемся и редко обнимаемся. Так что нам не пришлось сильно менять свои привычки".

"Как сообщает журналист Петья Пелли, руководитель международной службы ежедневной газеты Helsingin Sanomat, "поскольку органы здравоохранения рекомендуют расстояние в два метра, финны отчаялись, что не могут вернуться к своим обычным четырем метрам". (...) "Нам нравится изолироваться", - утверждает Петья Пелли.

"После первых ограничительных мер многие укрылись в своем втором доме. (...) В программе: прогулки по лесу и телеработа. Опять же, это не настоящая революция, поскольку до пандемии 14% финнов уже регулярно работали из дома и 17,6% - время от времени. Весной 60% сотрудников перешли на удаленную работу, что является самым высоким показателем в Европе, по данным Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда", - отмечается в публикации.

"По мнению Нелли Ханконен, профессора социальной социологии, финны довольно-таки хорошо пережили ограничения еще и потому, что у них было ощущение, что они имеют возможность влиять на свой карантин. "Данные о мобильности показали, что многие начали работать удаленно и сократили свои передвижения до того, как правительство ввело такие меры, - говорит она. - Они насмотрелись ужасных картинок про Италию и поняли, что им нужно делать".

"Свою роль также сыграло доверие к правительству и органам здравоохранения, добавляет Франк Мартела, философ и исследователь в области психологии: "Финны сами следовали рекомендациям, не было необходимости принуждать их к повиновению, что, конечно же, переживается легче".