После смерти Сулеймани Россия все еще надеется спасти ядерную сделку

"Москва с опаской наблюдает за обещанными Тегераном ответными действиями и множит число дипломатических контактов", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"Убийство генерала Касема Сулеймани прозвучало как выстрел в эрцгерцога Франсуа-Фердинанда в Сараево в июне 1914 года..." Так в российской прессе некоторые обозреватели изворачивались, как могли, оценивая последствия американской операции против главы сил специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, осуществленной в пятницу в Багдаде, - говорится в статье. - "Отсчет дней, похоже, пошел..." - даже настаивает Павел Фельгенгауэр, обозреватель либерального издания "Новая газета".

"И наоборот, другие российские эксперты, не умаляя значения произошедшего события, не верят в широкомасштабный ирано-американский конфликт. "Дональду Трампу не нужна война с Ираном, которая могла бы поставить под угрозу его переизбрание", - комментирует Владимир Батюк, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН. "В крайнем случае, он может наносить точечные удары по базам проиранских группировок в регионе", - продолжает он.

"(...) Российский МИД официально осудил ликвидацию Сулеймани, назвав это "авантюрным шагом". Все же российские власти меньше всего хотели бы усугубить хаос в регионе, и поэтому пытаются внести свои ограничения в области безопасности в отношении своего иранского партнера, держащего палец на спусковом крючке", - указывает журналист.

"Изначально Россия стремилась держаться подальше от этого кризиса, тем не менее, она видит себя на аванпосту среди держав, вмешивающихся в данный регион с целью борьбы против джихадизма. Смерть вдохновителя такой борьбы, вероятно, будет иметь оперативные последствия для проиранских группировок, как в Ираке, так и в Сирии. Прежде всего, возможный уход американских военнослужащих из Ирака, которого потребовали в понедельник депутаты в Багдаде после вывода "парней" из Сирии, поставит Москву на передовую линию фронта рядом с ее союзником Башаром Асадом. Влияние России, возродившееся после ее военной интервенции в Левант в 2015 году для поддержки режима Дамаска, фактически усиливается. Акт насилия со стороны Дональда Трампа вполне может исполнить давнюю цель российской дипломатии: избавить шиитскую дугу от американского присутствия", - отмечает Барлюэ.

"Воинственная логика, возобладавшая в Белом доме, изумляет востоковеда Сергея Медведко, доцента в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), - говорится в статье. "Трамп убил одного из главных борцов с международным терроризмом", - считает он. (...) "Трамп хотел укрепить позиции Америки. В результате он настроил против себя всех шиитов, то есть от 150 до 300 миллионов человек во всем мире", - утверждает Медведко".

"Для Москвы, чья роль в Леванте представляется существенной, как никогда ранее, подобный ход событий также таит в себе проблемы и опасности, в частности, речь идет о возобновлении ядерных амбиций Тегерана. В воскресенье Иран заявил, что он хочет освободиться от ограничений на обогащение урана, установленных в почти ушедшей в прошлое ядерной сделке 2015 года, что угрожает распространением оружия массового уничтожения и Москве", - пишет Le Figaro.

"(...) Разбомблены" последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы", - выразил сожаление по этому поводу Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. "Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать", - добавил он на своей странице в Facebook.

"В таких условиях сохранение договоренностей по иранскому ядерному соглашению должно оставаться приоритетной задачей, подтвердил МИД в понедельник, призывая европейцев удвоить свои усилия в этом направлении. Владимир Путин разговаривал об этом по телефону в пятницу вечером с Эммануэлем Макроном. В следующую субботу для обсуждения этого серьезного кризиса в Москву приедет Ангела Меркель", - указывает автор статьи.