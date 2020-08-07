Один заболевший стал причиной "огромного санитарного скандала" на круизном лайнере Diamond Princess

"(...) В начале февраля 3 711 членов экипажа и пассажиров круизного лайнера Diamond Princess оказались в западне в японском порту Иокогама. Число заболевших Covid-19 на борту лайнера росло день ото дня после того, как 1 февраля у 80-летнего пассажира был обнаружен положительный тест. Команда японских ученых только что опубликовала исследование в журнале Национальной академии наук США (PNAS), которое раскрывает динамику заражения внутри корабля. Одного больного хватило для того, чтобы заразить более 700 человек", - пишет журналист Le Figaro Венсан Борденав.

"Прежде всего, эта история представляет собой огромный санитарный скандал, - комментирует профессор Антуан Флао. Ученые ясно доказывают, что, если бы пассажиров эвакуировали раньше, то заражения можно было бы избежать и, вероятно, спасти жизни".

"(...) Ученые секвенировали, а затем сравнили геном вирусов. Эти анализы показали, что все они имели одну и ту же мутацию, из чего следует, что распространение Sars-CoV-2 на борту Diamond Princess произошло в результате одного проникновения инфекции, которое произошло до начала карантина. Пока пассажиры были закрыты в своих каютах, число заболевших продолжало расти", - говорится в статье.

"Авторы предполагают, что эпизоды заражения наверняка имели место во время больших скоплений людей в общих помещениях лайнера, где пассажиры танцевали, пели, делали покупки и посещали представления", - передает журналист.

"(...) Исследование подтверждает то, чему нас научили шесть месяцев наблюдения за коронавирусом. В настоящее время научное сообщество, похоже, сходится во мнении, что большинство эпизодов сверхраспространения вируса происходят в закрытых помещениях, часто плохо вентилируемых и набитых людьми. Свежий воздух способствует рассеиванию переносимых по воздуху частиц, что значительно снижает риск распространения, особенно в местах с низкой плотностью населения", - пишет Le Figaro.

"(...) События сверхраспространения, подобные описанному здесь, сыграли очень важную роль в ходе первой волны эпидемии, - поясняет Антуан Флао. - Мы заметили, что с этого лета поведение немного изменилось. Мы наблюдаем рост числа мелких очагов заражения, которые нам пока удается отслеживать и подавлять. Есть риск потерять этот контроль. Поэтому возможно, что ситуация в начале учебного года будет сильно отличается от той, которая нам уже знакома".