6 октября 2020 г. Майкл Гордон | The Wall Street Journal США и Россия продвигаются к проекту ядерной сделки, заявляет администрация "В понедельник американские и российские переговорщики добились прогресса в обсуждении нового рамочного соглашения, которое заморозит ядерный арсенал каждой стороны и наметит параметры более подробного договора, переговоры по которому будут вестись в следующем году, сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа", - передает The Wall Street Journal. "В случае заключения в будущем месяце соглашение даст каждой стороне то, чего она добивается. Президент Трамп продемонстрирует, что его дипломатия по отношению к Москве принесла плоды накануне ноябрьских выборов. Россия получит продление договора СНВ-III, который сокращает вооружения высокой дальности и истекает в начале февраля", - пишет газета. "Это первый раз, когда США услышали конкретные предложения от Российской Федерации", - указал чиновник администрации. (...) "Неделю назад обе стороны заявили, что существенно расходятся по ключевым вопросам переговоров и что перспективы рамочного соглашения в этом году выглядят туманными, - напоминает газета. - Но развитие событий, о котором рассказал чиновник администрации в понедельник, позволяет предположить, что США и Россия, возможно, смогут прийти к соглашению по некоторым общим принципам будущего договора, отложив некоторые острые вопросы до будущих переговоров по конкретным положениям этого соглашения". "Встречу в понедельник, которая была организована в Хельсинки в срочном порядке, провели Маршалл Биллингсли, главный переговорщик США, и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, - сообщает издание. - (...) Российские чиновники публично не обсуждали свои предложения, и Рябков не ответил на отправленный по электронной почте запрос о комментариях". "Хотя ни одна из сторон не раскрыла подробностей дискуссии в понедельник, чиновник администрации заявил, что обсуждаемое рамочное соглашение будет включать политически обязывающую приверженность заморозке общего числа ядерных боеголовок с каждой стороны. Согласно описанию США, эта заморозка затронет боеголовки, которые развернуты в системах всех диапазонов, а также те, которые находятся на хранении. Это будет связано с продлением договора СНВ-III на год или дольше, что даст время для переговоров по более широкому договору", - говорится в статье. "Дипломаты рассказали, что встрече в понедельник каждая сторона представила новые идеи, которые теперь необходимо осмыслить. Биллингсли и Рябков планируют на следующей неделе поговорить по телефону, чтобы узнать, есть ли основания для продвижения вперед", - отмечается в публикации. "Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых заявил, что после заморозки у каждой стороны останется обширный арсенал систем дальнего и ближнего действия. (...) Продление СНВ-III лишит каждую сторону возможности реструктурировать свой арсенал с целью значительного увеличения количества боеголовок на их баллистических ракетах большой дальности наземного базирования, ракетах, запускаемых с подводных лодок, и на бомбардировщиках. Это соглашение, которое соблюдают обе стороны, устанавливает ограничение в 1550 единиц на количество боеголовок, которые могут быть развернуты на системах большой дальности". "(...) Высокопоставленный представитель администрации резюмировал встречу следующим образом: "существенный прогресс, но пока не прорыв". Сторонники контроля над вооружениями говорят, что рамочное соглашение будет ценным, если приведет к продлению СНВ-III, но они предупреждают, что переговоры по будущему договору могут оказаться трудными, учитывая, насколько далеко стороны раcходятся в том, что должно охватывать это соглашение", - указала газета. (...) Источник: The Wall Street Journal