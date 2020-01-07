Какие планы у Меркель и Мааса на встречу с Путиным?

"В субботу канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас полетят в Москву к президенту России Владимиру Путину. Что Маас и Меркель задумали для встречи в Кремле?", - задается вопросом немецкий таблоид Bild.

Встреча, заявленная как рабочий визит, изначально должна была быть посвящена конфликту на Украине и кризису в Ливии, однако в связи с убийством США иранского генерала Касема Сулеймани визит в Москву приобретает абсолютно новую взрывную силу. "По всему миру велик страх перед местью режима мулл", - отмечают журналисты Ханс-Йорг Фелевальд и Петер Тиде.

"Это идеальный момент, чтобы поговорить с Путиным", - считает вице-президент бундестага Томас Опперманн.

"Проблема в миссии Мааса и Меркель состоит в том, что в прошедшие годы Путин делал все возможное для того, чтобы разжигать и использовать в своих интересах конфликты между США и Ближним Востоком", - указывает издание.

"Путин помогал Ирану в развитии его ядерной и ракетной программ, угрожающих Европе и Америке. Он вооружает террористические группировки, такие как "Хезболла", в борьбе против США, Израиля и Саудовской Аравии. Он направляет в Сирии боевые самолеты на противников диктатора Асада, убил тысячи людей", - говорится в статье.

"Запад боится: теперь Россия может извлечь выгоду и из гнева в Ираке, который был вызван смертью генерала-террориста Сулеймани - и увеличить свое влияние в Багдаде".

"Надежду дает то, что наряду с конфликтом на Украине и бомбардировкой в Сирии (расходы: минимум 1 млрд долларов в год) Москва едва ли сможет позволить себе третий театр боевых действий. Поэтому Меркель и Маас надеются на понимание шефа Кремля".

Депутат Европарламента Эльмар Брок потребовал в разговоре с Bild: "В военном смысле Москву необходимо держать в стороне от этого конфликта. Тогда и Иран не осмелится продолжать обострять ситуацию в Ираке".

"Никто - в том числе и Москва - не может сегодня быть заинтересованным в том, чтобы в Ираке началась прямое противостояние между Россией и США", - передает издание слова политика.

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген подчеркнул, что Путин имеет влияние на руководство Тегерана. "Россию необходимо склонить к содействию в оказании влияния на Тегеран с тем, чтобы не предпринималось дальнейших шагов, обостряющих ситуацию. Россию необходимо привлечь в качестве регулирующей силы на Ближнем Востоке, после того как она стала там державой", - указал политик.