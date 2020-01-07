Железный занавес в голове

"Восток стряхивают с куртки, как птичий помет: страны бывшего "Восточного блока" остались для нас terra incognita. При это там можно сделать много открытий", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Лишь незадолго до Нового года, спустя почти тридцать лет после распада Варшавского договора, Аугсбургский университет признал, что Восточный блок прекратил свое существование. "Формулировка "Восточный блок" давно устарела и более не соответствует текущей политической ситуации", - сообщил университет.

"Однако стереотип об однородном культурном пространстве от Одера и Нейсе до Владивостока не исчез, - отмечает журналист Никлас Циммерманн. - Такие взгляды живут долго, говорит Фритьоф Беньямин Шенк, профессор восточноевропейской истории в Базельском университете. Изменить их, по его словам, тяжело. Будучи историком, Шенк занимается "ментальными картами", тем, как мы мысленно определяем географические пространства. Понятие "Восточный блок" родом из времен холодной войны, отмечает он".

"Точка зрения, согласно которой восток континента является негативным, якобы отсталым зеркальным отражением либеральной и якобы прогрессивной Западной Европы, возникла, по словам Шенка, еще под знаком просвещения в XVIII веке. Тогда Российская империя переместилась в западном восприятии с "севера" на "восток" Европы - и осталась там. Бесполезным, по мнению Шенка, является, несмотря на все ошибки современной России, клише о "русском медведе".

Однако с явным неприятием ярлык о всем восточном сталкивается и на географическом востоке Европы. Никто не хочет быть востоком, говорит Шенк и приводит в качестве примера польского историка Оскара Галецкого, который уже в 1924 году называл свою родину частью "западной цивилизации". По сей день в Чешской республике, в Польше и Словакии не рекомендуется называть местных жителей "восточными европейцами", говорится в статье.

"Западная Украина, по словам Шенка, также считает себя Центральной Европой. На территории от восточной Украины до Урала популярно представление о культурном пространстве между Востоком и Западом. "Восток - это то, чего никто не хочет. То, что каждый стряхивает с куртки, как птичий помет", - писал журналист Вольфганг Бюшер в начале этого тысячелетия в одном из репортажей".

Предрассудки о "востоке" знакомы и специалистам в сфере туризма, продолжает издание. Так, с клише постоянно сталкивается Мартен Ланге, соучредитель одного из берлинских туристических агентств, предлагающего туры на Украину и в другие страны Восточной Европы. Клиенты часто спрашивают его о том, как там обстоит ситуация с преступностью. "Во время наших поездок никого не грабили", - успокаивает он.

"Путешествия, по его словам, являются главным средством против предрассудков. Именно на Украине, как говорит Ланге, преобразились многие небольшие города, оставившие в прошлом советские, недружественные по отношению к клиентам нравы". Спрос на туры в Восточную Европу в целом растет, говорит эксперт.

"Профессор славистического литературоведения Гисенского университета Дирк Уффельманн, в свою очередь, борется за выживание целой университетской дисциплины. Как правило, на языковых курсах присутствует меньше пяти человек, говорит Уффельманн, являющийся также председателем Немецкого союза славистов. Курсы русского языка, по его словам, посещаются относительно хорошо. Россия по-прежнему является экономическим фактором. Спрос на такие языки, как польский, чешский или сербский, очень низкий. Белорусский или словацкий языки в немецких университетах не преподают вовсе".

"Не вызовут ли растущая напряженность в отношениях с Россией при Владимире Путине и другие авторитарные течения в Центральной и Восточной Европе новый интерес? "Новая холодная война не принесет нам новых студентов", - говорит Уффельманн. Раньше, когда науку о Восточной Европе понимали как "изучение противника", интерес был несравненно выше. Однако, уверяет славист, он не хочет возвращения этих времен. Но, по мнению Уффельмана, наблюдение за ситуацией в соседних восточных странах должно быть задачей общества в целом".

"По его словам, СМИ должны больше сообщать о положительных примерах, таких как антикоррупционное движение в Румынии или о либеральном президенте Словакии Зузане Чапутовой. Так будет ясно, что восток Европы не является однородным".

Путешествия, пишет издание в заключение, также могут помочь избавиться от предрассудков в отношении Восточной Европы. "Можно открыть для себя великолепные города, такие как Санкт-Петербург или Львов. Любители природы найдут для себя что-то подходящее в Высоких Татрах или в районе дельты Дуная. А наряду с традиционной тяжелой кухней сегодня даже в средних по величине городах есть вегетарианские рестораны".

"Чтобы по-настоящему насладиться знаменитым гостеприимством, рекомендуется еще один "ингредиент": немного знаний языка. В отличие от более или менее хорошего английского, они открывают не только дорогу в далекие регионы, но и в сердца людей. "Вас похвалят, если вы заговорите на славянском языке", - уверен Уффельманн".