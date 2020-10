6 октября 2020 г. Золан Канно-Юнгс и Майкл Шмитд | The New York Times У Секретной службы, охраны президента США, вопрос: кто защитит их от Трампа? "Главное в работе охраны президента США - это готовность говорить ему "да" независимо от того, что он спрашивает. В настоящий момент это означает подвергать здоровье агентов прихотям заразного президента", - пишет The New York Times. "Более века агенты Cекретной службы жили согласно простому принципу: доставить президента туда, куда он хочет, даже если для этого им придется подставить свое тело под пулю. Но этот руководящий принцип в последние дни был подвернут испытанию в связи с желанием президента Трампа вернуться к работе, развлечениям и проведению предвыборной кампании, несмотря на свою активную коронавирусную инфекцию, которая может представлять серьезную угрозу для тех, кто вокруг него", - говорится в статье. "Проблема стала очевидной в воскресенье, когда Трамп в маске забрался в герметично закрытый бронированный Chevy Suburban как минимум с двумя агентами Секретной службы - с ног до головы одетыми в те же средства индивидуальной защиты, что и врачи - чтобы президент мог помахать рукой группе сторонников возле Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд", - пишет издание. "Медицинские эксперты заявили, что этот шаг безответственно подверг агентов угрозе. Сотрудники Секретной службы в частном порядке задаются вопросами, будут ли введены дополнительные меры предосторожности для их защиты от человека, которого они пообещали защищать", - отмечает The New York Times. "Об этом думают все, - говорит У. Ральф Бэшем, бывший директор Секретной службы и комиссар Таможенно- пограничной службы США в администрации Джорджа Буша. - Те, кто больше не работает тут, счастливы, что это так. Предстоит принять трудные решения". "Вечером в понедельник Трамп снова подверг опасности агентов вокруг себя, когда выписался из больницы и вернулся на вертолете в Белый дом. Центральный элемент в работе агентов Секретной службы - готовность говорить президенту "да", что бы он ни спрашивал. Теперь это означает подвергать здоровье агентов прихотям Трампа". "По словам критиков, президент не отвечает на преданность своих защитников чем-то вроде заботы или внимания. Хотя агенты подписались жертвовать собой ради тех, кого они защищают, они делают это, зная, что шанс на то, что им придется встать между убийцей и президентом, невысок. "Если они осуществляют охрану, то за того, кого они защищают, они готовы получить пулю, - говорит Джанет Наполитано, первый секретарь национальной безопасности при президенте Бараке Обаме. "Есть разница между этим и тем, чтобы подвергаться ненужному риску", - добавила она, и это распространяется и на их семьи. По словам Наполитано, проезд Трампа перед его сторонниками подтвердил это. "В его маленьком кортеже не было ничего обязательного, мудрого или необходимого, - сказала она в понедельник. - Это был излишний поступок". "Агентам Секретной службы всегда приходилось в последний момент вносить коррективы, исходя из политических прихотей президентов, отмечает президентский историк Майкл Бешлосс. Отношения между президентами и их охраной обычно допускают ограниченное количество дебатов. Но, в конце концов, у президентов есть желание публично выступать перед своими сторонниками, союзниками, а в некоторых случаях и противниками. И последнее слово остается за президентом". "Это люди, которые вызвались отдать свою жизнь за их жизнь, и почти каждый президент, которого я могу вспомнить, пользуется этой привилегией осторожно и с большим уважением", - указывает Бешлосс. (...) "Как и другие правоохранительные органы, Секретная служба была вынуждена преодолеть ряд серьезных препятствий, созданных пандемией. Трамп и его демократический оппонент на выборах, бывший вице-президент Джозеф Р. Байден-младший, продолжали путешествовать, а сам характер охранной деятельности не предполагает социального дистанцирования". (...) В пятницу The New York Times сообщила, что в августе в учебном центре Секретной службы в Мэриленде была вспышка после того, как обучающиеся, как полагают, провели выпускной ужин в закрытом помещении без соблюдения мер социального дистанцирования (...)", - пишет газета, добавляя, что "агентство не обнародовало общее количество подтвержденных случаев коронавируса среди своих сотрудников". "Мы здесь как бы в неизведанных водах", - заявил Бэшэм, добавив: "В конце концов, работа такая, какая она есть. Ее невозможно делать через Zoom или удаленно. Эти агенты и офицеры должны быть с ним, и замены этому нет". Источник: The New York Times