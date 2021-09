6 сентября 2021 г. Констан Меэ | The New York Times Скелет во имя дипломатии: как провалился план по примирению Франции и России "План репатриировать скелет наполеоновского генерала, погибшего на поле битвы в России два столетия назад, должен был объединить лидеров двух стран, которые давно не в ладах. Останки генерала Шарля Этьена Гюдена, погибшего в бою в 1812 году во время вторжения Наполеона в Россию, должны были быть доставлены на родину с официальной помпой, а президент Франции Эммануэль Макрон должен был принять своего российского коллегу Владимира Путина и присутствовать с ним вместе на похоронах, которые послужили бы символическим жестом закапывания топора войны", - пишет The New York Times. "Вместо этого возвращение генерала Гюдена на французскую землю 13 июля было гораздо более сдержанным: его гроб привезли на частном самолете, зафрахтованном российским олигархом, и его встречала небольшая церемония в мрачном ангаре в аэропорту Ле Бурже, недалеко от Парижа, рядом со списанным самолетом Concorde. Президентов нигде не было видно", - говорится в статье. "Это была не такая репатриация, какая предполагалась первоначально", - замечает Элен Каррер д'Анкосс, французский историк, специализирующаяся на России. "Некогда считавшийся возможностью использовать историю в дипломатических целях, этот план в конечном итоге потонул из-за нежелания Франции смириться со все более жесткой внутренней и внешней политику России. (...) Дело генерала Гюдена, по словам Каррер д'Анкос, "показывает всю сложность, трудность для Франции во французско-российских отношениях". "Фаворит Наполеона, генерал Гюден отличился в бою, прежде чем 19 августа 1812 года его поразило пушечное ядро, когда французская армия двигалась на Смоленск на западе России. Ему ампутировали левую ногу, и через три дня он умер от гангрены. Местонахождение его могилы оставалось загадкой до 2019 года, когда Пьер Малиновский, любитель истории, начал поиски с командой российских и французских археологов при открытой поддержке Кремля". "34-летний Малиновский, бывший капрал французской армии и бывший помощник Жана-Мари Ле Пена, давнего французского ультраправого лидера, снискал расположение российских властей с помощью серии археологических проектов, объединяющих Францию и Россию. В мае 2018 года его пригласили отпраздновать четвертый срок Путина. Несколькими месяцами позже Малиновский открыл основанный в Москве Фонд развития русско- французских исторических инициатив в присутствии Дмитрия Пескова, официального представителя Путина. Дочь Пескова, Елизавета Пескова, является вице-президентом фонда. Песков отклонил просьбу об интервью", - говорится в статье. "Поэтому, когда Малиновский весной 2019 года инициировал поиск останков генерала, французские дипломаты обеспокоились. "Когда мы узнали об этом деле, у нас возникли вопросы", - заметила Сильви Берманн, посол Франции в России с 2017 по 2019 год, отметив, что Кремль уже давно поддерживает французских ультраправых фигур, служащих его интересам". "В июле 2019 года команда Малиновского обнаружила гнилой деревянный гроб под фундаментом ночного клуба в Смоленске. Внутри был одноногий скелет, который, как позже подтвердили ДНК-тесты нескольких его потомков, принадлежал генералу Гюдену. (...) "В Париже находка не осталась незамеченной. Бруно Роже-Пети, советник Макрона по историческим и памятным вопросам, пригласил Малиновского в Елисейский дворец в августе 2019 года, чтобы обсудить дальнейшие шаги. (...) Роже-Пети сказал в интервью, что он изначально предполагал совместные похороны под председательством Макрона и Путина по случаю 200-летия смерти Наполеона в мае прошлого года - такое грандиозное, символическое двустороннее событие, которое редко случается между Путиным и западным лидером. (...) По словам Роже-Пети, Макрон одобрил эту идею. Несколькими днями позже Каррер д'Анкосс отправила Макрону письмо, в котором говорилось, что это может быть "воплощением примирения" между Францией и Россией". (...) "Александр Орлов, занимавший пост посла России во Франции до 2017 года, сказал, что репатриация должна была "напомнить нам, что помимо разногласий, которые у нас есть сегодня, есть и другие вещи, которые нас объединяют". (...) "К началу 2020 года репатриация останков генерала Гюдена, казалось, шла по плану. Ожидалось, что пандемия коронавируса отложит планы на несколько месяцев, но Песков сообщил нескольким новостным агентствам, что Кремль положительно отреагирует на французский запрос о репатриации. Запроса так и не поступило", - пишет газета, напоминая, что "(...) энтузиазм Макрона по поводу сближения с Путиным значительно ослаб" после отравления в августе 2020 года Алексея Навального, самого известного оппонента Путина. "Планы совместной президентской церемонии были отложены, дипломатические обмены прекратились, а связь с Малиновским иссякла", - говорится в статье. "Мы вступили в фазу полного замораживания", - сказал Кристиан Бурдей, президент Paris Napoléon 2021, организации, которая участвовала в планировании церемонии. "Гюден в действительности стал словом, которого следовало избегать, - добавил он. - Потому что все знали, что это чрезвычайно деликатный вопрос". "В начале апреля Малиновский получил сообщения от близкого советника Макрона, в котором он предупреждал его, что Министерство иностранных дел Франции блокирует возвращение останков, и предлагал вместо этого репатриировать их в частном порядке. "Это пойдет в обход дипломатов", - говорится в одном сообщении, с которым ознакомилась The New York Times. - Мы должны придумать способ обойти это". "Каррер д'Анкос и Орлов заявили, что Министерство иностранных дел Франции уже давно выражало спексис по поводу макроновской политики перезагрузки. Лишенный поддержки со стороны Франции и в условиях, когда Россия была все больше обеспокоена возможным дипломатическим эпизодом, Малиновский пошел через юридический запасной ход, сделав запрос на останки от имени Альберика дОрлеана, одного из потомков генерала Гюдена", - сообщается в публикации. "После того, как все бюрократические преграды были преодолены, гроб с останками генерала Гюдена вылетел из Москвы 13 июля на частном самолете, принадлежащем Андрею Козицыну, российскому олигарху, который финансировал несколько проектов Малиновского. Беззастенчивый поступок Малиновского встревожил французское правительство, и изначально по прибытии рейса планировалась лишь небольшая частная церемония. Но в консервативных СМИ росли споры по поводу отказа Франции почтить память наполеоновского генерала, и в последнюю минуту правительство направило на встречу министра по делам ветеранов Женевьеву Дарьессёк". "Дарьессёк объявила, что останки генерала Гюдена будут захоронены в Доме Инвалидов, где покоятся другие ведущие военные деятели, в рамках национальной памятной церемонии, которая состоится 2 декабря, в годовщину победы Наполеона при Аустерлице. Этот шаг многих застал врасплох, - отмечает газета. - Но чествование наполеоновского генерала понравится консервативным избирателям, которых обихаживает Макрон в преддверии президентских выборов в следующем году, и для которых Наполеон олицетворяет утраченное величие. По слова Роже-Пети, Макрон всегда хотел, чтобы генерал Гюден покоился в Доме инвалидов". "Что имеет значение - так это результат", - сказал он. "На сегодняшний день Франция не направила России приглашение принять участие в декабрьской церемонии", - указывает издание. (...) В написании статьи принял участие Иван Нечепуренко Источник: The New York Times