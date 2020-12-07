Как Россия Владимира Путина готовится к приходу к власти Джо Байдена

"(...) Победа Джо Байдена послужит индикатором состояния дел в России. Реакция и ожидания, которые она вызывает, многое говорят о сегодняшней и, возможно, завтрашней ситуации в России и о том, как воспринимают мир ее нынешние лидеры", - пишет Александр Мельник, профессор геополитики, межкультурного менеджмента и французской экономики в ICN Business School, в издании Le Journal du Dimanche.

"В 2020 году, спустя почти 30 лет после исчезновения СССР, российско-американские отношения по-прежнему пропитаны стереотипами времен "холодной войны". В течение четырех десятилетий Соединенные Штаты и Советский Союз олицетворяли два главных полюса планеты, противоположные друг другу. Несмотря на соперничество, два гиганта питали своего рода сдерживаемую симпатию друг к другу, десятикратно усиленную взаимным незнанием", - отмечает эксперт.

"(...) Берлинская стена пала в 1989 году, Советского Союза не существует с 1991 года; мир стал глобальным, взаимозависимым, мгновенно управляемым щелчком мыши, но остатки старомодного менталитета продолжают формировать "ментальное программное обеспечение" с обеих сторон. Включая восприятие США бывшим полковником КГБ, стоящим у руля сегодняшней России", - считает автор статьи.

"Джо Байден станет пятым американским президентом, который столкнется с Владимиром Путиным, впервые обосновавшемся в Кремле в марте 2000 года. Четвертый президент, Дональд Трамп, возродил в Москве надежду на "Ялту-бис" - то есть на новое разделение мира на основе реальной политики, которая предпочитает баланс сил. Сначала в Кремле сочли Трампа желанным могильщиком американских демократических ценностей, которые, по мнению Путина, являются мифом", - отмечает Мельник.

"Так, по словам человека, близкого к российской власти, избрание Трампа произвело на него пьянящее впечатление езды по Красной площади с американским флагом в окне его машины. "Для нас это было похоже на джекпот в казино", - признается он.

"(...) Несмотря на разочарование, вызванное Трампом, Москва до конца надеялась на его победу над Байденом, как будто из двух зол нужно было выбирать меньшее. Этим объясняется то, почему поражение Трампа сначала погрузило Путина в молчание: он упорствовал, невзирая на очевидность, не желая официально не признавать победу Байдена. Затем, когда эта первая, поверхностная реакция прошла, Кремль закулисно признал свою готовность сотрудничать с новыми американскими властями, в основном в тех областях, которые являлись неизменной основой отношений между двумя странами в течение многих лет, таких как международная безопасность или разоружение", - говорится в статье.

"(...) Тем не менее, во вступлении Джо Байдена в Белый дом можно обнаружить две причины, доставляющие Путину небольшое удовольствие, - полагает эксперт. - Во-первых, президент России надеется, что сбивающая с толку эксцентричность Трампа, скорого на нарушение кодов, уступит место обнадеживающему "дежавю". Победа Байдена действительно может сигнализировать о возвращении к стабильности, к которой стремятся авторитарные режимы".

"Во-вторых, президентство Байдена, гораздо более чувствительного, чем его предшественник, к продвижению либеральной демократии, личной свободы, верховенства права во всем мире и особенно на постсоветском пространстве, может оказаться подарком для "силовиков" (представителей "силовых структур", сторонников жесткой линии в высших эшелонах власти России)", - поясняет автор публикации.

"Они только и ждут американского президента, который станет вмешиваться в их заповедное поле и призовет их уважать различные принципы, которые считаются "западными", чтобы навязать еще более жесткий подход в отношении Соединенных Штатов. По их мнению, возобновление такой риторической конфронтации может еще больше повысить популярность Путина среди его электората, поскольку антиамериканизм сделался знаменем российского патриотизма", - пишет Le Journal du Dimanche.

"В целом, в ближайшем будущем несомненно намечается тенденция к новой напряженности в российско-американских отношениях по таким стратегическим вопросам, как Сирия, Ирак, Белоруссия, Украина, европейская безопасность в условиях опеки НАТО, где Джо Байден и его международная команда (в частности, госсекретарь Энтони Блинкен и Джон Керри, специальный представитель президента по вопросам климата) решительно выступают за перезагрузку американского лидерства", - указывает Мельник.

"Однако намечаются и возможные совпадения: Джо Байден стремится к возрождению ядерного соглашения с Ираном, подписанного Бараком Обамой, и к продлению "Нового старта", двустороннего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенного в 2010 году, которые рассматриваются в Москве как рабочая база для будущих дипломатических усилий. Есть также надежда, что новый американский президент не будет пересматривать вопрос о "Северном потоке-2", во избежание риска оттолкнуть от себя своих европейских союзников, в первую очередь Германию, которая по мнению Байдена остается краеугольным камнем Евросоюза", - комментирует эксперт.

"(...) В заключение, очевидно, что российско-американские отношения без потрясений и прямой конфронтации в эти смутные времена стали бы хорошей новостью для мира, находящегося в поиске нового баланса", - резюмирует Александр Мельник.