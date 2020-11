6 ноября 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times Выборы в США - это политическая борьба с высокими ставками. В России "(...) В России затянувшиеся последствия дня выборов в Америке стали предметом своего рода внутренней политической борьбы, подпитывая дебаты о том, имеет ли жестко срежиссированный политический ландшафт России уникальные преимущества перед американской демократией", - пишет The New York Times. "Для сторонников президента Владимира Путина ложные заявления президента Трампа о широко распространенных фальсификациях на выборах стали, пожалуй, лучшим доказательством того, что демократия - это рецепт катастрофы. Оппоненты Путина отвечают собственным нарративом: полнейшая непредсказуемость и налет хаоса, окружающие выборы, имеющие самые серьезные последствия в мире, подчеркивают величие свободной системы (...)", - говорится в статье. "Ставки в отношении того, как россияне интерпретируют американский избирательный процесс в этом году, высоки, и союзники Путина это знают, - указывает издание. - Продемократические активисты в России и во всем мире давно были обеспокоены тем, что беспорядки на Западе - и подрыв Трампом американских институтов - могут дискредитировать либеральные идеалы в их странах". "Все это, критика со стороны Трампа, де-факто служит оправданием российского авторитаризма, - говорит Александр Кынев, российский политолог. - Все это находит очень благодатную почву в России, потому что у нас есть массовое недоверие к нашим собственным выборам". "Россия - это демократия на бумаге, но Путин в значительной степени уничтожил демократические свободы в начале своего 20-летнего правления. В стране по-прежнему проводятся выборы, а оппозиционные кандидаты обычно отбираются властями, чтобы обеспечить видимость выбора. Они выигрывают только в очень редких случаях", - говорится в публикации. (...) "Союзники Кремля увидели в выборах на этой неделе возможность представить западную демократию склонной к хаосу в отличие от стабильности, которую предлагает Путин", - пишет The New York Times. - (...) Утверждения Трампа о фальсификации результатов голосования позволили союзникам Кремля, которые привыкли слышать обвинения прозападных оппонентов в фальсификации выборов, по сути, повернуть ситуацию в свою пользу. На российском государственном телевидении ведущие и аналитики, комментируя выборы в США, использовали те же термины, которые российская оппозиция обычно использует для описания фальсифицированных выборов у себя дома. Были разговоры о "вбросах" - вбросах бюллетеней, и об использовании "административного ресурса" - обычной практике правителей на всем постсоветском пространстве для использования инструментов правительства для победы на выборах и создания препятствий для оппонентов". "(...) Схема подсчета голосов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где Трамп изначально лидировал, но затем его быстро стал догонять Байден за счет бюллетеней, присланных по почте, побудила союзников Путина повторить обвинения в фальсификации голосов, которые часто выдвигает оппозиция в России и в Белоруссии. Сомнение Трампа в честности подсчета голосов, громогласно заявил депутат от правящей партии Олег Морозов в четверг в ток-шоу на государственном телевидении, вспомнил недавние потрясения в другой постсоветской стране - Киргизии. "Сегодня мы видим "киргизацию" американской политической системы, - заявил Морозов. (...) "Кремль заявил, что будет ждать "какой-то ясности" относительно результатов выборов, прежде чем выступать с комментариями, но Министерство иностранных дел ухватилось за возможность подвергнуть Соединенные Штаты критике тем же языком, на котором, по мнению некоторых россиян, Вашингтон давно и ошибочно читал им лекции. "В условиях примерного равенства соперников за президентский пост дают о себе знать очевидные недостатки американской электоральной системы", - заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова. "Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов". (...) "Путин, в свою очередь, этим летом получил право баллотироваться еще на два шестилетних срока в ходе конституционного референдума, который был тщательно спланирован таким образом, чтобы обеспечить ему победу. Но если Путин решит больше не баллотироваться, он будет вести привилегированное существование, недоступное даже для Трампа в постпрезидентский период, компании которого грозит гражданское расследование со стороны генерального прокурора Нью-Йорка. Законопроект, внесенный в российский парламент в четверг, предоставит экс-президентам пожизненный иммунитет от судебного преследования", - резюмирует газета. В написании статьи приняли участие Олег Мацнев и Софья Кишковски Источник: The New York Times