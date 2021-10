6 октября 2021 г. Ричард Мюллер и Стивен Куэй | The Wall Street Journal Наука указывает на происхождение Covid (...) "Основываясь на опыте с SARS-1 в 2003 году и MERS в 2012 году, мы знаем, что многие люди заражаются от животного-хозяина задолго до того, как коронавирус мутирует до такой степени, что сможет передаваться от человека к человеку. Доступен обширный набор данных за конец 2019 года - более 9000 больничных образцов - о людях, у которых проявлялись гриппоподобные (следовательно, похожие на Covid) симптомы в китайских провинциях Хубэй и Шэньси до начала эпидемии.С учетом SARS-1 и MERS, естественная зоонозная теория прогнозирует, что в этих образцах было бы обнаружено от 100 до 400 инфекций Covid. Гипотеза лабораторной утечки, конечно, предсказывает 0 заражений. Если бы новый коронавирус был разработан учеными, занимающимися исследованиями повышения функциональности вируса, в обществе не было бы случаев заражения, пока он не ускользнет из лаборатории. В ходе расследования ВОЗ были проанализированы эти хранящиеся образцы, и, как было установлено, уровень заражений до пандемии составил 0. Это убедительное свидетельство в пользу теории лабораторной утечки", - пишут на страницах The Wall Street Journal Ричард Мюллер, почетный профессор физики Калифорнийского университета в Беркли и бывший старший научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, и Стивен Куэй , основатель Atossa Therapeutics и соавтор книги "Происхождение вируса: скрытые истины за микробом, убившим миллионы людей". (...) "Если коронавирус был создан в лаборатории, конечно, никакого животого-хозяина найти не удастся, - указывают они. - В начале 2020 года команда ВОЗ провела поиск животного-хозяина, протестировав более 80 000 животных 209 видов, включая диких, домашних животных и животных, продававшихся на рынках. Не было обнаружено ни одного животного, инфицированного SARS-CoV-2. Это открытие существенно подтверждает теорию лабораторной утечки. Мы можем только задаться вопросом, были бы результаты другими, если бы среди протестированных животных были гуманизированные мыши, содержащиеся в Уханьском институте вирусологии", - пишут авторы статьи, продолжая: "Коронавирус адаптируется к своему животному-хозяину. Ему требуется время, чтобы усовершенствоваться настолько, чтобы заражать людей. Но патогену, сконструированному путем ускоренной эволюции в лаборатории с использованием гуманизированных мышей, не требуется дополнительное время для того, чтобы после утечки оптимизироваться для заражения человека. (...) Группа американских ученых создала мутации основы генома коронавируса почти 4000 различными способами и проверила каждую вариацию. В процессе они фактически наткнулись на вариант "Дельта". В итоге они определили, что исходный патоген SARS-CoV-2 был на 99,5% оптимизирован для заражения человека - убедительное подтверждение гипотезы о лабораторной утечке". "SARS-CoV-2 содержит ключевую мутацию - "сайт расщепления фурином" (furin cleavage site или FCS). Эта мутация достаточно сложна, чтобы не быть результатом спонтанных изменений, вызванных, например, мутагеном или радиацией. Однако она могла быть создана природой или людьми. В природе этот процесс называется рекомбинацией - вирус обменивается частями самого себя с другим близкородственным вирусом, когда оба заражают одну и ту же клетку. База данных Национального института здравоохранения показывает, что FCS нет в более чем 1200 вирусах, которые могли бы произвести обмен с SARS-CoV-2. Как недавно сообщал Intercept, запрос на предоставление гранта от 2018 года, составленный EcoHealth Alliance, некоммерческой организацией в США, и направленный в Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency - Darpa), содержал описание предлагаемых экспериментов, которые будут включать сплайсинг последовательностей FCS в вирусы летучих мышей, чтобы исследовательская группа могла изучить изменения в инфекционности. Управление решило не финансировать грант, но отсутствие FCS в родственных коронавирусах вместе с очевидным желанием и способностью ученых сделать такое включение убедительно свидетельствуют в пользу тезиса о лабораторном происхождении", - уверяют авторы. "Опираясь исключительно на научные данные, беспристрастное жюри было бы убеждено, что коронавирус SARS-CoV-2 ускользнул после того, как был создан в лаборатории с использованием ускоренной эволюции (мутации с приобретением функции) и сплайсинга генов на основе коронавируса летучих мышей. Используя стандартные статистические методы, мы можем количественно оценить вероятность гипотезы лабораторной утечки по сравнению с гипотезой зооноза. Расклад в пользу лабораторной утечки, намного весомее 99% -ной уверенности, обычно необходимой для революционного научного открытия", - говорится в публикации. (...) Источник: The Wall Street Journal