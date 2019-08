7 августа 2019 г. Викрэм Додд | The Guardian Полиция Лондона изучает роль Владимира Путина в атаке в Солсбери "Как стало известно, Скотланд-Ярд изучает роль российского президента Владимира Путина в атаке с применением нервного агента "Новичок" в Солсбери в Великобритании", - передает The Guardian. "Путин, согласно оценке британских разведывательных служб, "вероятно", одобрил атаку, проведенную в марте 2018 года, против Сергея Скрипаля, бывшего российского офицера, и его дочери - в результате атаки они оба выжили, но тяжело больны", - пишет издание, напоминая, что позднее, найдя выброшенный парфюмерный флакон, использованный агентами российской разведки и содержащий нервный агент оружейного уровня, скончалась британка Дон Стерджесс. "(...) Нил Басу, заместитель комиссара лондонской полиции и глава контртеррористических операций, заявил, что расследование атаки продолжается. По словам Басу, вопросы, связанные с предъявлением обвинений в совершении нападения, сложные", - пишет газета. "Нужно доказать, что он [Путин] принимал непосредственное участие", - заявил он. "Чтобы получить EAW (European arrest warrant - европейский ордер на арест - Прим. ред.), должны быть доводы, обвинения по которым могут быть предъявлены в этой стране. У нас нет доказательств, которые могут быть вменены в вину", - указал он. "Мы офицеры полиции, поэтому мы должны искать улики. Звучало огромное количество предположений о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все базировалось на экспертных знаниях людей о России. Я должен придерживаться доказательств", - пояснил Басу. "В совершении атаки обвиняют двух российских агентов. Британия требует их экстрадиции и добилась получения европейского ордера на арест и красного уведомления Интерпола на их задержание. (...) Но есть предположение, что в атаку могло быть вовлечено больше людей", - отмечает издание. "В отношении тех двоих, о которых мы объявили на пресс-конференции, мы добиваемся экстрадиции в эту страну. Расследование в целом остается активным уголовным расследованием", - подчеркнул Басу. Источник: The Guardian