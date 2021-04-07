Британский ученый предложил рецепт идеального чая с молоком для регионов с жесткой водой

"Заварить чашку чая с молоком - это священный ритуал для британцев: кружка, чайный пакетик, горячая вода, молоко, вынуть чайный пакетик, выпить. Обнадеживающе предсказуемо и в равной степени вкусно. Однако один эксперт вызвал бурю негодования, заявив, что путь к наивкуснейшей чашке чая - это налить молоко на чайный пакетик до того, как добавить кипяток", - сообщает Daily Mail.

"Это вопиющее пренебрежение традициями основывается на исследованиях, которые показали, что если сначала добавить молоко, то это помогает нейтрализовать жесткую воду - с этой проблемой сталкивается более половины британцев", - говорится в статье.

"Профессор Алан Мэкки из Университета Лидса утверждает, что люди, проживающие в регионах с жесткой водой, должны задуматься о том, чтобы применять метод, согласно которому молоко добавляется в первую очередь. Исследования, проведенные совместно с INTU, производителем кранов для кипятка, показали, что в жесткой воде присутствуют минералы, которые препятствуют образованию ароматических соединений. А белки в молоке снижают содержание минералов в воде, указывает профессор Мэкки, и придают напитку дополнительный оттенки вкуса, особенно когда вода жесткая", - сообщает издание.

"Вкус, в основном, создается различными соединениями чая, в том числе танинами, - поясняет профессор Мэкки. - Чем больше минералов присутствует в воде, тем сложнее этим соединениям раскрыть свой вкус, что приводит к безвкусному чаю, который вы получаете в регионах с жесткой водой".

"Приготовление чая традиционным способом - замачивание пакетика в горячей воде перед тем, как вытащить его и добавить молоко - приводит к тому, что танины превращаются в твердые частицы, прежде чем они смогут должным образом раскрыть свои оттенки вкуса, - добавляет он. - Но если добавить молоко в начале процесса замачивания чайного пакетика, молочные белки могут связаться с дубильными веществами и другими минералами в воде, предотвращая их превращение в твердое вещество, что, в свою очередь, дает вам гораздо лучший вкус".

"Жесткая вода, такая как в Лондоне, богата кальцием и магнием, тогда как мягкая вода чище и не содержит этих безвредных загрязнителей. Вода по природе своей мягкая, когда она выпадает в виде дождя, но набирает загрязнители по мере того, как она проходит через реки и водоочистительные центры. По данным Aquacure, жесткость воды увеличивается с увеличением уровня минералов, при этом "агрессивно жесткой" считается вода, содержащая более 350 частиц на миллион (ppm). Вода с уровнем ниже 100 ppm считается мягкой, а выше 101 ppm - в разной степени жесткой".

"Достойная чашка чая приносит радость и скрашивает день, но для многих она остается далекой мечтой, и виной всему жесткая вода", - считает Киран Тейлор-Брэдшоу, управляющий директор производителя кранов для кипятка INTU Boiling Water Taps. Но, похоже, многие британцы не хотят менять свой вековой метод смешивания ингредиентов чашки чая. (...) Согласно опросу в Twitter, проведенному GMB, (...) более 4 из 5 британских респондентов предпочитают сначала добавлять воду, а не молоко, и только 18,2% опрошенных говорят, что сначала добавляют молоко", - говорится в статье.