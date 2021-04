Женщины, испытывающие стресс в период зачатия ребенка, в два раза чаще рожают девочек

"Как показало новое исследование, женщины в два раза чаще рожают девочек, если в период зачатия они испытывают больший стресс", - сообщает Daily Mail.

"Ученые из Испании замеряли уровень кортизола, гормона стресса, в волосах 108 женщин примерно с 9-ой недели беременности до родов. Каждое измерение покрывало период за 3 предшествующих месяца - это означает, что первое измерение захватывало и период до зачатия", - говорится в статье.

"Полученные данные подтверждают, что плод уязвим для воздействия материнского стресса, который может сыграть ключевую роль в его развитии. "Результаты, которые мы увидели, удивили нас, - заявила автор исследования и психолог Мария Изабель Перальта-Рамирес из Университета Гранады. - Они показали, что у женщин, родивших девочек, концентрация кортизола в волосах за несколько недель до, во время и после зачатия была выше, чем у тех, у кого на свет появились мальчики".

"Полученные данные вносят вклад в растущее число свидетельств того, что стресс, испытываемый матерями во время зачатия и во время беременности, может влиять на характер беременности, родов и даже на развитие нервной системы младенца", - сообщается в статье.

"Наша исследовательская группа демонстрировала в многочисленных публикациях, как психологический стресс матери вызывает большее количество психопатологических симптомов во время беременности", - указала профессор Перальта-Рамирес. Стресс, добавила она, также может спровоцировать "послеродовую депрессию, 'большую вероятность родоразрещающих операций, увеличение времени, необходимого для начала лактации, или ухудшение нервного развития ребенка через шесть месяцев после рождения".

"Ученые пояснили, что это исследование - одно из немногих, которые показали влияние стресса, ощущаемого во время и даже до зачатия, а не просто психологического стресса, испытываемого во время беременности. По мнению исследователей, возможно, что их результаты можно объяснить "стресс-системой" организма, изменяющей концентрацию половых гормонов во время зачатия, но как именно она работает, неясно", - пишет Daily Mail.

"Есть свидетельства того, что на определение пола ребенка может влиять тестостерон - и чем выше уровень дородового стресса, тем выше уровень женского тестостерона. Также, как пояснила команда, есть доказательства того, что сперматозоиды, несущие Х-хромосому - и, следовательно, способные зачать плод женского пола - лучше могут проходить через цервикальную слизь в неблагоприятных обстоятельствах".

"Есть и другие возможные гипотезы, которые пытаются объяснить это явление", - поясняет профессор Перальта-Рамирес. - Среди самых сильных теорий - идея о том, что происходит больше случаев прерывания беременности с плодом мужского пола в первые недели беременности по медицинским показаниям в ситуациях тяжелого материнского стресса".

