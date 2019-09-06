Женщины испытывают более сильные боли в шее при использовании смартфона, чем мужчины

Женщинам может грозить больший риск болей в шее в связи с тем, какое положение они принимают, используя смартфоны и планшеты, передает Daily Mail.

"Используя электронные устройства, женщины наклонят голову так, что их подбородок находится почти на грудной клетке, показало новое исследование. Мужчины же, которые, как правило, имеют более длинную шею, потому что они выше, сгибают ее не так сильно, когда проверяют почту или набирают текстовые сообщения на телефоне", - говорится в статье.

"Результаты исследования, основывающиеся на изучении рентгеновских снимков людей, использующих электронные устройства, могут помочь объяснить, почему женщины чаще страдают от боли в шее и челюстях, чем мужчины", - пишет газета. - Исследователи обнаружили, что мужчины сгибают шею в том месте, где их голова граничит с позвоночником, в то время как женщины опускают голову в направлении груди и, глядя вниз, и еще больше выдвигают челюсть".

"В целом, мы советуем людям постараться не сидеть часами, глядя сверху вниз в планшет или мобильный телефон, - заявила ведущий автор исследования доктор Клэр Терхьюн с факультета антропологии Университета Арканзаса. - Но женщинам мы также советуем обратить внимание на свою позицию и попытаться занять более комфортное положение, когда они пользуются электронными устройствами".

"Вслед за этим исследованием мы хотим выяснить, связано ли то, каким образом женщины сгибают шею, пользуясь электронными устройствами, с болью в шее и челюсти", - добавила она.

По данным Британской ассоциации хиропрактики, с болью в спине или шее в результате использования смартфона столкнулся каждый пятый британец, говорится в публикации.

"(...) Американские исследователи сделали рентгеновские снимки десяти женщин и двенадцати мужчин в момент использования ими планшета в пяти различных положениях. Мужчины и женщины не демонстрировали никакой разницы в движениях шеи, когда смотрели прямо перед собой в центр планшета в своих руках. Но рентгеновские снимки, которые охватили шесть шейных позвонков и 46 точек концентрации напряжения на лице и челюсти, действительно показали разницу, когда люди сидели в вертикальном положении, полностью нагнувшись вперед или наклонившись на 15 или 30 градусов", - говорится в статье.

"Исследование, опубликованное в журнале Clinical Anatomy, показало, что привычка женщин смотреть вниз, почти положив подбородок почти на грудь, приводит к большему выпячиванию челюсти. Это может провоцировать боль, особенно у женщин, которые пользуются устройством во время еды или разговора с людьми, что создает дополнительную нагрузку на челюсть в то время, когда она уже находится в неудобном положении", - подчеркивает Daily Mail.

Пока неясно, связана ли разница в движениях в шее у женщин с их половой принадлежностью в целом или в большей степени с их ростом. Женщины, принимавшие участие в исследовании, были, в среднем, на 15 сантиметров ниже мужчин, и их шеи были короче, поясняет газета. Исследование, в котором были бы более высокие женщины и более низкие мужчины, могло бы дать другие результаты.

По словам Марка Сондерса, члена Британской ассоциации хиропрактики, "(...) хотя не существует идеального способа сидеть или использовать свой телефон, если вы один из 22% британцев, которые испытали боль в спине или шее после использования смартфона, вы можете расслабить мышцы шеи, откинувшись на подголовник своего кресла. Изменяйте положение, в котором сидите. Обязательно уделите время тому, чтобы регулярно менять положение и вытягивайте руки, пожимайте плечами и двигайте пальцами, так как это помогает расслабить мышцы".

"В среднем, сегодня ребенок получает свой первый телефон в возрасте всего 10 лет, и молодые люди все больше зависят от своих смартфонов, - отмечает Daily Mail. - Тревожные исследования Корейского университета показывают, что эта зависимость от технологий может даже повлиять на мозг некоторых подростков. Результаты показывают, что подростки, зависимые от своих смартфонов, чаще страдают психическими нарушениями, включая депрессию и тревожные расстройства".

"Другие исследования показали, что люди настолько зависят от своего смартфона, что ради того, чтобы воспользоваться им, с готовностью нарушают социальный этикет. Так, исследователи компании мобильной связи iPass опросили более 1700 человек в США и Европе (...) и выявили некоторые из наиболее неподходящих ситуаций, в которых люди чувствуют потребность проверить свой телефон - во время секса (7%), в туалете (72%) и даже во время похорон (11%)", - передает издание.

"Почти две трети людей заявили, что испытывают беспокойство, когда не подключены к Wi-Fi, и многие говорят, что скорее отказались бы от ряда предметов и занятий в обмен на то, чтобы оставаться на связи. 61% респондентов заявили, что не могут отказаться от Wi-Fi - это больше, чем число тех, кто не может отказаться от секса (58%), нездоровой пищи (42%), курения (41%), алкоголя (33%) или наркотиков (31%). Четверть респондентов даже заявили, что они выбрали бы Wi-Fi вместо принятия ванной или душа, а 19% заявили, что предпочтут Wi-Fi человеческому контакту", - говорится в статье.