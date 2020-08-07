Ценный птичий помет

"Стоимость экскрементов всех морских птиц мира оценивается в 400 млн евро, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Что делает помет чаек и пеликанов таким ценным?".

"(...) К такой оценке ученые пришли в новом исследовании, которое было опубликовано в среду в научном журнале Trends in Ecology & Evolution. Вместе с известняком помет пингвинов или чаек образует гуано, очень популярное органическое удобрение, с помощью которого урожайность своих полей, предположительно, увеличивали уже инки. Но и в обычном виде птичий помет содержит много ценных питательных веществ для животных и растений. Так, в коралловых рифах экскременты могут увеличить популяцию обитающей там рыбы почти наполовину, пишут исследователи".

С помощью своих расчетов ученые хотят обратить внимание на значимость морских птиц для человека и природы, отмечает издание. "На языке, который понимают общественность и политика", - говорит Маркус Синсиарусо, автор исследования и профессор экологии в Университете штата Гояс в Бразилии. "Согласно исследованию организации по защите птиц и сохранению их среды обитания Birdlife, исчезновение угрожает более четверти из почти 350 известных видов морских птиц".

При этом "стоимость" их помета является лишь частью их общей ценности, пишут исследователи. "Если рассмотреть все функции, которые выполняют морские птицы, и попытаться их монетизировать, их ценность будет намного, намного выше", - говорит автор исследования. Под функциями эколог понимает не только их значимость для туризма в прибрежных регионах. "В некоторых районах рыбаки следуют за морскими птицами, чтобы определить места, где можно ловить рыбу, - добавляет его аспират Даниэль Плацаз-Жименез, также принимавший участие в исследовании. - Для этих рыбаков морские птицы - это всё", - говорит он".