Иранский телесериал дискредитирует команду переговорщиков Ирана по ядерной сделке

"(...) В течение нескольких недель предметом перепалки между консервативным крылом иранского режима и правительством президента Хасана Рухани был иранский телесериал с очень реалистичными акцентами. Сериал называется "Гандо", как в Иране называют широконосого крокодила, который славится как искусный хищник. Этот триллер повествует об операциях, проведенных Корпусом стражей Исламской революции, идеологической гвардией режима, против шпионов, находящихся на жаловании у Вашингтона и действующих в окружении главы государства", - пишет Le Monde.

"Интрига сериала разворачивается в 2015 году, в разгар переговоров Тегерана с западными странами по ядерной сделке. В качестве персонажа выступает советник иранских переговорщиков по прессе, он изображается как шпион Вашингтона, который пытается сблизиться с одним из переговорщиков по имени Сабунчи, что заставляет вспомнить о заместителе министра иностранных дел Аббасе Арагчи", - говорится в статье.

"Трансляция второго сезона, начавшаяся в начале иранских новогодних праздников 20 марта, внезапно прервалась 3 апреля, как раз в тот момент, когда стороны, подписавшие соглашение 2015 года, активизировали обсуждения ради того, чтобы реанимировать "сделку", поставленную в уязвимое положение из-за выхода из нее Америки в период президентства Дональда Трампа в 2018 году и из-за многочисленных нарушений своих обязательств со стороны Ирана", - повествует издание.

"(...) Несколькими днями ранее в ходе дебатов в сети аудиочата Clubhouse министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал сериал "Гандо" как "ложь (...) от начала до конца". Ему ответил в социальной сети Instagram продюсер сериала Моджтаба Амини: "Гандо" - это крик народа, крик из сдавленного горла... А ложь - это американские и британские обещания об отмене санкций... ложь - это обещание экономического возрождения [сотворенного президентом Рухани".