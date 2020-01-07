"Хелен Шарман была первой британской женщиной-астронавтом, и она уверена: пришельцы существуют, возможно, даже на Земле. Только мы их не видим", - сообщает немецкий журналDer Spiegel.

"Инопланетяне существуют, в этом нет сомнений. Во Вселенной столько миллиардов звезд, что там должны быть все возможные виды разных форм жизни", - сказала исследовательница в интервью газете The Observer.

"Эти формы жизни не обязательно должны состоять из углерода и азота, как жизнь на Земле, в том числе и человек. "Возможно, что они уже здесь и мы просто не можем их увидеть", - считает Шарман".

"Возможное существование форм жизни, основывающихся не на углероде, - популярная теория. Например, возможной была бы жизнь на основе кремния, обладающего характеристиками, схожими с углеродом. Однако соединения кремния значительно более плотные, поэтому возникновение из них разумных форм жизни маловероятно. В таком случае химические процессы длились бы слишком долго", - отмечает издание.

"В 2010 году всеобщее внимание привлекла к себе бактерия, которая якобы может включать в свою ДНК ядовитый мышьяк, но позднее выяснилось, что это заблуждение. Бактерия GFAJ-1 не является необычной, она лишь переносит большое количество мышьяка".

"В 1991 году астронавт Шарман принимала участие в космической миссии орбитальной станции "Мир", созданной Советским Союзом. (...) Сегодня 56-летняя исследовательница и химик работает в Имперском колледже Лондона", - пишет издание.

"Она далеко не единственная исследовательница, считающая возможным существование внеземной жизни. Ученые авторитетного Массачусетского технологического института (MIT) в Кембридже хотят привлечь инопланетян с помощью лазерного луча".

"С помощью техники возможным было бы и общение с инопланетянами. Впрочем, передача сообщений была бы по-настоящему долгой. Даже если бы мы обнаружили готовую к общению цивилизацию прямо на ближайшей после Солнца звезде Проксиме Центавра, каждый ответ оттуда поступал бы лишь через восемь лет. Расстояние до Проксимы Центавра составляет около четырех световых лет. В случае с цивилизацией, удаленной от нас на 500 световых лет, ответ приходил бы лишь спустя тысячу лет", - говорится в статье.

"Недавно исследователи также показали, что часть нашей ДНК имеет внеземное происхождение. Рибоза, по словам ученых, попала на нашу планету из космоса", - передает Der Spiegel.