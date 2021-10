6 октября 2021 г. Джаред Молсин и Томас Гроув | The Wall Street Journal Исследователь или шпион? Сага Максима Шугалея указывает на то, как Россия наращивает влияние за рубежом "Среди первых россиян, прибывших в Кабул после захвата власти "Талибаном"* в августе, был Максим Шугалей, загадочная фигура, работающая на Евгения Пригожина, союзника Кремля, которого США считают ответственным за вмешательство в выборы 2016 года", - пишет The Wall Street Journal. "Шугалей, политический игрок и социолог, приехал в афганскую столицу с целью найти области, в которых "Талибан"* мог бы сотрудничать с сетью, занимающейся вопросами политики и безопасности, во главе с Пригожиным, бизнес-магнатом, близким к президенту России Владимиру Путину и одним из самых влиятельных игроков в российских политических кругах. Шугалей встретился с высокопоставленными чиновниками исламистской группировки и провел опросы общественного мнения и интервью, чтобы определить, в чем могут заключаться возможности Москвы", - говорится в статье. "В сообщении из Кабула Шугалей написал The Wall Street Journal, что открыты все дороги для полномасштабного сотрудничества, и поэтому он там. Он предположил, что ситуация подходит для развития более широких политических и экономических отношений с "Талибаном"*, - сообщает газета, указывая, что "тт Ливии до Мадагаскара, а теперь и Афганистана, необычный карьерный путь Шугалея дает представление о том, как Москва стремится найти друзей и повлиять на правительства в тех странах, где ослабевает влияние Америки. 55-летний мужчина обычно представляет себя как исследователь, который оказывается втянутым в события, находящиеся вне его контроля. Во время пребывания в Ливии он более года провел в тюрьме в Триполи более года по обвинению в шпионаже и стал героем боевика "Шугалей", премьера которого состоялась на российском ТВ, когда он был за решеткой". "Однако Шугалей, который носит короткую стрижку в военном стиле и предпочитает темные футболки, работает под непосредственным руководством Пригожина. Вместе они, по мнению американских и других западных чиновников, образуют одну из наиболее эффективных пар фрилансеров, продвигающих стратегические внешнеполитические цели Путина", - говорится в публикации. "Расследование Мюллера президентских выборов в США в 2016 году показало, что Пригожин, бывший ресторатор, известный как "повар Путина", получивший сотни миллионов долларов благодаря российским государственным контрактам, финансировал петербургскую ферму троллей, которая пыталась повлиять на исход выборов. Американские разведывательные агентства утверждают, что он поддерживает тесные связи с их российскими коллегами, и его основным рычагом влияния является военизированная группа Вагнера, которая, по словам американских чиновников, направила наемников в Сирию, Ливию и на Украину. В прошлом году Министерство финансов США дополнило свои санкции против Пригожина, заявив, что он, как предполагается, является финансистом группы Вагнера, которую называют посредником Министерства обороны России, - пишет издание. - Группа Вагнера расширила свою деятельность на Судан и Центральноафриканскую Республику, сообщают люди, близкие к ней. Правительство Мали также запросило информацию о ее услугах в сфере безопасности в то время, как Франция готовится к сокращению численности своих войск в регионе Сахеля, заявили российские официальные лица. Россияне, близкие к Министерству обороны, сообщали, что группу организовал и финансирует Пригожин, хотя он отрицает какие-либо связи". "Шугалей, ныне президент пригожинского Фонда защиты национальных ценностей, помог в распространи российской мягкой силы в тех местах, где влияние США ослабевает, утверждают представители разведки и аналитики, таким образом, который нельзя напрямую отследить до Кремля", - пишет The Wall Street Journal. "Максим Шугалей одновременно и независимый агент, и помощник, и координатор деятельности российского государства", - замечает Самуэль Рамани, научный сотрудник Королевского института оборонных исследований, британского аналитического центра. "Недельный визит Шугалея в Афганистан включал в себя более 100 интервью с афганцами об отношении к "Талибану"* и свергнутому правительству, поддерживаемому США. Он встретился с официальным представителем "Талибана"* Забихуллой Муджахидом и с одобрения "Талибана"* начал работу над планом по открытию филиала аналитического центра Пригожина. Шугалей сообщил, что для него было важно понять, есть ли предпосылки для формирования "Талибаном"* полноценного государства. Могу сказать, что у большинства людей положительные ожидания, указал он. (...) Издание напоминает, что Шугалея (...) "отправили в Африку в рамках того, что, по словам американских чиновников и аналитиков, было попыткой продвинуть интересы России и противостоять влиянию США и Франции. В документальном фильме BBC утверждалось, что на Мадагаскаре он предлагал чемоданы, полные денег, чтобы купить лояльность политических кандидатов. Шугалей утверждает, что находился там, чтобы наблюдать за выборами в стране. Он снова попал в заголовки газет, когда он и его переводчик были арестованы в Ливии в мае 2019 года. На этот раз его обвинили в предложении помочь Саифу аль-Исламу Каддафи, сыну покойного диктатора Муаммара Каддафи, вернуться в политику. (...) Находясь в Ливии, Шугалей подчинялся непосредственно организации Пригожина, согласно ливийским чиновникам и электронным письмам, с которыми удалось ознакомиться The Wall Street Journal. Как заявили чиновники, во время допроса он признался, что въехал в страну под ложным предлогом и планировал вмешаться в выборы, которые теперь намечены на декабрь этого года. По словам Шугалея, его встречи с Каддафи имели чисто исследовательские цели. Все боятся, что он собирается мстить, если придет к власти из-за того, что случилось с его отцом и его семьей, говорит Шугалей". (...) "Под давлением российского правительства Шугалея освободили в декабре прошлого года. (...) Позднее, по возвращении в Россию, Пригожин передал Шугалею 18 млн рублей, или около 250 тыс. долларов. Пригожин подтвердил выплату в прошлом году. В течение месяцев Шугалей вернулся в строй, съездив в Судан и в ЦАР, где сотни российских наемников поддерживают правительство в его борьбе с повстанческими силами. Следователи ООН обвинили российские силы в пытках, внесудебных казнях и грабежах. Шугалей проводил опросы общественного мнения, чтобы оценить отношение к России и Франции, а также организовывал пресс-конференции и кинопоказы, в том числе на стадионе, чтобы попытаться улучшить имидж российских сил. Некоторые представители западной прессы изображают российских советников чудовищами, сказал он". "Шугалей продолжил свои путешествия, несмотря на санкции, введенные Министерством финансов США в отношении фонда, в котором он работает. США ранее наложили санкции на Пригожина и еще одного человека, связанного с фондом, Александра Малькевича, за их роль в манипулировании выборами и распространении дезинформации. Но Шугалей может продолжать путешествовать, свободно передвигаться и часто действовать в уголках мира, которые система правосудия США считает труднодоступными, - заключает газета. - К счастью, я не попал под санкции, по крайней мере, пока, отмечает Шугалей". * - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации Источник: The Wall Street Journal