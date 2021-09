6 сентября 2021 г. Камилла Пагелла | Le Temps Дело о российском шпионаже потрясло движение за независимость Каталонии "Близкий советник Карлеса Пучдемона, как сообщается, во время нескольких поездок в Москву в 2019 году встречался с различными российскими официальными лицами. Они могли быть связаны с появлением "Демократического цунами" ("Tsunami Democràtic"), таинственной организации, активно выступающей за независимость Каталонии и созданной в Женеве", - пишет журналистка Камилла Пагелла в швейцарской газете Le Temps "Вспомним 14 октября 2019 года в Барселоне. Тысячи демонстрантов, протестовавших против приговора суда девяти каталонским лидерам независимости, вышли на улицы и дошли до терминала 1 барселонского аэропорта Эль-Прат. (...) Кто стоял у истоков этой акции? Таинственная организация "Демократическое цунами", ставшая истинным костяком народного протеста", - говорится в статье. (...) "Ее появление произошло всего через несколько недель после нескольких поездок в Россию одного из самых доверенных советников Карлеса Пучдемона, Хосепа Луиса Алая, сообщила 3 сентября газета The New York Times". (...) "В Москве эмиссар бывшего президента Каталонии, находившегося в изгнании в Бельгии, встречался с различными российскими официальными лицами, бывшими агентами разведки и внуком главного агента КГБ. Цель? "Заручиться помощью России в отделении Каталонии от остальной части Испании", - пишет американская газета, которая полагается на отчет европейской разведки, к которому она получила доступ. Другие конфиденциальные документы (включая 700 страниц секретной стенограммы текстовых сообщений) показывают, что Россия была в центре внимания Хосепа Луиса Алая и тех, кто окружал Карлеса Пучдемона". "Многие из официальных лиц, с которыми встречался советник, "вовлечены в то, что сейчас известно как гибридная война Кремля против Запада". Это наступательная, но скрытая война, основанная на пропаганде, дезинформации или финансировании подрывных политических движений", - передает журналистка. (...) "Там Хосеп Луис Алай встретился с Андреем Безруковым, бывшим сотрудников российской разведки. Его имя известно широкой публике, так как именно он вместе со своей женой стали прообразом пары из телесериала "Американцы". Более десяти лет они были шпионами под прикрытием в Соединенных Штатах под кодовыми именами Дональд Хитфилд и Трейси Фоули. В Москве каталонский деятель также встретился с Евгением Примаковым, внуком известного агента КГБ. "Последний позднее будет назначен Владимиром Путиным главой российского агентства по культуре, которое, по мнению европейских служб безопасности, часто служит прикрытием для разведывательных операций". "Хорошие новости из России", - написал довольный этим назначением Хосеп Луис Алай президенту в изгнании", - говорится далее. (...) "Хосеп Луис Алай, со своей стороны, сказал, что это предположение о шпионской истории было "выдумкой, сфабрикованной Мадридом". (...) "Расследование The New York Times подчеркивает один момент: создание платформы "Демократическое цунами" в Женеве, в ходе встречи, на которой присутствовал Хосеп Луис Алай. "Мы не знаем, насколько Кремль помог каталонским сепаратистам, но за поездками в Россию вскоре последовало появление "Демократического цунами", - пишет газета. "Как обнаружила газета Le Temps через два дня после беспорядков в аэропорту, эта встреча в Женеве в присутствии нескольких лидеров лагеря независимости, судя по всему, позволила объединить движение и подготовить реальный план битвы на будущее после ожидаемых приговоров Верховного суда Испании. Через два дня после встречи "Демократическое цунами" появилось в социальных сетях и опубликовало свое первое сообщение. Организация описывала себя как "постоянную, непрерывную и неиссякаемую кампанию", ратующую за "иронию, креативность и разнообразие", а также за отказ от применения насильственных методов", - отмечается в статье. (...) "Через три дня после того, как был занят барселонский аэропорт, в Каталонию прилетели двое россиян. Это (Сергей Сумин), полковник Федеральной службы охраны России, которая следит за безопасностью Владимира Путина, и (Артем Лукоянов), приемный сын главного советника президента России, который "принимал активное участие в усилиях России по поддержке сепаратистов на востоке Украины", - пишет газета The New York Times. Хосеп Луис Алай встретил их в Барселоне, чтобы "вежливо их поприветствовать", - резюмирует журналистка. Источник: Le Temps